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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένα βήμα πίσω στην αύξηση των τιμών των υβριδικών, υποχωρεί η κυβέρνηση

ΤΡΙΤΗ | 16.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Παράταση-ανάσα για τα plug-in υβριδικά, δείτε  τι αλλάζει τελικά με τον φόρο ταξινόμησης – Μέχρι πότε θα ισχύει το ευνοϊκό καθεστώς

Η κυβέρνηση κάνει πίσω τελικά στην αιφνιδιαστική αύξηση του τέλους ταξινόμησης για τα plug-in hybrid, δίνοντας εξάμηνη παράταση στο σημερινό καθεστώς και αποφεύγοντας ανατιμήσεις χιλιάδων ευρώ σε δημοφιλή μοντέλα.

Η αγορά αυτοκινήτου είχε αναστατωθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση των αλλαγών στο τέλος ταξινόμησης, οι οποίες θα οδηγούσαν σε σημαντικές αυξήσεις τιμών για πολλά plug-in υβριδικά μοντέλα από την 1η Ιουνίου. Όπως είχε αναδείξει το Autotypos, η αλλαγή του φορολογικού πλαισίου ουσιαστικά καταργούσε το ευνοϊκό καθεστώς για τα χαμηλών εκπομπών PHEV, αυξάνοντας αισθητά το κόστος αγοράς τους.

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε τώρα ότι η κυβέρνηση θα παρατείνει για ακόμη έξι μήνες το ισχύον καθεστώς των εκπτώσεων στο τέλος ταξινόμησης, ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός για καταναλωτές και εισαγωγικές εταιρείες.

Τι είχε αλλάξει

Μέχρι σήμερα, τα υβριδικά και ιδιαίτερα τα plug-in hybrid με εκπομπές CO₂ έως 50 γρ./χλμ. απολαμβάνουν απαλλαγή έως και 75% από το τέλος ταξινόμησης. Για τα υπόλοιπα υβριδικά, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 50%.

Η διάταξη που είχε τεθεί σε διαβούλευση προέβλεπε εξίσωση όλων των υβριδικών οχημάτων σε ενιαία έκπτωση 50%, ανεξαρτήτως εκπομπών. Αυτό σήμαινε ότι τα plug-in hybrid θα έχαναν το επιπλέον φορολογικό πλεονέκτημα που απολάμβαναν μέχρι σήμερα.

Στην πράξη, η αλλαγή θα μεταφραζόταν σε υψηλότερο τέλος ταξινόμησης και επομένως σε ακριβότερες λιανικές τιμές, ειδικά στα μεγαλύτερα και ακριβότερα plug-in SUV, όπου η διαφορά θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Η παράταση που αλλάζει τα δεδομένα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι η κλιμακωτή έκπτωση 50%-75% θα παραμείνει σε ισχύ για ακόμη έξι μήνες. Μάλιστα, η ρύθμιση θα καλύπτει και οχήματα που έχουν ήδη αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο αλλά δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αγορά, καθώς πολλοί εισαγωγείς είχαν ήδη παραγγείλει οχήματα με βάση το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς και κινδύνευαν να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα κόστη και αναγκαστικές ανατιμήσεις.

Τι θα ισχύσει από το 2027

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, από την 1η Ιανουαρίου 2027 η έκπτωση για τα plug-in υβριδικά θα διαμορφωθεί στο 50%. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει τον σχεδιασμό για εξορθολογισμό του πλαισίου, αλλά μεταθέτει την εφαρμογή του ώστε η αγορά να προσαρμοστεί ομαλά.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει πως τα plug-in hybrid εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μεταβατικό στάδιο προς την ηλεκτροκίνηση, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου οι υποδομές φόρτισης δεν έχουν ακόμη φτάσει στο επίπεδο που απαιτεί η μαζική μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τι σημαίνει για τους υποψήφιους αγοραστές

Για όσους σχεδιάζουν την αγορά ενός plug-in hybrid μέσα στους επόμενους μήνες, η είδηση είναι θετική. Οι τιμές δεν θα αυξηθούν άμεσα και το σημερινό ευνοϊκό καθεστώς παραμένει σε ισχύ, διατηρώντας ανταγωνιστικά πολλά μοντέλα της αγοράς.

Παράλληλα, η εξάμηνη παράταση δίνει χρόνο τόσο στους καταναλωτές όσο και στις εταιρείες να προγραμματίσουν τις κινήσεις τους χωρίς τον φόβο αιφνιδιαστικών ανατροπών στη φορολογία.

Τι κρατάμε

  • Η κυβέρνηση παρατείνει για έξι μήνες το σημερινό καθεστώς φορολόγησης των plug-in hybrid.
  • Διατηρείται η κλιμακωτή έκπτωση 50%-75% στο τέλος ταξινόμησης.
  • Η παράταση καλύπτει και οχήματα που έχουν ήδη αγοραστεί αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί.
  • Αποφεύγονται άμεσες ανατιμήσεις σε πολλά plug-in υβριδικά μοντέλα.
  • Από 1/1/2027 η έκπτωση για τα plug-in hybrid αναμένεται να διαμορφωθεί στο 50%.
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Tags
#Plug In υβριδικά#τέλος ταξινόμησης
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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