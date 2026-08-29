Ένας 18χρονος με αναπηρία οδηγεί ξανά χάρη σε ένα ειδικά διαμορφωμένο Ford Puma ST

Η τεχνολογία γίνεται εργαλείο ανεξαρτησίας για τον 18χρονο Marc Roma μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου Ford Puma ST

Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις επιτυχίες και τις διακρίσεις. Για τον 18χρονο Marc Roma, όμως, η μεγαλύτερη νίκη είναι πλέον διαφορετική: να μπορεί να μετακινείται ξανά μόνος του, πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου.

Η ζωή του Marc άλλαξε δραματικά μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Motocross το 2024. Το πάθος του για τα αυτοκίνητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο, δεν «έσβησε». Μέσω του προγράμματος Ford Adapta 1, ο 18χρονος κατάφερε να επιστρέψει στη θέση του οδηγού, αυτή τη φορά με ένα ειδικά τροποποιημένο Ford Puma ST.

Το εν λόγω Puma επιτρέπει στον Marc Roma να οδηγεί χωρίς τη χρήση των ποδιών του, ενώ το σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise της Ford προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο αυτονομίας στις καθημερινές μετακινήσεις του.

Ένα Puma ST φτιαγμένο στα μέτρα του

Η παράδοση του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε στην αντιπροσωπεία Romacar στη Βαρκελώνη, παρουσία των γονιών του Marc, του δύο φορές νικητή του Dakar Rally με αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα, Nani Roma, και της συναθλήτριάς του στο Dakar Rally, Rosa Romero. Το συγκεκριμένο Puma ST δεν ξεχωρίζει μόνο για τον σπορ χαρακτήρα του. Οι ειδικές προσαρμογές του επιτρέπουν στον Marc να χειρίζεται το αυτοκίνητο χωρίς να χρησιμοποιεί τα πόδια του, προσφέροντάς του πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην καθημερινότητά του.

Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο 18χρονος ζει σε εξοχική κατοικία περίπου 5 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη πόλη. Παράλληλα, από φέτος ξεκινά τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο, γεγονός που σημαίνει ότι οι καθημερινές μετακινήσεις θα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

«Κατοικώ σε ένα εξοχικό σπίτι που απέχει 5 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη πόλη. Οτιδήποτε θέλω να κάνω – να βγω με φίλους ή να πάω για ψώνια στην αγορά – απαιτεί μετακίνηση με αυτοκίνητο. Και το συγκεκριμένο Puma ST θα μου επιτρέψει να το κάνω. Επιπλέον, από φέτος ξεκινάω το πανεπιστήμιο, οπότε θα πρέπει να οδηγώ κάθε μέρα. Τι καλύτερο από το να έχω ως σύντροφό μου το φανταστικό αυτό Puma», εξηγεί με χαμόγελο ο Marc.

Χειρισμός χωρίς τη χρήση των ποδιών

Για να γίνει εφικτή η οδήγηση, το Puma ST έχει εξοπλιστεί με ειδικό σύστημα ελέγχου. Στο τιμόνι έχει τοποθετηθεί ένας δακτύλιος ελέγχου της επιτάχυνσης, ο οποίος συνδέεται απευθείας με την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου (ECU). Ο Marc προτιμά να χειρίζεται τον δακτύλιο από το επάνω μέρος του τιμονιού, καθώς, όπως εξηγεί, αυτή η θέση διευκολύνει τους ελιγμούς. Για την πέδηση χρησιμοποιεί έναν μηχανικό μοχλό, ο οποίος συνδέεται απευθείας με το πεντάλ του φρένου.

Με αυτόν τον τρόπο, το Puma ST μετατρέπεται από ένα συμβατικό μοντέλο σε ένα αυτοκίνητο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οδηγού του, χωρίς να χάνει τον σπορ χαρακτήρα του.

Το BlueCruise προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο αυτονομίας

Σημαντικό ρόλο στην πρώτη εμπειρία του Marc με το νέο του αυτοκίνητο έπαιξε και το BlueCruise, το σύστημα hands-free οδήγησης της Ford. Ο 18χρονος είχε την ευκαιρία να το δοκιμάσει στην πρώτη του διαδρομή σε αυτοκινητόδρομο και η εμπειρία του ήταν εντυπωσιακή.

«Ενεργοποίησα το BlueCruise και έμεινα έκπληκτος. Υπάρχει μια κάμερα που εστιάζει πάνω σου και, αν κοιτάξεις αλλού, σε προειδοποιεί ώστε να παραμείνεις συγκεντρωμένος. Εγώ όμως ήμουν εκεί, χωρίς να κρατάω το τιμόνι, και το αυτοκίνητο πήγαινε μόνο του. Ήταν απίστευτο», δήλωσε ο Marc.

Η τεχνολογία αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις ειδικές προσαρμογές του Puma ST, επιτρέποντας στον Marc να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του αυτοκινήτου στις καθημερινές του διαδρομές.

«Το σημαντικότερο είναι να βλέπουμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα»

Για τον πατέρα του, Nani Roma, η εικόνα του γιου του πίσω από το τιμόνι έχει ξεχωριστή συναισθηματική αξία. «Για εμάς τους γονείς, το σημαντικότερο απ’ όλα είναι να βλέπουμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα», δήλωσε ο οδηγός του Ford Raptor T1+, υπογραμμίζοντας ότι η δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης δεν αφορά μόνο την οδήγηση, αλλά κυρίως την ανεξαρτησία που προσφέρει.

Ο ίδιος ενθαρρύνει, μάλιστα, ανθρώπους που βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση να γνωρίσουν τις δυνατότητες του BlueCruise και να διαπιστώσουν στην πράξη τον βαθμό αυτονομίας που μπορεί να προσφέρει.

Με το ειδικά διαμορφωμένο Ford Puma ST να αποτελεί πλέον το νέο του μέσο μετακίνησης, ο Marc Roma ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Σε αυτή τη διαδρομή, οι τεχνολογίες της Ford δεν λειτουργούν απλώς ως εξοπλισμός ενός αυτοκινήτου, αλλά ως εργαλεία που του επιτρέπουν να διεκδικήσει ξανά μεγαλύτερη ελευθερία και ανεξαρτησία στην καθημερινότητά του.