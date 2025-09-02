Ένας νόμος τριπλασίασε τους θανάτους από καταδιώξεις – Πού συνέβη;

Καταδιώξεις που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές: Τριπλασιάστηκαν οι θάνατοι μετά την αλλαγή πολιτικής της Τροχαίας

Τριπλασιάστηκαν οι θάνατοι μετά την αλλαγή πολιτικής σχετικά με τις καταδιώξεις στη Φλόριντα

Από 5 το 2023, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του “Sunshine State” το 2024

Οι καταδιώξεις σε δημόσιους δρόμους συνεχίζουν να διχάζουν τον κόσμο στην Αμερική – Αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις

Ο αριθμός των θανάτων από αστυνομικές καταδιώξεις που πραγματοποίησε η Τροχαία της Φλόριντα (FHP) τριπλασιάστηκε μέσα σε ένα μόλις έτος — από 5 το 2023 σε 15 το 2024. Η ανησυχητική αύξηση συνέπεσε με την απόφαση της υπηρεσίας να χαλαρώσει τους κανόνες για το πότε επιτρέπεται η καταδίωξη.

«Είναι επικίνδυνες. Άνθρωποι τραυματίζονται. Άνθρωποι πεθαίνουν»

Με αυτά τα λόγια, ο Spencer Ross της FHP περιέγραψε την πραγματικότητα των καταδιώξεων, ωστόσο, ο τόνος του προκάλεσε αντιδράσεις. Η φαινομενική αδιαφορία του για τους κινδύνους ενίσχυσε την κριτική που ήδη δεχόταν η υπηρεσία, τόσο από άλλες πολιτείες, αλλά και από τους ίδιους τους κατοίκους της Φλόριντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) (@flhsmv)

Αλλαγή πολιτικής με θανατηφόρες συνέπειες

Μέχρι πρόσφατα, η FHP επέτρεπε καταδιώξεις μόνο όταν ο ύποπτος ήταν δημόσιος κίνδυνος ή καταζητούμενος για κακούργημα. Ο στόχος ήταν η προστασία των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου και η αποφυγή των επικίνδυνων καταστάσεων που μπορεί να προκαλέσει μια καταδίωξη.

Πλέον, αυτό δεν ισχύει και οι αστυνομικοί έχουν το ελεύθερο να καταδιώξουν οποιονδήποτε επιχειρεί να διαφύγει. Οι συνέπειες είναι πραγματικά ανησυχητικές, με τα νούμερα να δείχνουν πως η χρήση του PIT Maveuver, μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί για να ακινητοποιήσουν το καταδιωκόμενο όχημα, ουσιαστικά σπρώχνοντάς το εκτός δρόμου.

Διαβάστε επίσης: Οδηγός μοτοσικλέτας έπεσε με 210 km/h ενώ τον κυνηγούσε η αστυνομία – Πώς επέζησε;

Από 100 περιστατικά στα οποία οι αστυνομικοί χρειάστηκε να εφαρμόσουν το PIT το 2023, ο αριθμός σχεδόν τριπλασιάστηκε και έφτασε τα 286 το 2024.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι το 2024, από τους μόλις 5 το 2023.

Μια υπόθεση που συγκλονίζει

Σε ένα από τα πιο τραγικά περιστατικά, αστυνομικός της FHP πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια καταδίωξης, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο οδηγοί. Η οικογένεια του οδηγού του φορτηγού έχει καταθέσει μήνυση κατά της πολιτείας, υποστηρίζοντας ότι ο αστυνομικός ενήργησε ανεύθυνα και παραβίασε κάθε έννοια ασφαλούς καταδίωξης.

Περιστατικά όπως αυτό αναγκάζουν όλο και περισσότερους ειδικούς αλλά και απλούς πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους και να κατακρίνουν τη νέα πολιτική, υποστηρίζοντας πως θέτει σε κίνδυνο τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους πολίτες, και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, όπως:

Παρακολούθηση από τον αέρα με ελικόπτερα ή drones

Καθυστερημένες συλλήψεις, χρησιμοποιώντας πινακίδες κυκλοφορίας και κάμερες

Ανεξάρτητα από τη στάση απέναντι στην αστυνομία, τα στατιστικά είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν πως το κόστος της αλλαγής πολιτικής αποτιμάται πλέον σε ανθρώπινες ζωές.

Τι κρατάμε:

Η αλλαγή πολιτικής για την Τροχαία της Φλόριντα οδήγησε σε τριπλασιασμό των θανάτων

Οι καταδιώξεις σε δημόσιους δρόμους βάζουν σε κίνδυνο τους δράστες, τους χρήστες του δρόμου, αλλά και τους ίδιους τους αστυνομικούς

Αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών

Πηγή: Carscoops.com

Σοκάρουν οι πωλήσεις της Toyota μέσα στο 2025 – Δες πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει μέχρι σήμερα

Το υβριδικό Dacia SUV που έχει 681 lt πορτμπαγκάζ και 140 ίππους – Κοστίζει 23.800 ευρώ

Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων που θα δεις στη ΔΕΘ 2025