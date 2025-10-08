Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Μπισμπίκης κρίθηκε ένοχος για το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, με το δικαστήριο να του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ.

Την ενοχή του είχε ζητήσει νωρίτερα η εισαγγελέας, ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα επιχειρήματα που είχε προβάλει ο συνήγορος του ηθοποιού, όπως η αναγνώριση πρότερου έντιμου βίου και η προσφορά του στον Πολιτισμό. Ο Μπισμπίκης άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Στην κρίση της έδρας βάρυνε το γεγονός ότι μετά το ατύχημα δεν ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, αν και προέβη στις δέουσες ενέργειες μέσα σε λίγες ώρες και ουδέποτε προσπάθησε να αποφύγει τις ευθύνες, γεγονός που απέτρεψε την επιβολή ποινής φυλάκισης.

Ο Μπισμπίκης βρέθηκε από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δικαστεί για το τροχαίο της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν, μετά από νυχτερινή έξοδο, προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο.

Κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη οχήματος, ενώ του είχε επιβληθεί αρχικά πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Οι Αρχές έχουν επίσης δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο ο ηθοποιός προκάλεσε τις ζημιές στην οδό Δοϊράνης.

Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, ο ηθοποιός δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.

