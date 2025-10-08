quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη – Χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και τα έξοδα της δίκης

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.10.2025
AutoTypos Team
enochos-o-vasilis-bisbikis-gia-to-trochaio-sti-filothei-chrimatiki-poini-7-000-evro-kai-ta-exoda-tis-dikis-778556

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Μπισμπίκης κρίθηκε ένοχος για το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, με το δικαστήριο να του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ.

Την ενοχή του είχε ζητήσει νωρίτερα η εισαγγελέας, ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα επιχειρήματα που είχε προβάλει ο συνήγορος του ηθοποιού, όπως η αναγνώριση πρότερου έντιμου βίου και η προσφορά του στον Πολιτισμό. Ο Μπισμπίκης άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Στην κρίση της έδρας βάρυνε το γεγονός ότι μετά το ατύχημα δεν ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, αν και προέβη στις δέουσες ενέργειες μέσα σε λίγες ώρες και ουδέποτε προσπάθησε να αποφύγει τις ευθύνες, γεγονός που απέτρεψε την επιβολή ποινής φυλάκισης.

Διαβάστε επίσης: Μπορεί να αγοράσει ο οποιοσδήποτε αγροτικό pick-up όπως του Μπισμπίκη; – Τι λέει ο νόμος για τους ιδιώτες;

Ο Μπισμπίκης βρέθηκε από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δικαστεί για το τροχαίο της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν, μετά από νυχτερινή έξοδο, προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο.

Κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη οχήματος, ενώ του είχε επιβληθεί αρχικά πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Οι Αρχές έχουν επίσης δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο ο ηθοποιός προκάλεσε τις ζημιές στην οδό Δοϊράνης.

Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, ο ηθοποιός δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.

Όλες οι ειδήσεις

Το crossover της Dacia που κάνει 1.600 km με ένα γέμισμα – Στην Ελλάδα με κάτω από 20.000 ευρώ;

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Βασίλης Μπισμπίκης#τροχαίο#Φιλοθέη
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

vasilis-bisbikis-me-ti-aftokinito-prokalese-ton-chamo-stin-filothei-olo-to-chroniko-776973

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Με τι αυτοκίνητο προκάλεσε τον χαμό στην Φιλοθέη – Όλο το χρονικό
neos-kok-telos-stin-ageneia-stous-dromous-oi-poines-kai-to-paradeigma-bisbiki-626677

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.10.2025

Νέος ΚΟΚ: «Τέλος» στην αγένεια στους δρόμους – Οι ποινές και το «παράδειγμα» Μπισμπίκη
i-marka-pou-echei-pio-afosiomeno-koino-akomi-kai-apo-tin-toyota-ti-leei-episimi-erevna-778024

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η μάρκα που έχει πιο αφοσιωμένο κοινό ακόμη και από την Toyota – Τι λέει επίσημη έρευνα;
synagermos-apo-to-afentiko-tis-ford-poies-poliseis-aftokiniton-tha-pesoun-stis-mises-756963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.10.2025

Συναγερμός από το αφεντικό της Ford: Ποιες πωλήσεις αυτοκινήτων θα πέσουν στις μισές;
kataskevastike-i-teleftaia-monada-tou-thrylikou-ford-pou-agapisame-777197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε
poia-megali-marka-prochora-se-1-000-apolyseis-prosopikou-aitia-oi-chamiles-poliseis-ilektrikon-775501

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.09.2025

Ποια μεγάλη μάρκα προχωρά σε 1.000 απολύσεις προσωπικού; – Αιτία οι χαμηλές πωλήσεις ηλεκτρικών

Πρόσφατες Ειδήσεις