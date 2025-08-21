Έπεσε σε λακκούβα με το αυτοκίνητο και τώρα παίρνει αποζημίωση – Που έγινε;

Η ιδιοκτήτρια ενός Tesla έπεσε σε λακκούβα που προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητό της, αλλά τώρα θα πάρει αποζημίωση.

Αποζημίωση ύψους 1.000 δολαρίων από την πολιτεία θα λάβει μια οδηγός που έπεσε σε λακκούβα του δρόμου

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Ιουλίου στο Μιζούρι

Η ιδιοκτήτρια του Tesla ανέβασε βίντεο στο TikTok για να ενθαρρύνει κι άλλους να αποζητήσουν αποζημίωση

Σε μια viral ανάρτηση στο TikTok, η Dajlife δημοσίευσε ένα κρατικό έγγραφο στο οποίο μπορούμε να δούμε πως θα λάβει αποζημίωση για να πληρώσει της ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό της από μια λακκούβα του δρόμου. Στη λεζάντα γράφει πως «το κράτος προσπάθησε να με κοροϊδέψει με (το περιστατικό) με τη λακκούβα, γνωρίζοντας πως μου χρωστάνε περισσότερα, αλλά δεν πειράζει!».

Η ιδιοκτήτρια ενός Tesla Model S χρειάστηκε να πληρώσει ακριβά για την επισκευή του αυτοκινήτου της, ωστόσο, το γεγονός πως η πολιτεία προτίθεται να καλύψει έστω μέρος της ζημιάς τη χαροποίησε ιδιαίτερα. Η οδηγός αποφάσισε να ανεβάσει αυτό το βίντεο για να ενθαρρύνει κι άλλους να «κυνηγήσουν» αποζημίωση.

Η επιστολή έχει τίτλο «Απαλλαγή για Ζημιές σε Περιουσία» και περιλαμβάνει τον αριθμό του περιστατικού που έλαβε χώρα στις 13 Ιουλίου. Επιπλέον, αναφέρει ότι αίτησή της εξετάστηκε από την Επιτροπή Αυτοκινητοδρόμων και Μεταφορών του Μιζούρι και θα λάβει έως και 1.000 δολάρια ως αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε από τη λακκούβα του δρόμου.

Αναφέρει επίσης ότι υπογράφοντάς την, αναιρείται το δικαίωμά της να λάβει περαιτέρω αποζημιώσεις που σχετίζονται με αυτό το περιστατικό.

Κάντε κι εσείς το ίδιο

Σύμφωνα με την Dajlife, το εν λόγω περιστατικό και ο τρόπος που το αντιμετώπισε η πολιτεία του Μιζούρι δείχνει γιατί κι άλλοι οδηγοί που βρέθηκαν στην ίδια θέση θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για αποζημίωση. «Υποβάλετε την αίτηση για να αποζημιωθείτε από το κράτος αν οι λακκούβες σας προκάλεσαν ζημιές», γράφει σε μια λεζάντα.

Νομικοί επιβεβαιώνουν πως οι οδηγοί μπορούν πράγματι να ζητήσουν αποζημίωση από το κράτος αν ατέλειες του δρόμου όπως μια λακκούβα προκαλέσουν ζημιά στο αυτοκίνητό τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρουν φωτογραφίες της λακκούβας ή όποιας ατέλειας του δρόμου μπορεί να δημιουργήσει μη ασφαλείς συνθήκες οδήγησης.

Αυτό ιδανικά θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά την πρόκληση της ζημιάς στο όχημα, όπως αναφέρει το Legal Charity.

Πηγή: Motor1.com

