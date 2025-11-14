Επέτειος Πολυτεχνείου: Αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο 15-11-2025 έως την Τρίτη 18-11-2025

Όλες οι αλλαγές στην κυκλοφορία για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα: απαγορεύσεις στάθμευσης/κίνησης, ώρες και οδοί, ΜΜΜ, χρήσιμες συμβουλές.

Για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου, τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα από το Σάββατο 15/11/2025, 06:00 έως Τρίτη 18/11/2025, 06:00. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά και προσαρμόζονται στις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες. Επιπλέον, τη Δευτέρα 17/11/2025 θα υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς άξονες, λόγω της πορείας.

Σάββατο 15/11 (από 06:00) έως Τρίτη 18/11 (έως 06:00): Εξάρχεια – Πατησίων – Πολυτεχνείο

Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Στουρνάρη (Πλ. Εξαρχείων ↔ Γ’ Σεπτεμβρίου)

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) (Κοδριγκτώνος ↔ Ελ. Βενιζέλου/Πανεπιστημίου), και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη

Πεζόδρομοι : Τοσίτσα, Πολυτεχνείου

Μπουμπουλίνας (Στουρνάρη ↔ Λ. Αλεξάνδρας)

Τζωρτζ , Μπόταση (τμήματα μεταξύ Στουρνάρη ↔ Καποδιστρίου)

Κάνιγγος (Στουρνάρη ↔ Χαλκοκονδύλη)

Σολωμού (Γ’ Σεπτεμβρίου ↔ Πλ. Εξαρχείων)

Καποδιστρίου (Μπόταση ↔ Γ’ Σεπτεμβρίου)

Πλ. Εξαρχείων

Χαλκοκονδύλη (Γ’ Σεπτεμβρίου ↔ Πλ. Κάνιγγος)

Αβέρωφ (Πατησίων ↔ Μάρνη)

Βερανζέρου (Κάνιγγος ↔ Μάρνη)

Σπ. Τρικούπη (Λ. Αλεξάνδρας ↔ Πλ. Εξαρχείων)

Σόλωνος (Ιπποκράτους ↔ Πατούσα)

Δευτέρα 17/11: Κεντρικοί άξονες – πορεία & κέντρο Αθήνας

Από 06:00 απαγόρευση στάσης/στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες έως το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής άξονες:

Κέντρο – Σύνταγμα – Πανεπιστήμιο

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) (σε όλο το μήκος της, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)

Πλατεία Ομονοίας , Αιόλου (Πανεπιστημίου ↔ Σταδίου)

Σταδίου (σε όλο το μήκος της, με καθέτους)

Πλατεία Συντάγματος , Β. Γεωργίου Α’ (σε όλο το μήκος)

Ακαδημίας (σε όλο το μήκος, με καθέτους)

Άξονας Βασ. Σοφίας – Αλεξάνδρας – Κηφισίας – Μεσογείων

Λ. Βασ. Σοφίας (και στα δύο ρεύματα, με καθέτους έως πρώτη παράλληλη)

Λ. Αλεξάνδρας (και στα δύο ρεύματα, με καθέτους)

Γέλωνος , Π. Κόκκαλη , Δορυλαίου (τμήματα πέριξ Βασ. Σοφίας)

Λ. Κηφισίας (Κατεχάκη ↔ Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα)

Λ. Μεσογείων (Κατεχάκη ↔ Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα)

Φειδιππίδου , Μιχαλακοπούλου (Φειδιππίδου ↔ Σπ. Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα)

Βασ. Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη, Ηριδανού, Παπαδιαμαντοπούλου, Αιγινήτου, Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου, Κερασούντος, Καρτάλη, Λυκαονίας, Αγγ. Πυρρή, Ξενίας (τμήματα πέριξ Βασ. Σοφίας/Μιχαλακοπούλου)

Σύνταγμα – Αμαλίας – Φιλελλήνων – Συγγρού

Λ. Βασ. Αμαλίας (με καθέτους έως πρώτη παράλληλη)

Φιλελλήνων (με καθέτους)

Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου ↔ Λ. Βασ. Αμαλίας)

Κάτω κέντρο – Πειραιώς – Ερμού – Αθηνάς

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) (Ιερά Οδός ↔ Πλ. Ομονοίας)

Αθηνάς (σε όλο το μήκος)

Ερμού (Αθηνάς ↔ Π. Τσαλδάρη/Πειραιώς)

Περιοχή Αμπελοκήπων – Γηπέδου

Τσόχα (σε όλο το μήκος), Σούτσου (Πλ. Μαβίλη ↔ Τσόχα)

Ζαχάρωφ (Λ. Αλεξάνδρας ↔ Βασ. Σοφίας)

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά. Αναμένονται τροποποιήσεις δρομολογίων/στάσεων σε Λεωφορεία–Τρόλεϊ (σύμφωνα με απόφαση «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.»).

Συμβουλές προς οδηγούς & μετακινούμενους

Αποφύγετε την κίνηση/στάθμευση στους χώρους εκδηλώσεων, κατά μήκος της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των ΗΠΑ από Σάββατο 15/11 έως και Δευτέρα 17/11.

Προτιμήστε μέσα σταθερής τροχιάς (όπου λειτουργούν κανονικά) και σχεδιάστε εναλλακτικές διαδρομές.

Υπολογίστε επιπλέον χρόνο μετακίνησης, ειδικά τη Δευτέρα 17/11.

Σε περίπτωση μεταφοράς/παράδοσης εμπορευμάτων στο κέντρο, προγραμματίστε εκτός αιχμής και εκτός δεσμευμένων οδών.

Περιοχές αυξημένης επιτήρησης

Πολυτεχνείο – Εξάρχεια – Πατησίων

Τρίγωνο Ομόνοια – Πανεπιστημίου – Σύνταγμα

Άξονες Βασ. Σοφίας – Αμαλίας – Συγγρού

Πέριξ Αμερικανικής Πρεσβείας

Χρήσιμες υπενθυμίσεις

Η παράνομη στάθμευση σε δεσμευμένες οδούς/λεωφορειολωρίδες ενδέχεται να οδηγήσει σε ρυμούλκηση .

Οι πινακίδες προσωρινών ρυθμίσεων υπερισχύουν των μόνιμων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων.

Ακολουθείτε τις υποδείξεις της Τροχαίας και ενημερώνεστε για τυχόν έκτακτες αλλαγές.

Τι κρατάμε;

Μεγάλο εύρος ρυθμίσεων : από Σάββατο 15/11 06:00 έως Τρίτη 18/11 06:00 γύρω από Πολυτεχνείο–Πατησίων–Εξάρχεια .

Κρίσιμη ημέρα η Δευτέρα 17/11 : εκτεταμένες διακοπές σε Πανεπιστημίου–Σταδίου–Σύνταγμα–Βασ. Σοφίας–Αμαλίας–Συγγρού και κάθετους.

ΜΜΜ με τροποποιήσεις : Λεωφορεία/Τρόλεϊ με αλλαγές δρομολογίων/στάσεων .

Συστάσεις αποφυγής κέντρου : ιδιαίτερα πέριξ της Πρεσβείας ΗΠΑ και κατά μήκος της πορείας .

Σταδιακή εφαρμογή: τα μέτρα θα εντείνονται ανάλογα με την κίνηση και τη ροή των εκδηλώσεων.

