Επέτειος Πολυτεχνείου: Αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο 15-11-2025 έως την Τρίτη 18-11-2025

Όλες οι αλλαγές στην κυκλοφορία για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα: απαγορεύσεις στάθμευσης/κίνησης, ώρες και οδοί, ΜΜΜ, χρήσιμες συμβουλές.
Για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου, τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα από το Σάββατο 15/11/2025, 06:00 έως Τρίτη 18/11/2025, 06:00. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά και προσαρμόζονται στις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες. Επιπλέον, τη Δευτέρα 17/11/2025 θα υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς άξονες, λόγω της πορείας.
Σάββατο 15/11 (από 06:00) έως Τρίτη 18/11 (έως 06:00): Εξάρχεια – Πατησίων – Πολυτεχνείο
Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:
-
Στουρνάρη (Πλ. Εξαρχείων ↔ Γ’ Σεπτεμβρίου)
-
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) (Κοδριγκτώνος ↔ Ελ. Βενιζέλου/Πανεπιστημίου), και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη
-
Πεζόδρομοι: Τοσίτσα, Πολυτεχνείου
-
Μπουμπουλίνας (Στουρνάρη ↔ Λ. Αλεξάνδρας)
-
Τζωρτζ, Μπόταση (τμήματα μεταξύ Στουρνάρη ↔ Καποδιστρίου)
-
Κάνιγγος (Στουρνάρη ↔ Χαλκοκονδύλη)
-
Σολωμού (Γ’ Σεπτεμβρίου ↔ Πλ. Εξαρχείων)
-
Καποδιστρίου (Μπόταση ↔ Γ’ Σεπτεμβρίου)
-
Πλ. Εξαρχείων
-
Χαλκοκονδύλη (Γ’ Σεπτεμβρίου ↔ Πλ. Κάνιγγος)
-
Αβέρωφ (Πατησίων ↔ Μάρνη)
-
Βερανζέρου (Κάνιγγος ↔ Μάρνη)
-
Σπ. Τρικούπη (Λ. Αλεξάνδρας ↔ Πλ. Εξαρχείων)
-
Σόλωνος (Ιπποκράτους ↔ Πατούσα)
Δευτέρα 17/11: Κεντρικοί άξονες – πορεία & κέντρο Αθήνας
Από 06:00 απαγόρευση στάσης/στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες έως το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής άξονες:
Κέντρο – Σύνταγμα – Πανεπιστήμιο
-
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) (σε όλο το μήκος της, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
-
Πλατεία Ομονοίας, Αιόλου (Πανεπιστημίου ↔ Σταδίου)
-
Σταδίου (σε όλο το μήκος της, με καθέτους)
-
Πλατεία Συντάγματος, Β. Γεωργίου Α’ (σε όλο το μήκος)
-
Ακαδημίας (σε όλο το μήκος, με καθέτους)
Άξονας Βασ. Σοφίας – Αλεξάνδρας – Κηφισίας – Μεσογείων
-
Λ. Βασ. Σοφίας (και στα δύο ρεύματα, με καθέτους έως πρώτη παράλληλη)
-
Λ. Αλεξάνδρας (και στα δύο ρεύματα, με καθέτους)
-
Γέλωνος, Π. Κόκκαλη, Δορυλαίου (τμήματα πέριξ Βασ. Σοφίας)
-
Λ. Κηφισίας (Κατεχάκη ↔ Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα)
-
Λ. Μεσογείων (Κατεχάκη ↔ Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα)
-
Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου (Φειδιππίδου ↔ Σπ. Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα)
-
Βασ. Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη, Ηριδανού, Παπαδιαμαντοπούλου, Αιγινήτου, Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου, Κερασούντος, Καρτάλη, Λυκαονίας, Αγγ. Πυρρή, Ξενίας (τμήματα πέριξ Βασ. Σοφίας/Μιχαλακοπούλου)
Σύνταγμα – Αμαλίας – Φιλελλήνων – Συγγρού
-
Λ. Βασ. Αμαλίας (με καθέτους έως πρώτη παράλληλη)
-
Φιλελλήνων (με καθέτους)
-
Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου ↔ Λ. Βασ. Αμαλίας)
Κάτω κέντρο – Πειραιώς – Ερμού – Αθηνάς
-
Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) (Ιερά Οδός ↔ Πλ. Ομονοίας)
-
Αθηνάς (σε όλο το μήκος)
-
Ερμού (Αθηνάς ↔ Π. Τσαλδάρη/Πειραιώς)
Περιοχή Αμπελοκήπων – Γηπέδου
-
Τσόχα (σε όλο το μήκος), Σούτσου (Πλ. Μαβίλη ↔ Τσόχα)
-
Ζαχάρωφ (Λ. Αλεξάνδρας ↔ Βασ. Σοφίας)
Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά. Αναμένονται τροποποιήσεις δρομολογίων/στάσεων σε Λεωφορεία–Τρόλεϊ (σύμφωνα με απόφαση «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.»).
Συμβουλές προς οδηγούς & μετακινούμενους
-
Αποφύγετε την κίνηση/στάθμευση στους χώρους εκδηλώσεων, κατά μήκος της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των ΗΠΑ από Σάββατο 15/11 έως και Δευτέρα 17/11.
-
Προτιμήστε μέσα σταθερής τροχιάς (όπου λειτουργούν κανονικά) και σχεδιάστε εναλλακτικές διαδρομές.
-
Υπολογίστε επιπλέον χρόνο μετακίνησης, ειδικά τη Δευτέρα 17/11.
-
Σε περίπτωση μεταφοράς/παράδοσης εμπορευμάτων στο κέντρο, προγραμματίστε εκτός αιχμής και εκτός δεσμευμένων οδών.
Περιοχές αυξημένης επιτήρησης
-
Πολυτεχνείο – Εξάρχεια – Πατησίων
-
Τρίγωνο Ομόνοια – Πανεπιστημίου – Σύνταγμα
-
Άξονες Βασ. Σοφίας – Αμαλίας – Συγγρού
-
Πέριξ Αμερικανικής Πρεσβείας
Χρήσιμες υπενθυμίσεις
-
Η παράνομη στάθμευση σε δεσμευμένες οδούς/λεωφορειολωρίδες ενδέχεται να οδηγήσει σε ρυμούλκηση.
-
Οι πινακίδες προσωρινών ρυθμίσεων υπερισχύουν των μόνιμων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων.
-
Ακολουθείτε τις υποδείξεις της Τροχαίας και ενημερώνεστε για τυχόν έκτακτες αλλαγές.
Τι κρατάμε;
-
Μεγάλο εύρος ρυθμίσεων: από Σάββατο 15/11 06:00 έως Τρίτη 18/11 06:00 γύρω από Πολυτεχνείο–Πατησίων–Εξάρχεια.
-
Κρίσιμη ημέρα η Δευτέρα 17/11: εκτεταμένες διακοπές σε Πανεπιστημίου–Σταδίου–Σύνταγμα–Βασ. Σοφίας–Αμαλίας–Συγγρού και κάθετους.
-
ΜΜΜ με τροποποιήσεις: Λεωφορεία/Τρόλεϊ με αλλαγές δρομολογίων/στάσεων.
-
Συστάσεις αποφυγής κέντρου: ιδιαίτερα πέριξ της Πρεσβείας ΗΠΑ και κατά μήκος της πορείας.
-
Σταδιακή εφαρμογή: τα μέτρα θα εντείνονται ανάλογα με την κίνηση και τη ροή των εκδηλώσεων.
