Επιχειρησιακό σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ»: Το πλάνο της Τροχαίας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού με drones – Πότε θα έχουμε την πλήρη λειτουργία του;

Το σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ» φέρνει drones, AI και 150 αστυνομικούς καθημερινά στους δρόμους της Αττικής για το κυκλοφοριακό.

Το κυκλοφοριακό στην Αττική έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα καθημερινά προβλήματα για οδηγούς, επαγγελματίες και επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Οι καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις κλασικές ώρες αιχμής, ενώ ακόμη και ένα μικρό τροχαίο, μια βλάβη ή ένα σταματημένο όχημα μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ», κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. Πρόκειται για ένα σχέδιο που στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική, συνδυάζοντας ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία, drones και αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Τι είναι το επιχειρησιακό σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ»

Το σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ» αφορά τη νέα επιχειρησιακή προσέγγιση της Τροχαίας για την καλύτερη διαχείριση του κυκλοφοριακού στην Αττική. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η βασική λογική είναι να περάσει η κυκλοφοριακή διαχείριση σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο, όπου οι αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται μόνο με βάση την εικόνα που έχει ένας τροχονόμος στο σημείο, αλλά και με βάση συγκεντρωμένα δεδομένα από πολλαπλές πηγές.

Στόχος είναι να υπάρχει πιο γρήγορη αντίδραση σε συμβάντα, καλύτερη κατανομή δυνάμεων στους δρόμους και δυνατότητα παροχής οδηγιών ή εναλλακτικών διαδρομών σε πραγματικό χρόνο.

Με απλά λόγια, το ζητούμενο είναι η Τροχαία να μη λειτουργεί μόνο κατασταλτικά ή αποσπασματικά, αλλά να μπορεί να βλέπει συνολικά την εικόνα της κυκλοφορίας και να παρεμβαίνει πριν ένα τοπικό πρόβλημα εξελιχθεί σε γενικευμένο μποτιλιάρισμα.

150 αστυνομικοί καθημερινά στους βασικούς άξονες

Ένα από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου είναι η καθημερινή παρουσία περίπου 150 αστυνομικών σε κεντρικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Η παρουσία αυτή δεν θα έχει μόνο ρόλο ελέγχου, αλλά και άμεσης κυκλοφοριακής διαχείρισης.

Σε δρόμους όπου παρατηρούνται συχνά καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις ή επικίνδυνες συμπεριφορές, η πιο οργανωμένη παρουσία της Τροχαίας μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά. Ειδικά σε σημεία όπου το πρόβλημα δημιουργείται από παράνομη στάση, διπλοπαρκαρίσματα, μικροσυγκρούσεις ή λάθος χρήση λωρίδων, η άμεση παρέμβαση μπορεί να περιορίσει τον χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

Το κρίσιμο, βέβαια, είναι η παρουσία αυτή να είναι στοχευμένη και δυναμική. Δηλαδή οι δυνάμεις να μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα στη μέρα και όχι απλώς να βρίσκονται σε σταθερά σημεία χωρίς σύνδεση με την πραγματική εικόνα της κυκλοφορίας.

Drones για επιτήρηση του λεκανοπεδίου

Στο σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ» θα συμμετέχουν και drones, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση του λεκανοπεδίου. Η χρήση τους μπορεί να δώσει στην Τροχαία εικόνα από σημεία όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη ή όπου η κυκλοφοριακή συμφόρηση εξελίσσεται γρήγορα.

Τα drones μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις τροχαίων, έντονης συμφόρησης, ακινητοποιημένων οχημάτων, έκτακτων συμβάντων ή μεγάλων ουρών σε κομβικά σημεία. Το βασικό πλεονέκτημά τους είναι ότι προσφέρουν άμεση εποπτεία από ψηλά, χωρίς να χρειάζεται πρώτα να φτάσει στο σημείο περιπολικό ή μοτοσυκλέτα της Τροχαίας.

Αυτό μπορεί να μειώσει τον χρόνο αντίδρασης και να βοηθήσει το επιχειρησιακό κέντρο να λαμβάνει πιο ακριβείς αποφάσεις. Για παράδειγμα, αν ένα συμβάν σε βασικό άξονα προκαλεί καθυστερήσεις, η εικόνα από drone μπορεί να δείξει αν υπάρχει ανάγκη εκτροπής κυκλοφορίας, αν πρέπει να σταλούν επιπλέον δυνάμεις ή αν το πρόβλημα λύνεται άμεσα.

Αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου της Τροχαίας

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στον πλήρη εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού κέντρου της Τροχαίας. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του σχεδίου, γιατί εκεί θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, το νέο επιχειρησιακό κέντρο θα συγκεντρώνει πληροφορίες από 24 διαφορετικές πηγές. Αυτά τα δεδομένα θα αξιοποιούνται για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, την εκτίμηση των προβλημάτων και την παροχή οδηγιών σε πραγματικό χρόνο.

Η ύπαρξη πολλών πηγών πληροφόρησης είναι κρίσιμη, γιατί το κυκλοφοριακό δεν είναι στατικό φαινόμενο. Μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά, εξαιτίας ενός ατυχήματος, μιας βλάβης, κακοκαιρίας, έργων, διαδήλωσης ή ακόμη και μιας απότομης αύξησης της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο άξονα.

Τεχνητή νοημοσύνη και πραγματικός χρόνος

Η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη δείχνει ότι το σχέδιο δεν περιορίζεται σε περισσότερους αστυνομικούς και κάμερες. Η λογική είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και να βοηθά στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Αν το σύστημα λειτουργήσει σωστά, θα μπορεί να εντοπίζει πού δημιουργείται πρόβλημα, να προβλέπει πού θα μεταφερθεί η συμφόρηση και να βοηθά στην επιλογή εναλλακτικών διαδρομών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Αττική, όπου οι βασικοί οδικοί άξονες είναι μεταξύ τους αλληλένδετοι.

Ένα πρόβλημα στον Κηφισό, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει την Αττική Οδό, τη Λ. Κηφισίας, την Ποσειδώνος, τη Μεσογείων ή τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Η διαχείριση πρέπει να είναι συνολική και όχι απομονωμένη ανά σημείο.

Εναλλακτικές διαδρομές σε πραγματικό χρόνο

Ένας από τους στόχους του σχεδίου είναι η παροχή οδηγιών και εναλλακτικών διαδρομών σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους οδηγούς, αρκεί η πληροφορία να φτάνει γρήγορα, με σαφή τρόπο και μέσα από κανάλια που χρησιμοποιεί πράγματι το κοινό.

Η απλή διαπίστωση ότι «υπάρχει κίνηση» δεν αρκεί. Ο οδηγός χρειάζεται χρήσιμη πληροφορία: ποιο σημείο έχει πρόβλημα, πόση καθυστέρηση υπάρχει, ποια διαδρομή συμφέρει, αν υπάρχει κλειστή λωρίδα και πότε αναμένεται αποκατάσταση.

Αν το επιχειρησιακό κέντρο μπορεί να δίνει τέτοια εικόνα σε πραγματικό χρόνο, τότε το όφελος δεν θα αφορά μόνο την Τροχαία, αλλά και τον ίδιο τον οδηγό που προσπαθεί να κινηθεί μέσα στην πόλη.

Πότε θα λειτουργήσει πλήρως

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου «ΚΟΜΒΟΣ» αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή διάταξη του προγράμματος, με τη συμμετοχή προσωπικού, drones και του αναβαθμισμένου κέντρου διαχείρισης.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ενδιαφέρον, γιατί η περίοδος που ακολουθεί φέρνει αυξημένες μετακινήσεις, περισσότερα ταξίδια προς παραθαλάσσιες περιοχές, επιβαρυμένη κυκλοφορία σε εξόδους της Αττικής και περισσότερη πίεση σε βασικούς δρόμους.

Αν το σχέδιο λειτουργήσει όπως περιγράφεται, θα αποτελέσει μια από τις πιο οργανωμένες προσπάθειες των τελευταίων ετών για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και τεχνολογίας.

Θα λύσει όμως το κυκλοφοριακό;

Η απάντηση πρέπει να είναι ρεαλιστική. Κανένα επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας δεν μπορεί από μόνο του να λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό της Αττικής. Θεωρούμε πως το πρόβλημα είναι βαθύτερο και συνδέεται με τον αριθμό των οχημάτων, τη χωρητικότητα των δρόμων, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη στάθμευση, τις μετακινήσεις προς το κέντρο και την οδική συμπεριφορά.

Μπορεί όμως να βελτιώσει τη διαχείριση. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Η γρήγορη απομάκρυνση ενός ακινητοποιημένου οχήματος, η άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας σε ένα σημείο συμφόρησης, η ενημέρωση των οδηγών και η καλύτερη αξιοποίηση της Τροχαίας μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ταλαιπωρία.

Το «ΚΟΜΒΟΣ» δεν πρέπει να κριθεί ως μαγική λύση, αλλά ως εργαλείο. Αν εφαρμοστεί με συνέπεια και αξιοποιήσει πραγματικά τα δεδομένα που θα συγκεντρώνει, μπορεί να κάνει την καθημερινή κυκλοφορία πιο προβλέψιμη και λιγότερο χαοτική.

Τι κρατάμε;