Επιδότηση καυσίμων: 20 λεπτά φθηνότερο το diesel και 10 λεπτά η βενζίνη – Πόσα γλιτώνεις σε ένα γέμισμα

Νέα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης με συνολική ελάφρυνση 20 λεπτά/lt στο diesel και 10 λεπτά/lt στην αμόλυβδη. Τι κερδίζει ο οδηγός.

Νέα παράταση στη στήριξη των οδηγών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων φέρνουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, με το βάρος να πέφτει τόσο στο diesel κίνησης όσο και στην αμόλυβδη βενζίνη.

Για το πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, συνδυάζοντας την κρατική επιδότηση με την έκπτωση των διυλιστηρίων. Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων η στήριξη φτάνει τα 10 λεπτά ανά λίτρο, με το κράτος να αναλαμβάνει από τις 17 Οκτωβρίου την επιδότηση που μέχρι τότε καλυπτόταν μέσω της έκπτωσης των διυλιστηρίων.

Το σημαντικό για τον οδηγό είναι ότι δεν απαιτείται αίτηση, Fuel Pass ή κάποιο εισοδηματικό κριτήριο. Η παρέμβαση γίνεται απευθείας στην τιμή της αντλίας.

Τι αλλάζει στο diesel κίνησης

Για το diesel, η κρατική επιδότηση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά/lt και συνεχίζεται για το διάστημα από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Σε αυτή προστίθεται η έκτακτη έκπτωση των διυλιστηρίων ύψους 5 λεπτών/lt, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάνει τα 20 λεπτά για κάθε λίτρο diesel.

Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση. Δεν πρόκειται για νέα πρόσθετη μείωση 20 λεπτών σε σχέση με την τιμή που βλέπει σήμερα ο οδηγός στην αντλία. Αντίστοιχο επίπεδο στήριξης ίσχυε ήδη κατά το πρώτο μισό του Οκτωβρίου. Η νέα απόφαση ουσιαστικά διατηρεί την ελάφρυνση και για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα, αποτρέποντας την επιστροφή ολόκληρου του ποσού στην τελική τιμή.

Τι ισχύει για την αμόλυβδη βενζίνη

Στην απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων η συνολική στήριξη βρίσκεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου, η μείωση προέρχεται από την έκπτωση που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια. Από τις 17 Οκτωβρίου, ενεργοποιείται αντίστοιχη κρατική επιδότηση 10 λεπτών/lt, η οποία θα ισχύσει έως το τέλος του μήνα.

Και εδώ λοιπόν δεν μιλάμε απαραίτητα για ξαφνική πτώση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά από τη μία ημέρα στην άλλη. Στην πράξη αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτείται η ελάφρυνση, με στόχο να συνεχίσει να περνά στον οδηγό το ίδιο όφελος.

Πόσα χρήματα γλιτώνουμε σε ένα γέμισμα

Η διαφορά γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή αν μετατρέψουμε τα λεπτά ανά λίτρο σε κόστος ενός γεμίσματος.

Ποσότητα καυσίμου Όφελος βενζίνης 10 λ./lt Όφελος diesel 20 λ./lt 30 lt 3 € 6 € 40 lt 4 € 8 € 50 lt 5 € 10 € 60 lt 6 € 12 € 70 lt 7 € 14 €

Σε ένα τυπικό γέμισμα 50 λίτρων, λοιπόν, η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 5 ευρώ για ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και 10 ευρώ για ένα diesel σε σχέση με το κόστος που θα υπήρχε χωρίς τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Για έναν οδηγό diesel που καλύπτει πολλά χιλιόμετρα και γεμίζει για παράδειγμα τρεις φορές τον μήνα από 50 λίτρα, η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φτάσει τα 30 ευρώ.

Πού βρίσκονται σήμερα οι τιμές βενζίνης και diesel

Τα μέτρα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Με βάση τα στοιχεία της αγοράς για τις 13 Οκτωβρίου, η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων βρισκόταν περίπου στα 2,20 €/lt, ενώ το diesel κίνησης κινούνταν λίγο πάνω από τα 2,11 €/lt.

Οι συγκεκριμένες τιμές περιλαμβάνουν ήδη τις παρεμβάσεις που βρίσκονταν σε ισχύ εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς δεν θα πρέπει να περιμένουμε αυτομάτως ότι το diesel θα βρεθεί 20 λεπτά χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα ή η βενζίνη 10 λεπτά χαμηλότερα.

Η πραγματική τιμή στην αντλία εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τα περιθώρια της αγοράς και τη γεωγραφική περιοχή.

Γιατί δίνεται μεγαλύτερη στήριξη στο diesel

Η διαφορά μεταξύ των 20 λεπτών στο diesel και των 10 λεπτών στην αμόλυβδη δεν αφορά μόνο τους ιδιώτες οδηγούς. Το πετρέλαιο κίνησης έχει ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή στο μεταφορικό και επαγγελματικό κόστος, καθώς χρησιμοποιείται σε φορτηγά, ελαφρά επαγγελματικά, λεωφορεία και μεγάλο μέρος του στόλου οχημάτων που τροφοδοτεί την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μια απότομη αύξηση στην τιμή του diesel επομένως δεν επηρεάζει μόνο εκείνον που διαθέτει πετρελαιοκίνητο ΙΧ. Μπορεί σταδιακά να περάσει στις μεταφορές προϊόντων και τελικά στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό εξηγεί και γιατί η κρατική επιδότηση στο diesel παραμένει μεγαλύτερη.

Δεν χρειάζεται αίτηση ή Fuel Pass

Σε αντίθεση με άλλα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, ο οδηγός δεν χρειάζεται να κάνει καμία ενέργεια.

Δεν υπάρχει:

αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

εισοδηματικό κριτήριο

περιορισμός βάσει κυβισμού ή τύπου αυτοκινήτου

ψηφιακή κάρτα

επιστροφή χρημάτων σε μεταγενέστερο χρόνο

Η επιδότηση εφαρμόζεται στο δίκτυο και ενσωματώνεται απευθείας στην τιμή πώλησης του καυσίμου.

Επομένως, η στήριξη αφορά όλους όσοι αγοράζουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες καυσίμων.

Μέχρι πότε θα ισχύσουν οι μειώσεις

Με τα σημερινά δεδομένα, η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών στο diesel συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Στην αμόλυβδη, η κρατική παρέμβαση των 10 λεπτών/lt ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου και επίσης καλύπτει το υπόλοιπο του μήνα.

Το τι θα συμβεί μετά την 31η Οκτωβρίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και των τιμών των καυσίμων. Οι παρεμβάσεις των διυλιστηρίων θα επανεξεταστούν επίσης στο τέλος του μήνα.

Τι κρατάμε;