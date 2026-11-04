Επιδότηση καυσίμων: Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου

Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η επιδότηση βενζίνης, diesel και πετρελαίου θέρμανσης. Πόσα λεπτά γλιτώνουν οι οδηγοί ανά λίτρο;

Παρατείνεται η κρατική επιδότηση στα καύσιμα στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει τη διατήρηση των μέτρων στήριξης για ακόμη 15 ημέρες. Η απόφαση αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με τις ενισχύσεις να παραμένουν στα ίδια επίπεδα που ίσχυαν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η παράταση ισχύει από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου 2026, με το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές να φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.

Πόση είναι η επιδότηση για βενζίνη και diesel;

Η νέα απόφαση δεν αυξάνει το ύψος της ενίσχυσης, αλλά παρατείνει την ισχύ των υφιστάμενων μέτρων. Συγκεκριμένα, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και στα 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Στην περίπτωση του diesel, ωστόσο, υπάρχει και μια επιπλέον παρέμβαση από τις εταιρείες διύλισης, οι οποίες συνεχίζουν να προσφέρουν έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Αντίστοιχα, για το πετρέλαιο θέρμανσης η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, με τα διυλιστήρια να προσθέτουν ισόποση έκπτωση. Το συνολικό όφελος διαμορφώνεται επομένως στα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Καύσιμο Κρατική επιδότηση Έκπτωση διυλιστηρίων Συνολικό όφελος Αμόλυβδη 95 0,10 €/lt — 0,10 €/lt Diesel κίνησης 0,15 €/lt 0,05 €/lt 0,20 €/lt Πετρέλαιο θέρμανσης 0,20 €/lt 0,20 €/lt 0,40 €/lt

Τα παραπάνω ποσά αφορούν την περίοδο από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου 2026. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων. Δεν προβλέπει αντίστοιχη ενίσχυση για τις ακριβότερες βενζίνες 98 και 100 οκτανίων.

Πόσα χρήματα γλιτώνει ο οδηγός σε ένα γέμισμα;

Για να γίνει πιο κατανοητή η σημασία της παράτασης, μπορούμε να υπολογίσουμε το οικονομικό όφελος σε ένα συνηθισμένο γέμισμα 50 λίτρων. Στην περίπτωση της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο αντιστοιχεί σε 5 ευρώ για 50 λίτρα.

Αντίστοιχα, ένας οδηγός πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου επωφελείται συνολικά κατά 10 ευρώ για 50 λίτρα diesel, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διυλιστηρίων.

Ποσότητα καυσίμου Αμόλυβδη 95 Diesel κίνησης 30 λίτρα 3 € 6 € 40 λίτρα 4 € 8 € 50 λίτρα 5 € 10 € 60 λίτρα 6 € 12 €

Οι υπολογισμοί αποτυπώνουν τη μείωση σε σχέση με το υποθετικό κόστος χωρίς τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές.

Επιπλέον, το τελικό ποσό που πληρώνει ο οδηγός επηρεάζεται από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων και τις μεταβολές στη λιανική αγορά. Επομένως, η παράταση δεν εγγυάται ότι οι τιμές στην αντλία θα παραμείνουν σταθερές.

Χρειάζεται αίτηση για να πάρουμε την επιδότηση;

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του συγκεκριμένου μέτρου είναι ο τρόπος εφαρμογής του. Σε αντίθεση με το γνωστό Fuel Pass, το οποίο χορηγούνταν μέσω ειδικής διαδικασίας, η σημερινή επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης των καυσίμων.

Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση σε κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε να διαθέτουν ψηφιακή κάρτα ή να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η ενίσχυση ενσωματώνεται στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής κατά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου του. Επομένως, δεν πρόκειται για ποσό που καταβάλλεται εκ των υστέρων στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Το ίδιο ισχύει και για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην τιμή πώλησης, η οποία αποτελεί διαφορετικό μέτρο από το επίδομα θέρμανσης που χορηγείται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πόσο κοστίζει στο κράτος η παράταση;

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική ανακοίνωση της 30ής Οκτωβρίου, το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους, με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η τιμή του δεν επηρεάζει μόνο τους ιδιώτες οδηγούς. Το diesel χρησιμοποιείται ευρέως στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, στα επαγγελματικά οχήματα και σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Κατά συνέπεια, η συγκράτηση του κόστους του μπορεί να περιορίσει μέρος της πίεσης που δέχονται οι επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξαλείφονται οι ανατιμήσεις. Συνολικά, η κυβέρνηση υπολογίζει ότι το κόστος των παρεμβάσεων στήριξης για το 2026 έχει φτάσει τα 1,44 δισ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει τόσο έκτακτα ενεργειακά μέτρα όσο και άλλες μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης του εισοδήματος.

Τι θα γίνει μετά τις 15 Νοεμβρίου;

Προς το παρόν, η επίσημη απόφαση καλύπτει το διάστημα έως και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει ανακοινωθεί νέα παράταση πέρα από αυτή την ημερομηνία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο θα επανεξετάσει την κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών της ενέργειας και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Επομένως, το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης παραμένει ανοιχτό, χωρίς όμως να αποτελεί δεδομένο.

Για τους οδηγούς, αυτό σημαίνει ότι η υφιστάμενη ελάφρυνση παραμένει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ οποιαδήποτε αλλαγή μετά τις 15 του μήνα θα απαιτήσει νέα επίσημη ανακοίνωση. Η παρέμβαση δεν λύνει το πρόβλημα των υψηλών τιμών στα καύσιμα, διατηρεί όμως μια οικονομική ελάφρυνση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους.

Τι κρατάμε;