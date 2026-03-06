Επίσημα στοιχεία: Επηρέασε τελικά ο πόλεμος του Ιράν τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα;

Σύγκριση μέσων τιμών καυσίμων Ελλάδας στις 27/2 και 5/3. Πόσο ανέβηκαν βενζίνη, diesel και υγραέριο μετά την έναρξη του πολέμου;

Οι μέσες τιμές λιανικής καυσίμων στην Ελλάδα ανέβηκαν αισθητά μέσα σε μία εβδομάδα, αν συγκρίνουμε τα επίσημα στοιχεία της 27ης Φεβρουαρίου 2026 με το νεότερο δελτίο της 5ης Μαρτίου 2026. Η χρονική σύμπτωση με τη διεθνή ένταση που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου στο Ιράν δείχνει ότι η αγορά «πέρασε» μέρος της πίεσης στην αντλία. Αυτό που μπορούν να αποδείξουν τα στοιχεία είναι η μεταβολή. Το αν οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός δεν τεκμηριώνεται μόνο από αυτά τα δύο στιγμιότυπα, αλλά η κατεύθυνση και το μέγεθος της αύξησης είναι ξεκάθαρα. Όχι βέβαια στο βαθμό που έχουν επικοινωνήσει τα μέσα ενημέρωσης και ούτε με τρόπο που να δικαιολογεί τις ουρές στα βενζινάδικα και την εξάντληση των αποθεμάτων από μέρα σε μέρα.

Πάμε να δούμε τι συμβαίνει:

Οι μέσες τιμές πριν και μετά

Παρακάτω φαίνονται οι μέσες τιμές λιανικής για όλη την Ελλάδα, σε €/λίτρο με ΦΠΑ, στις δύο ημερομηνίες.

Αμόλυβδη 95 οκτ. από 1,751 σε 1,788

Αμόλυβδη 100 οκτ. από 1,956 σε 1,997

Diesel κίνησης από 1,565 σε 1,657

Υγραέριο κίνησης από 1,045 σε 1,081

Diesel θέρμανσης κατ’ οίκον από 1,179 σε 1,283









Πόσο ανέβηκαν σε λεπτά ανά λίτρο

Σε απόλυτη μεταβολή, μέσα σε 7 ημέρες οι αυξήσεις είναι οι εξής.

Αμόλυβδη 95 οκτ. +0,037 €/λτ

Αμόλυβδη 100 οκτ. +0,041 €/λτ

Diesel κίνησης +0,092 €/λτ

Υγραέριο κίνησης +0,036 €/λτ

Diesel θέρμανσης +0,104 €/λτ

Με απλά λόγια, η πιο έντονη μεταβολή σε €/λίτρο εμφανίζεται στα diesel, ειδικά στο diesel θέρμανσης.

Η εικόνα σε ποσοστά

Αν το δούμε ποσοστιαία, οι αυξήσεις από 27/2 προς 5/3 αντιστοιχούν περίπου σε:

Αμόλυβδη 95 οκτ. +2,1%

Αμόλυβδη 100 οκτ. +2,1%

Diesel κίνησης +5,9%

Υγραέριο κίνησης +3,4%

Diesel θέρμανσης +8,8%

Η διαφορά ανάμεσα σε βενζίνες και diesel είναι σημαντική. Οι βενζίνες κινούνται κοντά στο 2%, ενώ το diesel κίνησης πλησιάζει το 6% και το diesel θέρμανσης ξεπερνά το 8%.

Ένα πρακτικό παράδειγμα στο πορτοφόλι

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, σε γέμισμα 50 λίτρων:

Αμόλυβδη 95 οκτ. η διαφορά είναι περίπου +1,85 €

Diesel κίνησης η διαφορά είναι περίπου +4,60 €

Στο diesel θέρμανσης, για 100 λίτρα η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου +10,40 €.

Παίζουν ρόλο οι διασταυρώσεις πρατηρίων

Στα δύο δελτία διαφέρει και ο αριθμός πρατηρίων που συμμετέχουν στη μέτρηση, κάτι που μπορεί να επηρεάζει ελαφρά τη μέση τιμή, χωρίς όμως να αναιρεί τη συνολική τάση ανόδου. Ενδεικτικά, στην αμόλυβδη 95 οκτ. τα πρατήρια είναι 4.078 στις 27/2 και 4.406 στις 5/3, ενώ στο diesel κίνησης 4.354 και 4.730 αντίστοιχα.

Τι κρατάμε;