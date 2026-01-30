Επίσημη δήλωση: Όλα τα νέα Audi θα έχουν αυτή τη μάσκα – Τι θυμίζει;

Η σχεδιαστική κατεύθυνση που παρουσίασε πέρυσι η Audi με το Concept C δεν άφησε το κοινό αδιάφορο… αλλά δεν ήταν για καλό ακριβώς

Η κάθετη μάσκα του πρωτότυπου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δεν έλειψαν τα ειρωνικά σχόλια στα social media. Πολλοί την συνέκριναν με αυτό που είναι γνωστό στη γερμανική αργκό ως Rotzbremse, ένας συνειρμός που κουβαλά βαριά ιστορικά φορτία. Εν ολίγοις το ορθογώνιο μουστάκι ενός όχι και τόσο αρεστού τύπου, που προκάλεσε τον θάνατο 85 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Όσοι πάντως περίμεναν ότι η Audi θα πάρει αποστάσεις από αυτή τη σχεδίαση, μάλλον θα απογοητευτούν. Ο νέος επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι η κάθετη μάσκα του Concept C δεν αποτελεί μεμονωμένο πείραμα, αλλά βασικό στοιχείο της μελλοντικής ταυτότητας της μάρκας. Απώτερος στόχος, ένα νέο σχεδιαστικό κεφάλαιο που απομακρύνεται από τη γνώριμη τραπεζοειδή singleframe μάσκα που χαρακτήριζε τα μοντέλα της Audi επί δεκαετίες.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό Auto Motor und Sport, ο επικεφαλής του τμήματος design της Audai, Massimo Frascella, ξεκαθάρισε ότι το βασικό αυτό σχεδιαστικό μοτίβο θα περάσει σε ολόκληρη τη γκάμα. Παράλληλα, τόνισε ότι κάθε μοντέλο θα έχει τη δική του «ερμηνεία» της μάσκας, ώστε να διατηρεί ξεχωριστή προσωπικότητα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα επιμέρους σχεδιαστικά στοιχεία έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με ευελιξία: ένα μικρό μοντέλο της A-segment, ένα σπορ coupe ή ένα SUV θα διαφέρουν ξεκάθαρα μεταξύ τους, αλλά θα συνδέονται από έναν κοινό σχεδιαστικό άξονα. Στόχος είναι κάθε αυτοκίνητο να αναγνωρίζεται άμεσα ως Audi, χωρίς όμως να χάνει τον δικό του χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από τις αναλογίες, τις γραμμές και τα φωτιστικά σώματα.

Η επιρροή του Frascella δεν περιορίζεται μόνο στο εξωτερικό. Το Concept C δίνει και μια πρώτη εικόνα για το πώς η Audi σκοπεύει να προσεγγίσει το εσωτερικό των μελλοντικών της μοντέλων. Η τάση των ολοένα και μεγαλύτερων οθονών φαίνεται να φθίνει, με περισσότερη έμφαση να δίνεται στη λιτότητα και στη διατήρηση φυσικών διακοπτών και χειριστηρίων για βασικές λειτουργίες.

Το πρώτο μοντέλο παραγωγής που θα υιοθετήσει πλήρως αυτή τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία αναμένεται να είναι ένα ολοκαίνουργιο σπορ coupe, βασισμένο στο Concept C. Παρότι όλα δείχνουν ότι δεν θα φέρει το όνομα TT, θα διατηρεί τη γνώριμη δίθυρη διάταξη και τις συμπαγείς αναλογίες του, αυτή τη φορά όμως με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.