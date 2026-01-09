Επίσημη επιστροφή του Toyota MR2; – Πού θα το δούμε;

Οι φήμες για ένα σπορ μοντέλο της Toyota που θα φέρει το όνομα MR2 φαίνεται πως είχαν βάση

Ένα νέο σπορ μοντέλο που θα ακολουθά στα χνάρια του MR2 ετοιμάζει η Toyota, με το νέο μοντέλο να παρουσιάζεται πιθανότατα κατά τη διάρκεια του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Τόκιο.

Η Gazoo Racing δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο ο Akio Toyoda αποκαλύπτει πως ένα νέο «σπορ διθέσιο μοντέλο με κινητήρα στη μέση» θα αποκαλυφθεί στις 9 Ιανουαρίου, ουσιαστικά «φωτογραφίζοντας» το νέο MR2. To Toyota MR2 έμεινε στην παραγωγή από το 1984 έως και το 2007, ενώ η φημολογία σχετικά με την πιθανή επιστροφή του «φούντωσε» όταν η ιαπωνική μάρκα προχώρησε στην κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων “GR MR2” και “GR MR-S”.

Η παρουσία του GR στο εν λόγω σήμα, αλλά και το γεγονός πως το βίντεο δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό της Toyota Gazoo Racing (πλέον σκέτο Gazoo Racing), μας δείχνουν πως το νέο MR2 θα κάνει το ντεμπούτο του πιθανότατα ως μοντέλο της οικογένειας GR.

Δύο χρόνια πριν, η Toyota είχε παρουσιάσει το πρωτότυπο FT-Se, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της ιστορίας της, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τη νέα σχεδιαστική γλώσσα που ίσως δούμε και στο νέο MR2. Πέρσι, η ιαπωνική μάρκα μας έδωσε και πάλι ελπίδες για ένα νέο MR2 όταν αποκαλύφθηκε το πρωτότυπο GR Yaris M, το οποίο διαθέτει έναν turbo κινητήρα 2,0 λίτρων τοποθετημένο στο κέντρο.

Η Toyota παρουσίασε, επίσης, πέρσι μια πρωτότυπη μορφή του νέου «πράσινου» τετρακύλινδρου κινητήρα, ο οποίος θα είναι ο πρώτος μιας οικογένειας κινητήρων που θα είναι συμβατοί με εναλλακτικά καύσιμα όπως, υγρό υδρογόνο, βιοκάυσιμα ή συνθετικά.

Όπως λέει η εταιρεία, χωρίς ακόμα να έχει αποκαλύψει τις επιδόσεις του, ο νέος κινητήρας (με κωδική ονομασία G20E) θα είναι πιο ισχυρός από την τρέχουσα γκάμα turbo κινητήρων 2,4 λίτρων της Toyota, με ιπποδύναμη που μπορεί να φτάσει και τους 500 ίππους.

Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε αύριο (9/1) από το στόμα του ίδιου του Akio Toyoda!

Τι κρατάμε: