Επίσημο: Αυτό είναι το φθηνότερο Super Hybrid μοντέλο στην Ελλάδα – Μόλις κατέφθασε

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i ήρθε στην Ελλάδα με 176 ή 212 PS, έως 105 km ηλεκτρικής αυτονομίας και απίστευτη τιμή.

Η BYD διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο DOLPHIN G DM-i, το πρώτο της plug-in hybrid supermini για την Ευρώπη και, σύμφωνα με την εταιρεία, το πιο προσιτό μοντέλο με την τεχνολογία Super Hybrid στην Ελλάδα.

Η μεγάλη είδηση βρίσκεται στην τιμή. Η βασική έκδοση Active ξεκινά από μόλις 22.990 ευρώ, φέρνοντας ένα plug-in hybrid σύστημα 176 PS σε επίπεδο τιμής όπου μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως συμβατικά βενζινοκίνητα, mild hybrid ή full hybrid supermini.

Η γκάμα περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις εκδόσεις, με τις ισχυρότερες να φτάνουν τους 212 PS, να προσφέρουν έως 105 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία έως 1.040 km.

Τι σημαίνει «Super Hybrid» στην περίπτωση της BYD

Ο όρος Super Hybrid DM είναι η ονομασία που χρησιμοποιεί η BYD για τη δική της plug-in hybrid αρχιτεκτονική και όχι μια ξεχωριστή, θεσμοθετημένη κατηγορία υβριδικών αυτοκινήτων. Η φιλοσοφία του συστήματος διαφέρει από αρκετά συμβατικά PHEV, καθώς δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση. Στις περισσότερες συνθήκες, ο ηλεκτροκινητήρας είναι εκείνος που κινεί τους τροχούς, ενώ ο βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων μπορεί να λειτουργήσει ως γεννήτρια, να συνεισφέρει άμεσα στην κίνηση ή να φορτίσει την μπαταρία ανάλογα με τις συνθήκες.

Η ονομασία DM-i σημαίνει Dual Mode Intelligence, με το σύστημα να περιλαμβάνει τον θερμικό κινητήρα, ηλεκτροκινητήρα κίνησης, δεύτερη ηλεκτρική μονάδα που λειτουργεί ως γεννήτρια και τη Blade Battery της BYD.

Ο οδηγός μπορεί να κινηθεί σε EV mode αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια ή να αφήσει το αυτοκίνητο να διαχειριστεί αυτόματα το υβριδικό σύστημα μέσω του HEV mode.

Από 22.990 ευρώ στην Ελλάδα

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται σε Active, Boost, Comfort και Sport, με την ελληνική γκάμα να ξεκινά κάτω από τις 23.000 ευρώ.

Έκδοση Ισχύς Μπαταρία Ηλεκτρική αυτονομία Τιμή Active 176 PS 7,4 kWh 40 km 22.990 € Boost 212 PS 18,3 kWh 105 km 26.990 € Comfort 212 PS 18,3 kWh 105 km 28.490 € Sport 212 PS 18,3 kWh 105 km 29.990 €

Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμη και η ακριβότερη Sport παραμένει κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ.

176 PS στην έκδοση των 22.990 ευρώ

Η βασική Active χρησιμοποιεί τον βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων μαζί με ηλεκτροκινητήρα 163 PS και 210 Nm. Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος είναι 176 PS, ενώ η μπαταρία Blade τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 7,4 kWh.

Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 40 km WLTP σε μικτό κύκλο και τα 60 km στην πόλη, ενώ με γεμάτη μπαταρία και ρεζερβουάρ η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.020 km. Η σταθμισμένη κατανάλωση ανέρχεται στα 2,6 lt/100 km, με εκπομπές CO2 60 g/km. Η Active φορτίζει αποκλειστικά με εναλλασσόμενο ρεύμα έως 3,3 kW, με το 15-100% να απαιτεί περίπου 2,8 ώρες.

Έως 105 km χωρίς βενζίνη

Οι Boost, Comfort και Sport χρησιμοποιούν μεγαλύτερη Blade Battery 18,3 kWh. Εδώ η ηλεκτρική αυτονομία αυξάνεται σημαντικά στα 105 km WLTP, ενώ στην πόλη μπορεί να φτάσει έως τα 150 km. Η συνολική αυτονομία, μαζί με το ρεζερβουάρ των 42 λίτρων, φτάνει τα 1.040 km.

Η συνδυαστική ισχύς ανεβαίνει παράλληλα στους 212 PS, χωρίς να αλλάζει η μέγιστη απόδοση του εμπρός ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος παραμένει στους 163 PS και 210 Nm. Η κατανάλωση πέφτει στο 1,4 lt/100 km, με εκπομπές CO2 στα 32 g/km.

Έχει και DC ταχυφόρτιση

Οι τρεις εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία υποστηρίζουν AC φόρτιση 6,6 kW, με το 15-100% να ολοκληρώνεται σε περίπου 2,9 ώρες. Υπάρχει όμως και δυνατότητα DC φόρτισης στα 39 kW, κάτι όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο για plug-in hybrid, με το 10-80% να απαιτεί περίπου 26 λεπτά.

Active και Boost/Comfort/Sport διαφοροποιούνται επομένως ουσιαστικά όχι μόνο ως προς την ισχύ, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθημερινά.

Για κάποιον που μπορεί να φορτίζει συστηματικά, τα 105 km ηλεκτρικής αυτονομίας των μεγαλύτερων εκδόσεων επιτρέπουν μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς ενεργοποίηση του βενζινοκινητήρα.

0-100 km/h σε 8,3 δευτερόλεπτα

Παρά τη διαφορετική συνδυαστική ισχύ, η BYD ανακοινώνει 0-100 km/h σε 8,3 sec για όλες τις εκδόσεις και τελική ταχύτητα 180 km/h. Η κίνηση μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς, με εμπρός ανάρτηση MacPherson και ημιάκαμπτο άξονα πίσω.

Το βάρος ξεκινά από 1.440 kg για την Active και φτάνει τα 1.555 kg στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία.

Supermini με πορτμπαγκάζ 425 λίτρων

Το DOLPHIN G DM-i έχει μήκος 4.160 mm, πλάτος 1.825 mm και ύψος 1.570 mm. Το μεταξόνιο των 2.610 mm είναι μεγάλο για τα δεδομένα της κατηγορίας B, κάτι που η BYD εκμεταλλεύεται για τους χώρους της καμπίνας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το πορτμπαγκάζ. Η χωρητικότητα φτάνει τα 425 λίτρα, ενώ με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα αυξάνεται στα 1.225 λίτρα. Υπάρχει επιπλέον υποδαπέδιος χώρος 45 λίτρων.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για supermini, η πρακτικότητα πλησιάζει μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Τι εξοπλισμό έχει το DOLPHIN G των 22.990 ευρώ

Η τιμή της βασικής Active αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν δούμε τον στάνταρ εξοπλισμό.

Από την έκδοση των 22.990 ευρώ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

LED εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα

ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών

6 αερόσακοι

αυτόματος κλιματισμός

ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών

κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών

σύστημα πλοήγησης

Apple CarPlay και Android Auto

φωνητικός έλεγχος «Hi, BYD»

OTA ενημερώσεις

keyless entry & start

αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

κάμερα οπισθοπορείας

Adaptive Cruise Control

Blind Spot Detection

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

συστήματα διατήρησης λωρίδας

Ακόμη και στη βασική έκδοση υπάρχει επομένως πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας και συστημάτων υποβοήθησης.

Η Boost μάλλον είναι η πιο ενδιαφέρουσα έκδοση

Με τιμή 26.990 ευρώ, η Boost είναι εκείνη που κάνει το μεγάλο άλμα στο plug-in hybrid κομμάτι.

Αποκτά τους 212 PS, τη μεγάλη μπαταρία 18,3 kWh και τα 105 km ηλεκτρικής αυτονομίας, ενώ επιπλέον προσθέτει θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, μεγαλύτερη οθόνη 12,8 ιντσών, οκτώ ηχεία, ambient φωτισμό, πίσω αεραγωγούς, φιμέ τζάμια και Vehicle-to-Load (V2L).

Η Comfort των 28.490 ευρώ προσθέτει μεταξύ άλλων 18άρες ζάντες, πανοραμική οροφή, κάμερα 360 μοιρών, Head-Up Display, Google built-in και ασύρματη φόρτιση smartphone, ενώ η Sport των 29.990 ευρώ διαφοροποιείται κυρίως αισθητικά με μαύρες ζάντες και επενδύσεις συνθετικού suede.

Εγγύηση έως 8 χρόνια για μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα

Το νέο DOLPHIN G DM-i συνοδεύεται από 6 χρόνια ή 150.000 km εργοστασιακής εγγύησης. Για τον ηλεκτροκινητήρα η κάλυψη φτάνει τα 8 χρόνια ή 150.000 km, ενώ η Blade Battery καλύπτεται για 8 χρόνια ή 250.000 km.

Με τιμή εισόδου 22.990 ευρώ, το νέο BYD ανοίγει ένα ενδιαφέρον νέο κεφάλαιο στην κατηγορία B. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη υβριδικό supermini, αλλά ένα κανονικό plug-in hybrid με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης, ενώ στις μεγαλύτερες εκδόσεις μπορεί να λειτουργεί για πάνω από 100 km ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Τι κρατάμε;