Επίσημο: Αυτό είναι το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 – Στην Ελλάδα ξεκινά από 69.950 ευρώ

Η BMW iX3 είναι το World Car of the Year 2026. Δες την τιμή της στην Ελλάδα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όλους τους νικητές.

Η απονομή έγινε στο πλαίσιο της New York International Auto Show 2026, με την BMW να τονίζει ότι η iX3 εντυπωσίασε την επιτροπή με την τεχνολογία, την απόδοση, την αυτονομία και τα δυναμικά χαρακτηριστικά της. Πρόκειται για τη 10η και 11η νίκη του BMW Group στην ιστορία του θεσμού.

Η αξιολόγηση έγινε από 98 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 33 χώρες, οι οποίοι οδήγησαν τα υποψήφια μοντέλα και κατέθεσαν τις βαθμολογίες τους στους διοργανωτές. Η BMW iX3 επικράτησε ανάμεσα σε 57 υποψήφιους για τον γενικό τίτλο, ενώ στην κατηγορία World Electric Vehicle συμμετείχαν 43 οχήματα.

Τι είναι η νέα BMW iX3 και γιατί έχει τόσο βάρος για τη μάρκα

Η νέα iX3 είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Neue Klasse και είχε παρουσιαστεί στην IAA Mobility 2025. Για τη BMW, δεν είναι απλώς ένα νέο ηλεκτρικό SUV, αλλά η τεχνολογική βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί μεγάλο μέρος της επόμενης γενιάς μοντέλων της. Η εταιρεία αναφέρει ότι μέχρι το 2027 οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα έχουν ενσωματωθεί σε περίπου 40 νέα μοντέλα και ανανεώσεις.

Το μοντέλο φέρνει νέο σχεδιαστικό λεξιλόγιο, τη νέα λογική του BMW Panoramic iDrive, αρχιτεκτονική 800 V, μπαταρία νέας γενιάς και το νέο υπολογιστικό σύστημα Heart of Joy, που διαχειρίζεται βασικά στοιχεία της δυναμικής συμπεριφοράς. Η BMW το περιγράφει ουσιαστικά ως το σημείο όπου η ηλεκτρική στρατηγική της περνά σε νέο στάδιο ωρίμανσης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της iX3 50 xDrive

Η έκδοση που κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα, η iX3 50 xDrive, χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ 470 ίππους, και ροπή 645 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,9 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 210 km/h.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 108,7 kWh, με νέες κυλινδρικές κυψέλες Gen6 και αρχιτεκτονική 800 V. Στον κύκλο WLTP η αυτονομία φτάνει έως και 805 km, ενώ η μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 17,9 έως 15,1 kWh/100 km. Σε DC ταχυφόρτιση υποστηρίζεται ισχύς έως 400 kW, με τη BMW να αναφέρει ότι μπορούν να προστεθούν έως 372 km αυτονομίας σε 10 λεπτά, ενώ το 10-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 21 λεπτά. Σε AC, η ελληνική εμπορική πληροφόρηση αναφέρει πλήρη φόρτιση σε περίπου 5 ώρες και 45 λεπτά με έως 22 kW.

Οι τιμές στην Ελλάδα και τα διαθέσιμα πακέτα

Η βασική BMW iX3 50 xDrive ξεκινά από 69.950 € στην Ελλάδα. Πάνω από αυτήν τοποθετούνται τα πακέτα M Sport, με τιμή από 74.181 €, και M Sport Pro, που ξεκινά από 76.931 €. Αυτό δείχνει καθαρά ότι η iX3 δεν απευθύνεται σε κοινό που ψάχνει απλώς ένα ακόμη EV, αλλά σε αγοραστές premium SUV που θέλουν το πιο σύγχρονο ηλεκτρικό πακέτο της BMW.

Οι υπόλοιποι νικητές των World Car Awards 2026

Πέρα από τον γενικό τίτλο και το βραβείο ηλεκτρικού οχήματος, η φετινή διοργάνωση έδωσε και τις υπόλοιπες διακρίσεις:

World Car Person of the Year 2026: Oliver Zipse

World Car Design of the Year 2026: Mazda 6e / EZ-6

World Urban Car 2026: Firefly

World Performance Car 2026: Hyundai Ioniq 6 N

World Luxury Car 2026: Volvo ES90

World Electric Vehicle 2026: BMW iX3

