EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίσημο: Αυτό είναι το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 – Στην Ελλάδα ξεκινά από 69.950 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.04.2026
AutoTypos Team
episimo-afto-einai-to-pagkosmio-aftokinito-tis-chronias-2026-stin-ellada-xekina-apo-69-950-evro-785419

Η BMW iX3 είναι το World Car of the Year 2026. Δες την τιμή της στην Ελλάδα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όλους τους νικητές.

Η απονομή έγινε στο πλαίσιο της New York International Auto Show 2026, με την BMW να τονίζει ότι η iX3 εντυπωσίασε την επιτροπή με την τεχνολογία, την απόδοση, την αυτονομία και τα δυναμικά χαρακτηριστικά της. Πρόκειται για τη 10η και 11η νίκη του BMW Group στην ιστορία του θεσμού.

Η αξιολόγηση έγινε από 98 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 33 χώρες, οι οποίοι οδήγησαν τα υποψήφια μοντέλα και κατέθεσαν τις βαθμολογίες τους στους διοργανωτές. Η BMW iX3 επικράτησε ανάμεσα σε 57 υποψήφιους για τον γενικό τίτλο, ενώ στην κατηγορία World Electric Vehicle συμμετείχαν 43 οχήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι είναι η νέα BMW iX3 και γιατί έχει τόσο βάρος για τη μάρκα

Η νέα iX3 είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Neue Klasse και είχε παρουσιαστεί στην IAA Mobility 2025. Για τη BMW, δεν είναι απλώς ένα νέο ηλεκτρικό SUV, αλλά η τεχνολογική βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί μεγάλο μέρος της επόμενης γενιάς μοντέλων της. Η εταιρεία αναφέρει ότι μέχρι το 2027 οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα έχουν ενσωματωθεί σε περίπου 40 νέα μοντέλα και ανανεώσεις.

Το μοντέλο φέρνει νέο σχεδιαστικό λεξιλόγιο, τη νέα λογική του BMW Panoramic iDrive, αρχιτεκτονική 800 V, μπαταρία νέας γενιάς και το νέο υπολογιστικό σύστημα Heart of Joy, που διαχειρίζεται βασικά στοιχεία της δυναμικής συμπεριφοράς. Η BMW το περιγράφει ουσιαστικά ως το σημείο όπου η ηλεκτρική στρατηγική της περνά σε νέο στάδιο ωρίμανσης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της iX3 50 xDrive

Η έκδοση που κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα, η iX3 50 xDrive, χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ 470 ίππους, και ροπή 645 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,9 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 210 km/h.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 108,7 kWh, με νέες κυλινδρικές κυψέλες Gen6 και αρχιτεκτονική 800 V. Στον κύκλο WLTP η αυτονομία φτάνει έως και 805 km, ενώ η μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 17,9 έως 15,1 kWh/100 km. Σε DC ταχυφόρτιση υποστηρίζεται ισχύς έως 400 kW, με τη BMW να αναφέρει ότι μπορούν να προστεθούν έως 372 km αυτονομίας σε 10 λεπτά, ενώ το 10-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 21 λεπτά. Σε AC, η ελληνική εμπορική πληροφόρηση αναφέρει πλήρη φόρτιση σε περίπου 5 ώρες και 45 λεπτά με έως 22 kW.

Οι τιμές στην Ελλάδα και τα διαθέσιμα πακέτα

Η βασική BMW iX3 50 xDrive ξεκινά από 69.950 € στην Ελλάδα. Πάνω από αυτήν τοποθετούνται τα πακέτα M Sport, με τιμή από 74.181 €, και M Sport Pro, που ξεκινά από 76.931 €. Αυτό δείχνει καθαρά ότι η iX3 δεν απευθύνεται σε κοινό που ψάχνει απλώς ένα ακόμη EV, αλλά σε αγοραστές premium SUV που θέλουν το πιο σύγχρονο ηλεκτρικό πακέτο της BMW.

Οι υπόλοιποι νικητές των World Car Awards 2026

Πέρα από τον γενικό τίτλο και το βραβείο ηλεκτρικού οχήματος, η φετινή διοργάνωση έδωσε και τις υπόλοιπες διακρίσεις:

World Car Person of the Year 2026: Oliver Zipse

World Car Design of the Year 2026: Mazda 6e / EZ-6

World Urban Car 2026: Firefly

World Performance Car 2026: Hyundai Ioniq 6 N

World Luxury Car 2026: Volvo ES90

World Electric Vehicle 2026: BMW iX3

Τι κρατάμε;

  • Η BMW iX3 είναι το World Car of the Year 2026 και ταυτόχρονα το World Electric Vehicle 2026.
  • Στην Ελλάδα, η iX3 50 xDrive ξεκινά από 69.950 €, με M Sport από 74.181 € και M Sport Pro από 76.931 €.
  • Αποδίδει 470 PS, 645 Nm, κάνει το 0-100 km/h σε 4,9 sec και έχει αυτονομία έως 805 km WLTP.
  • Η μπαταρία των 108,7 kWh και η αρχιτεκτονική 800 V επιτρέπουν DC φόρτιση έως 400 kW.
  • Στις άλλες κατηγορίες ξεχώρισαν οι Mazda 6e, Firefly, Hyundai Ioniq 6 N, Volvo ES90 και ο Oliver Zipse ως Person of the Year.

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-suv-pou-erchetai-kai-stin-ellada-tha-se-magnitoskopei-na-odigeis-kai-tha-to-stelnei-stin-etaireia-798208

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.04.2026

Το SUV που έρχεται και στην Ελλάδα θα σε μαγνητοσκοπεί να οδηγείς και θα το στέλνει στην εταιρεία
afti-i-nea-bmw-xepoulaei-50-000-parangelies-me-mia-molis-ekdosi-773575

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.03.2026

Αυτή η νέα BMW ξεπουλάει – 50.000 παραγγελίες με μία μόλις έκδοση
to-suv-tis-bmw-pou-schedon-echei-xepoulisei-idi-gia-olo-to-2026-kostizei-69-950-e-stin-ellada-791312

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.01.2026

Το SUV της BMW που σχεδόν έχει ξεπουλήσει ήδη για όλο το 2026 – Κοστίζει 69.950 € στην Ελλάδα
i-marka-pou-arneitai-na-katargisei-ti-rodela-gia-tin-entasi-tou-ichou-778875

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.10.2025

Η μάρκα που αρνείται να καταργήσει τη ροδέλα για την ένταση του ήχου
i-bmw-evgale-kainourgio-sima-kai-kaneis-den-to-katalave-des-to-774924

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.09.2025

Η BMW έβγαλε καινούργιο σήμα και κανείς δεν το κατάλαβε – Δες το
to-simantikotero-suv-tis-bmw-irthe-stin-ellada-des-times-kai-exoplismo-773587

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.09.2025

Το σημαντικότερο SUV της BMW ήρθε στην Ελλάδα: Δες τιμές και εξοπλισμό

