EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίσημο: Αναβολή της «εκτέλεσης» των θερμικών κινητήρων το 2035;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
episimo-anavoli-tis-ektelesis-ton-thermikon-kinitiron-to-2035-785782

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης φαίνεται πως λαμβάνουν «φιλί της ζωής» – Δεν βγαίνει το πρόγραμμα για πλήρης μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Για χρόνια, πολιτικοί και αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη συγκρούονται για έναν αριθμό, το 2035. Είναι (ήταν; ) η χρονιά – ορόσημο που είχε θέσει η ΕΕ, ως το έτος όπου η πώληση νέων αυτοκινήτων με εκπομπές CO₂ υποτίθεται ότι θα απαγορευόταν οριστικά. Η ημερομηνία παρουσιαζόταν ως αδιαπραγμάτευτη, σύμβολο της πράσινης μετάβασης. Όμως η πραγματικότητα της αγοράς, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός και οι ανησυχίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία φαίνεται πως αλλάζουν το αφήγημα…

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε να μην κλείσει η πόρτα στους κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) μετά το 2035. Εφόσον αυτοί χρησιμοποιούν «καθαρές» μορφές καυσίμου, υποστηρίζει, μπορούν να παραμείνουν στο παιχνίδι της βιώσιμης μετακίνησης.

Την ίδια γραμμή δείχνει να υιοθετεί και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας. Μιλώντας στη γερμανική Handelsblatt, ανέφερε ότι το μήνυμα του Βερολίνου «έγινε πολύ καλά δεκτό στις Βρυξέλλες», τονίζοντας πως η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη δική της βιομηχανική βάση και την τεχνολογική της πρωτοπορία.

Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 10 Δεκεμβρίου επιβεβαίωση του τελικού κανονιστικού πλαισίου. Η Επιτροπή «δουλεύει ακόμα τις λεπτομέρειες» και η τελική πρόταση, όπως είπε ο Τζιτζικώστας, «θα τα περιλαμβάνει όλα: από την αναθεώρηση των στόχων CO₂ για τους στόλους των εταιρειών, μέχρι πλήθος άλλων κρίσιμων σημείων».

Το πιο σημαντικό:

«Λαμβάνουμε υπόψη όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις. Υπάρχει ρόλος για τα καύσιμα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, όπως τα προηγμένα βιοκαύσιμα και τα e-fuels.» Χωρίς να το ομολογεί απευθείας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσουν να πωλούνται αυτοκίνητα με καύσιμο και μετά το 2035, αρκεί αυτό να μην προέρχεται από ορυκτές πηγές.

Η βιομηχανία ήδη προετοιμάζεται

Πολλοί κατασκευαστές βλέπουν σε αυτό μια πιθανή «δεύτερη ευκαιρία» για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης:

  • Porsche: επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια σε μονάδες παραγωγής e-fuel στη Χιλή
  • BMW: χρησιμοποιεί ανανεώσιμα καύσιμα φυτικής προέλευσης σε νέους diesel
  • Bosch, ZF και άλλοι προμηθευτές: πιέζουν για διατήρηση τεχνογνωσίας και θέσεων εργασίας

Παράλληλα, πολλές κυβερνήσεις ανησυχούν πως η βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα αφήσει την Ευρώπη εξαρτημένη από μπαταρίες και πρώτες ύλες που ελέγχουν Κίνα και ασιατικές αγορές.

Στόχοι σταθεροί, αλλά με… ρεαλισμό

Ο Τζιτζικώστας ήταν ξεκάθαρος:

«Θέλουμε να μείνουμε πιστοί στους κλιματικούς στόχους μας, αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.»

Η ΕΕ βρίσκεται πλέον σε μια φάση επαναπροσδιορισμού: συνειδητοποιεί ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς ισχυρή βιομηχανία, χωρίς τεχνολογική αυτονομία και χωρίς να διαλυθούν κλάδοι που απασχολούν εκατομμύρια εργαζομένους.

Συμπέρασμα

Το 2035 εξακολουθεί να είναι ορόσημο – αλλά όχι πια «τοίχος». Η Ευρώπη φαίνεται να υιοθετεί μια πιο ευέλικτη και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση:

  • Όχι στις εκπομπές
  • Αλλά ναι σε οποιαδήποτε τεχνολογία πετυχαίνει μηδενικές ή εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές

Οι κινητήρας εσωτερικής καύσης ίσως δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη αυτό, για αρκετούς στην Ευρώπη, δεν είναι κακό νέο.

#Eυρώπη#αυτοκίνητα#Βρυξέλλες#Ευρωπαϊκή Επιτροπή#Πράσινη Μετάβαση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
