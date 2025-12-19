Επίσημο: Μπήκαν νέες κάμερες AI που γράφουν για κόκκινο στην παραλιακή – Δες που

Τοποθετήθηκαν οι νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που γράφουν για κόκκινο στην παραλιακή. Δες σε ποια διασταύρωση.

Στην παραλιακή λεωφόρο ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία των πρώτων «έξυπνων» καμερών που καταγράφουν αποκλειστικά παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη. Πρόκειται για το πρώτο βήμα ενός προγράμματος 388 καμερών που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, με 24ωρη λειτουργία και αποστολή του υλικού απευθείας σε κεντρικό server της πολιτείας, όπου πρόσβαση έχει μόνο η ΕΛ.ΑΣ. για την επιβολή των κυρώσεων.

Πού μπήκαν οι πρώτες κάμερες

Οι 7 πρώτες μονάδες τοποθετήθηκαν στη συμβολή Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου, στο ρεύμα της παραλιακής όπου καταγράφονται υψηλές ροές και συχνές παραβιάσεις. Παράλληλα έχουν προετοιμαστεί υποδομές και για επιπλέον κόμβους σε Ποσειδώνος (με Γρ. Λαμπράκη, Πλ. Βεργωτή) και Βουλιαγμένης (με Αλίμου, Δωδεκανήσου, Καλύμνου), ώστε να ακολουθήσουν νέες εγκαταστάσεις ως τα τέλη Ιανουαρίου και κλιμάκωση εγκαταστάσεων κάθε μήνα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Πώς λειτουργεί η «έξυπνη» καταγραφή

Χρησιμοποιείται το σύστημα Smart Red Traffic Light της Tattile. Μόλις ανάψει κόκκινο, η κάμερα «ορίζει» μια εικονική γραμμή στο οδόστρωμα. Αν ένα όχημα τη διασχίσει, καταγράφονται φωτογραφίες/βίντεο που τεκμηριώνουν την παράβαση και γίνεται αναγνώριση πινακίδας. Για προστασία προσωπικών δεδομένων, αποτυπώνεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην φαίνονται οι επιβάτες.

Τα πρόστιμα που ισχύουν για κόκκινο

Με βάση τον ισχύοντα ΚΟΚ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη επιφέρει πρόστιμο 700 € και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε υποτροπή ή αν προκληθεί ατύχημα, οι κυρώσεις κλιμακώνονται σημαντικά.

Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το σχέδιο προβλέπει σταδιακή εγκατάσταση επιπλέον καμερών κάθε μήνα μετά τον Μάρτιο, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έως τα τέλη Ιουνίου. Η διασύνδεση με τους φορείς του Δημοσίου είναι αυτόματη και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στη διαβίβαση του υλικού.

Τι κρατάμε;