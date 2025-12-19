quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίσημο: Μπήκαν νέες κάμερες AI που γράφουν για κόκκινο στην παραλιακή – Δες που

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.12.2025
AutoTypos Team
episimo-bikan-nees-kameres-ai-pou-grafoun-gia-kokkino-stin-paraliaki-des-pou-787210

Τοποθετήθηκαν οι νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που γράφουν για κόκκινο στην παραλιακή. Δες σε ποια διασταύρωση.

Στην παραλιακή λεωφόρο ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία των πρώτων «έξυπνων» καμερών που καταγράφουν αποκλειστικά παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη. Πρόκειται για το πρώτο βήμα ενός προγράμματος 388 καμερών που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, με 24ωρη λειτουργία και αποστολή του υλικού απευθείας σε κεντρικό server της πολιτείας, όπου πρόσβαση έχει μόνο η ΕΛ.ΑΣ. για την επιβολή των κυρώσεων.

Πού μπήκαν οι πρώτες κάμερες

Οι 7 πρώτες μονάδες τοποθετήθηκαν στη συμβολή Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου, στο ρεύμα της παραλιακής όπου καταγράφονται υψηλές ροές και συχνές παραβιάσεις. Παράλληλα έχουν προετοιμαστεί υποδομές και για επιπλέον κόμβους σε Ποσειδώνος (με Γρ. Λαμπράκη, Πλ. Βεργωτή) και Βουλιαγμένης (με Αλίμου, Δωδεκανήσου, Καλύμνου), ώστε να ακολουθήσουν νέες εγκαταστάσεις ως τα τέλη Ιανουαρίου και κλιμάκωση εγκαταστάσεων κάθε μήνα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς λειτουργεί η «έξυπνη» καταγραφή

Χρησιμοποιείται το σύστημα Smart Red Traffic Light της Tattile. Μόλις ανάψει κόκκινο, η κάμερα «ορίζει» μια εικονική γραμμή στο οδόστρωμα. Αν ένα όχημα τη διασχίσει, καταγράφονται φωτογραφίες/βίντεο που τεκμηριώνουν την παράβαση και γίνεται αναγνώριση πινακίδας. Για προστασία προσωπικών δεδομένων, αποτυπώνεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην φαίνονται οι επιβάτες.

Τα πρόστιμα που ισχύουν για κόκκινο

Με βάση τον ισχύοντα ΚΟΚ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη επιφέρει πρόστιμο 700 € και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε υποτροπή ή αν προκληθεί ατύχημα, οι κυρώσεις κλιμακώνονται σημαντικά.

Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το σχέδιο προβλέπει σταδιακή εγκατάσταση επιπλέον καμερών κάθε μήνα μετά τον Μάρτιο, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έως τα τέλη Ιουνίου. Η διασύνδεση με τους φορείς του Δημοσίου είναι αυτόματη και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στη διαβίβαση του υλικού.

Τι κρατάμε;

  • Νέες κάμερες AI στην παραλιακή γράφουν αποκλειστικά για κόκκινο.

  • Πρώτο σημείο: Λ. Ποσειδώνος & Αλίμου (7 κάμερες), με επεκτάσεις σε κοντινούς κόμβους.

  • Αυτόματη διαβίβαση στην ΕΛ.ΑΣ., καταγραφή μόνο της πίσω όψης για προστασία δεδομένων.

  • Παράβαση κόκκινου: 700 € + 60 ημέρες αφαίρεση άδειας (ΚΟΚ).

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Έξυπνες κάμερες#κάμερες#λεωφόρος Ποσειδώνος#Παραβίαση κόκκινου
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

oi-protes-exypnes-kameres-ai-stous-dromous-tis-athinas-afta-einai-ta-simeia-pou-tha-topothetithoun-783559

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.11.2025

Οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες ΑΙ στους δρόμους της Αθήνας – Αυτά είναι τα σημεία που θα τοποθετηθούν
episimo-xekina-i-leitourgia-ton-kameron-tis-trochaias-pou-tha-moirazoun-prostima-pote-kai-pou-tha-erchetai-i-klisi-773842

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.10.2025

Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;
i-ford-xanafernei-to-fiesta-alla-me-technologia-renault-646144

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Η Ford ξαναφέρνει το Fiesta αλλά με τεχνολογία Renault
exypnes-kameres-se-600-leoforeia-tis-athinas-ti-tha-katagrafoun-kai-ti-na-prosechete-626677

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.11.2025

«Έξυπνες» κάμερες σε 600 λεωφορεία της Αθήνας: Τι θα καταγράφουν και τι να προσέχετε
oi-exypnes-kameres-epiasan-sta-prasa-dyo-supercars-me-200-chlm-ora-pou-vlepeis-an-echeis-klisi-781978

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.11.2025

Οι «έξυπνες» κάμερες έπιασαν στα πράσα δύο supercars με 200 χλμ./ώρα – Πού βλέπεις αν έχεις κλήση
kataskevastike-i-teleftaia-monada-tou-thrylikou-ford-pou-agapisame-777197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε

Πρόσφατες Ειδήσεις