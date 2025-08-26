Επίσημο: Δες ποια αυτοκίνητα απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Με νέα υπουργική απόφαση, οχήματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής χρήσης απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Δες ποιες κατηγορίες καλύπτονται και πώς γίνεται η διαδικασία.
Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχήματα κοινωφελών ιδρυμάτων και Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών.
Η απόφαση καλύπτει ασθενοφόρα, οχήματα ΑμεΑ, κινητές μονάδες υγείας, πολιτιστικά οχήματα και ειδικά λεωφορεία.
Η αίτηση γίνεται μέσω ΔΟΥ και ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, με αυτόματο έλεγχο στο Μητρώο Ο.Κοι.Π.
Η απαλλαγή χάνεται σε περίπτωση διαγραφής ή αναστολής από το μητρώο.
Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση
Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ φέρνει σημαντική ανακούφιση σε χιλιάδες οχήματα που εξυπηρετούν κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Υπογράφεται από τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα (Οικονομίας & Οικονομικών) και Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη (Εσωτερικών), και εξειδικεύει το άρθρο 24 του ν. 4873/2021.
Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οχήματα ειδικής χρήσης που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα αλλά υπηρετούν την κοινωνία.
Ποιες κατηγορίες καλύπτονται
Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας:
Ασθενοφόρα και οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο
Κινητές ιατρικές μονάδες και οχήματα αιμοδοσίας
Κινητές αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκες
Κινητοί κινηματογράφοι και εκθέσεις πολιτιστικών δράσεων
Ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον φορέα, χωρίς εμπορική εκμετάλλευση
Οι κατηγορίες αυτές αναγνωρίζονται μέσω του ευρωπαϊκού κωδικού οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες.
Πώς γίνεται η απαλλαγή
Η διαδικασία προβλέπει τα εξής:
Το όχημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.
Ο φορέας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ (“Τα αιτήματά μου”).
Η φορολογική αρχή επαληθεύει την εγγραφή και ενεργοποιεί την απαλλαγή μέσω διαλειτουργικότητας με το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.
Σε περίπτωση αναστολής ή διαγραφής από το μητρώο, η απαλλαγή παύει αυτόματα.
Τι σημαίνει στην πράξη
Η απόφαση αναμένεται να έχει άμεσο όφελος για τις οργανώσεις, αφού:
Μειώνει το οικονομικό βάρος συντήρησης στόλου.
Ελευθερώνει πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν στη δράση και τον εθελοντισμό.
Αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών φορέων στη στήριξη των πολιτών.
Τι κρατάμε;
Οχήματα ειδικής χρήσης κοινωνικών και ανθρωπιστικών φορέων απαλλάσσονται πλέον από τα τέλη κυκλοφορίας.
Η απαλλαγή αφορά κατηγορίες όπως ασθενοφόρα, οχήματα ΑμεΑ, κινητές μονάδες υγείας και πολιτιστικά οχήματα.
Η αίτηση γίνεται μέσω ΔΟΥ και πλατφόρμας ΑΑΔΕ, με διασταύρωση στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.
Πρόκειται για ανάσα σε χιλιάδες οργανισμούς, καθώς μειώνει το κόστος λειτουργίας και επιτρέπει περισσότερη επένδυση στις κοινωνικές τους δράσεις.
