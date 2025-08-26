quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίσημο: Δες ποια αυτοκίνητα απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας στην Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ | 26.08.2025
Autotypos team
episimo-des-poia-aftokinita-apallassontai-apo-ta-teli-kykloforias-stin-ellada-704122

Με νέα υπουργική απόφαση, οχήματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής χρήσης απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Δες ποιες κατηγορίες καλύπτονται και πώς γίνεται η διαδικασία.

  • Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχήματα κοινωφελών ιδρυμάτων και Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών.

  • Η απόφαση καλύπτει ασθενοφόρα, οχήματα ΑμεΑ, κινητές μονάδες υγείας, πολιτιστικά οχήματα και ειδικά λεωφορεία.

  • Η αίτηση γίνεται μέσω ΔΟΥ και ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, με αυτόματο έλεγχο στο Μητρώο Ο.Κοι.Π.

  • Η απαλλαγή χάνεται σε περίπτωση διαγραφής ή αναστολής από το μητρώο.

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ φέρνει σημαντική ανακούφιση σε χιλιάδες οχήματα που εξυπηρετούν κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Υπογράφεται από τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα (Οικονομίας & Οικονομικών) και Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη (Εσωτερικών), και εξειδικεύει το άρθρο 24 του ν. 4873/2021.

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οχήματα ειδικής χρήσης που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα αλλά υπηρετούν την κοινωνία.

Ποιες κατηγορίες καλύπτονται

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας:

  • Ασθενοφόρα και οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο

  • Κινητές ιατρικές μονάδες και οχήματα αιμοδοσίας

  • Κινητές αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκες

  • Κινητοί κινηματογράφοι και εκθέσεις πολιτιστικών δράσεων

  • Ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον φορέα, χωρίς εμπορική εκμετάλλευση

Οι κατηγορίες αυτές αναγνωρίζονται μέσω του ευρωπαϊκού κωδικού οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Τέλη κυκλοφορίας

Πώς γίνεται η απαλλαγή

Η διαδικασία προβλέπει τα εξής:

  1. Το όχημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.

  2. Ο φορέας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ (“Τα αιτήματά μου”).

  3. Η φορολογική αρχή επαληθεύει την εγγραφή και ενεργοποιεί την απαλλαγή μέσω διαλειτουργικότητας με το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.

  4. Σε περίπτωση αναστολής ή διαγραφής από το μητρώο, η απαλλαγή παύει αυτόματα.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η απόφαση αναμένεται να έχει άμεσο όφελος για τις οργανώσεις, αφού:

  • Μειώνει το οικονομικό βάρος συντήρησης στόλου.

  • Ελευθερώνει πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν στη δράση και τον εθελοντισμό.

  • Αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών φορέων στη στήριξη των πολιτών.

Τι κρατάμε;

  • Οχήματα ειδικής χρήσης κοινωνικών και ανθρωπιστικών φορέων απαλλάσσονται πλέον από τα τέλη κυκλοφορίας.

  • Η απαλλαγή αφορά κατηγορίες όπως ασθενοφόρα, οχήματα ΑμεΑ, κινητές μονάδες υγείας και πολιτιστικά οχήματα.

  • Η αίτηση γίνεται μέσω ΔΟΥ και πλατφόρμας ΑΑΔΕ, με διασταύρωση στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.

  • Πρόκειται για ανάσα σε χιλιάδες οργανισμούς, καθώς μειώνει το κόστος λειτουργίας και επιτρέπει περισσότερη επένδυση στις κοινωνικές τους δράσεις.

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ

Με ένα κέρμα μπορούν να σου κλέψουν το αυτοκίνητο – Δες πως για να μην την πατήσεις

Tags
#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
