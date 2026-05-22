Επίσημο: Επιστρέφει το Citroen 2CV ως φθηνό ηλεκτρικό πόλης – Πότε θα αποκαλυφθεί;

Η Citroen ετοιμάζεται να επαναφέρει το 2CV, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, σε σύγχρονη, ηλεκτρική μορφή.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού Stellantis FaSTLAne 2030, με τη γαλλική εταιρεία να επιβεβαιώνει την εξέλιξη ενός νέου μοντέλου που θα εμπνέεται από το πνεύμα του θρυλικού Deux Chevaux. Οι πρώτες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026.

Στόχος δεν είναι η νοσταλγία

Το νέο 2CV δεν θα είναι απλώς μια ρετρό αναβίωση ενός ιστορικού ονόματος. Σύμφωνα με τη Citroen, το μελλοντικό μοντέλο θα εκφράζει ένα νέο όραμα για την προσιτή μετακίνηση, με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, απλή φιλοσοφία, πολυχρηστικότητα και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η μάρκα θέλει να επαναφέρει τις αξίες που έκαναν το αυθεντικό 2CV τόσο σημαντικό: προσιτή τιμή, χαμηλό βάρος, πρακτικότητα, ευελιξία, άνεση και προσωπικότητα. Με άλλα λόγια, η Citroen δεν επιχειρεί απλώς να «πατήσει» πάνω στη νοσταλγία, αλλά να μεταφέρει την αρχική ιδέα του 2CV στη σημερινή εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Ο στόχος είναι ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο πόλης που θα απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης, χωρίς να χάνει τον ανθρώπινο και αντισυμβατικό χαρακτήρα που παραδοσιακά συνδέεται με τη Citroen.

Τι είπε ο CEO της Citroen

Ο Xavier Chardon, CEO της Citroen, περιέγραψε την επιστροφή του 2CV ως μια μεγάλη πρόκληση για τη μάρκα, τονίζοντας ότι το αυθεντικό μοντέλο δεν δημιουργήθηκε για να γίνει θρύλος, αλλά έγινε επειδή έδωσε στους ανθρώπους μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης.

Όπως ανέφερε, το νέο 2CV θα συνεχίσει στο ίδιο πνεύμα, όχι μέσα από τη νοσταλγία, αλλά επαναπροσδιορίζοντας την απλότητα και την προσβασιμότητα για τον σημερινό κόσμο. Ηλεκτρικό, ουσιαστικό, προσιτό και ανθρώπινο, όπως το περιγράφει η ίδια η Citroen.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει και την κατεύθυνση του project. Το νέο μοντέλο δεν αναμένεται να είναι μια ακριβή lifestyle κατασκευή περιορισμένου κοινού, αλλά μια πρόταση που θα προσπαθήσει να υπηρετήσει την ιδέα της προσιτής ηλεκτρικής κινητικότητας.

Από το TPV στο ηλεκτρικό 2CV του αύριο

Το αυθεντικό Citroen 2CV παρουσιάστηκε το 1948 και παρέμεινε στην παραγωγή μέχρι το 1990, με περισσότερες από 5,1 εκατομμύρια μονάδες να έχουν κατασκευαστεί συνολικά.

Η αρχική του φιλοσοφία συνδεόταν με το project TPV, δηλαδή το Très Petite Voiture, ένα μικρό, απλό και προσιτό αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε για να κάνει την καθημερινή μετακίνηση ευκολότερη για πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αυτή ακριβώς η λογική φαίνεται πως θα αποτελέσει τη βάση και για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο.

Η Citroen αναφέρει ότι η πραγματική καινοτομία δεν είναι απαραίτητα να προσθέτεις περισσότερα, αλλά να κάνεις τη ζωή καλύτερη εστιάζοντας σε όσα έχουν πραγματικά σημασία. Αυτή η προσέγγιση ταιριάζει απόλυτα με το ιστορικό αποτύπωμα του 2CV, το οποίο έγινε σύμβολο όχι επειδή ήταν πολυτελές ή τεχνολογικά περίπλοκο, αλλά επειδή ήταν απλό, έξυπνο και λειτουργικό.

Θα είναι ένα νέο φθηνό ηλεκτρικό πόλης;

Η Citroen δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμή, διαστάσεις ή πλατφόρμα για το νέο 2CV. Ωστόσο, από τη διατύπωση του επίσημου δελτίου προκύπτει καθαρά ότι το μοντέλο θα κινηθεί στη λογική της προσιτής μικρής ηλεκτροκίνησης.

Η μάρκα κάνει λόγο για ένα μελλοντικό όχημα που θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προσιτών μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, προσαρμοσμένων στις προκλήσεις της σύγχρονης αστικής κινητικότητας και των νέων κανονισμών στις πόλεις.

Η αναφορά αυτή έχει ενδιαφέρον, καθώς η Citroen έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής με το ë-C3, το οποίο τοποθετείται ως μια πιο οικονομική ηλεκτρική πρόταση στην ευρωπαϊκή αγορά. Το νέο 2CV θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη πιο έντονα προς την κατεύθυνση της απλότητας και της καθημερινής χρηστικότητας, διατηρώντας όμως πιο ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα.

Πότε θα αποκαλυφθεί

Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο ηλεκτρικό Citroen 2CV θα ανακοινωθούν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2026.

