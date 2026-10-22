Επίσημο: Η Ευρώπη κάνει πίσω – Κινητήρες βενζίνης και μετά το 2035

Πολιτική συμφωνία στην Ευρώπη ανοίγει τον δρόμο για βενζινοκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα μετά το 2035. Οι νέοι στόχοι και τι αλλάζει.

Μια σημαντική ανατροπή διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι τρεις μεγάλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για χαλάρωση των στόχων εκπομπών CO₂ από το 2035. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τη συνέχιση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο, υπό προϋποθέσεις.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε στις 20 Οκτωβρίου, προβλέπει ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να μειώσουν τις μέσες εκπομπές CO₂ των νέων επιβατικών αυτοκινήτων κατά 87,5% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, αντί για το 100% που εξακολουθεί να προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης, η οποία θα μπορούσε να διατηρήσει στην αγορά βενζινοκίνητα, υβριδικά και plug-in hybrid αυτοκίνητα και μετά το 2035. Η συμφωνία, ωστόσο, δεν αποτελεί ακόμη οριστική νομοθετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρξει συμφωνία με τα κράτη-μέλη, πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες.

Τι αποφασίστηκε για τους κινητήρες βενζίνης μετά το 2035

Η νέα πολιτική συμφωνία επετεύχθη ανάμεσα σε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και του Renew Europe, τριών πολιτικών ομάδων με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, ο ισχύων ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ότι από το 2035 οι μέσες εκπομπές CO₂ των νέων επιβατικών αυτοκινήτων θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 100% σε σχέση με το 2021.

Στην πράξη, ο στόχος αυτός οδηγούσε στην ουσιαστική κατάργηση των πωλήσεων νέων συμβατικών βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, καθώς και των περισσότερων υβριδικών, εφόσον δεν θα μπορούσαν να καλύψουν την απαίτηση μηδενικών εκπομπών από την εξάτμιση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη προτείνει από τον Δεκέμβριο του 2025 τη μείωση του στόχου από το 100% στο 90%, επιτρέποντας την αντιστάθμιση των υπόλοιπων εκπομπών μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών.

Η νέα συμφωνία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, μειώνοντας το απαιτούμενο ποσοστό περιορισμού των εκπομπών στο 87,5%.

Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια για τους κατασκευαστές να συνεχίσουν να διαθέτουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, χωρίς να εγκαταλείψουν τους συνολικούς στόχους περιορισμού του CO₂

Πώς θα λειτουργεί το νέο όριο του 87,5%

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι εκπομπές των αυτοκινητοβιομηχανιών. Οι νέες απαιτήσεις δεν θα αφορούν ένα συγκεκριμένο όριο για κάθε μεμονωμένο μοντέλο, αλλά τον μέσο όρο εκπομπών των νέων αυτοκινήτων που ταξινομεί κάθε κατασκευαστής.

Αυτό σημαίνει ότι μια εταιρεία θα μπορεί να διαθέτει ορισμένα βενζινοκίνητα ή υβριδικά μοντέλα, εφόσον ο συνολικός στόλος νέων αυτοκινήτων της πληροί τις απαιτήσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση πιστώσεων που συνδέονται με την παραγωγή χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκαν, το πλαίσιο περιλαμβάνει:

87,5% άμεση μείωση εκπομπών CO₂ για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα σε σχέση με το 2021.

για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα σε σχέση με το 2021. 7,5 ποσοστιαίες μονάδες μέσω πιστώσεων που συνδέονται με τη χρήση χάλυβα χαμηλών εκπομπών παραγωγής ΕΕ.

που συνδέονται με τη χρήση χάλυβα χαμηλών εκπομπών παραγωγής ΕΕ. Πρόσθετο περιθώριο 5 ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τον πολιτικό συμβιβασμό.

Οι ακριβείς όροι εφαρμογής και αξιοποίησης αυτών των μηχανισμών θα πρέπει να οριστικοποιηθούν στη νομοθετική διαδικασία. Το ουσιαστικό είναι ότι οι κατασκευαστές αποκτούν μεγαλύτερο περιθώριο συμμόρφωσης, χωρίς να χρειάζεται το σύνολο των νέων αυτοκινήτων τους να διαθέτει μηδενικές εκπομπές από την εξάτμιση.

Ποια αυτοκίνητα θα μπορούν να πωλούνται μετά το 2035;

Εφόσον η συμφωνία περάσει στην τελική ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν θα εξαφανιστούν υποχρεωτικά από τα καινούργια αυτοκίνητα μετά το 2035. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η αγορά θα επιστρέψει στις συνθήκες που γνωρίζουμε σήμερα.

Η νέα προσέγγιση δημιουργεί προοπτικές για τη συνέχιση της διάθεσης διαφορετικών τεχνολογιών, όπως:

Βενζινοκίνητα αυτοκίνητα , εφόσον η παρουσία τους στη γκάμα επιτρέπει στον κατασκευαστή να τηρεί τους συνολικούς στόχους εκπομπών.

, εφόσον η παρουσία τους στη γκάμα επιτρέπει στον κατασκευαστή να τηρεί τους συνολικούς στόχους εκπομπών. Full hybrid και mild hybrid , που συνδυάζουν θερμικό κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση.

, που συνδυάζουν θερμικό κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση. Plug-in hybrid (PHEV) , τα οποία μπορούν να καλύπτουν καθημερινές αποστάσεις με ηλεκτρική ενέργεια.

, τα οποία μπορούν να καλύπτουν καθημερινές αποστάσεις με ηλεκτρική ενέργεια. Ηλεκτρικά με range extender (EREV) , στα οποία ένας θερμικός κινητήρας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

, στα οποία ένας θερμικός κινητήρας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οχήματα που χρησιμοποιούν επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα, εφόσον θεσπιστεί το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο.

Πρέπει, πάντως, να γίνει μια σημαντική διευκρίνιση. Η συμφωνία δεν εξασφαλίζει ότι κάθε σημερινός βενζινοκινητήρας θα συνεχίσει να παράγεται ή ότι όλοι οι κατασκευαστές θα διατηρήσουν τις ίδιες εκδόσεις. Η τελική διαθεσιμότητα θα εξαρτάται από τους νέους κανονισμούς, τη στρατηγική κάθε εταιρείας και τη ζήτηση της αγοράς.

Αλλάζουν οι κανόνες και για τα αυτοκίνητα του 2030

Η πολιτική συμφωνία δεν περιορίζεται στο 2035. Προβλέπει επίσης αλλαγές στον τρόπο συμμόρφωσης των κατασκευαστών με τους στόχους του 2030, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να υπολογίζουν τις εκπομπές σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα διατηρείται ο στόχος μείωσης CO₂ κατά 55% το 2030, ενώ για τα ελαφρά επαγγελματικά προτείνεται μείωση 35%, έναντι του 40% που είχε προτείνει προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα υπολογισμού της συμμόρφωσης με βάση τον μέσο όρο της περιόδου 2029-2031.

Με αυτόν τον τρόπο, ένας κατασκευαστής θα μπορεί να εξισορροπήσει τις επιδόσεις διαφορετικών ετών, αντί να αντιμετωπίζει κάθε χρονιά απομονωμένα. Για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα προβλέπεται επίσης στόχος μείωσης εκπομπών κατά 80% έως το 2035. Η συγκεκριμένη ευελιξία έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Τι αλλάζει με τα ανανεώσιμα καύσιμα

Μια ακόμη σημαντική πτυχή της συμφωνίας αφορά τα ανανεώσιμα καύσιμα. Η νέα προσέγγιση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οχήματα που λειτουργούν αποκλειστικά με συγκεκριμένα επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα να αναγνωρίζονται, για τους σκοπούς των ευρωπαϊκών κανονισμών, ως οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Πρόκειται για μια πρόταση που συνδέεται άμεσα με τις πιέσεις κατασκευαστών που υποστηρίζουν την τεχνολογική ουδετερότητα, δηλαδή τη δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερων λύσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών. Η Toyota, για παράδειγμα, έχει ζητήσει να αναγνωρίζονται ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα, αντί η ευρωπαϊκή νομοθεσία να αντιμετωπίζει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση ως τη μοναδική λύση.

Βέβαια, η χρήση ανανεώσιμων καυσίμων δεν σημαίνει ότι ένας θερμικός κινητήρας παύει να εκπέμπει CO₂ από την εξάτμιση. Το ζήτημα αφορά τον συνολικό υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την πιθανή αναγνώριση συγκεκριμένων καυσίμων στη νομοθεσία. Για αυτό και οι τεχνικοί ορισμοί, οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και ο τρόπος υπολογισμού των εκπομπών θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Γιατί η Ευρώπη αλλάζει στάση

Η αναθεώρηση των στόχων του 2035 αποτελεί αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, από το υψηλό κόστος εξέλιξης νέων ηλεκτρικών μοντέλων και μπαταριών μέχρι την ενίσχυση του ανταγωνισμού από την Κίνα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ευρώπη. Σε ορισμένες χώρες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καταγράφουν υψηλά μερίδια αγοράς, ενώ σε άλλες το κόστος αγοράς και η πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι πιέσεις χωρών με μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, ιδιαίτερα της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι οποίες κατέληξαν τις προηγούμενες ημέρες σε κοινή προσέγγιση για μεγαλύτερη ευελιξία.

Η χαλάρωση των κανόνων έχει πάντως προκαλέσει και αντιδράσεις.Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτικών δυνάμεων εκφράζουν την ανησυχία ότι λιγότερο αυστηροί στόχοι ενδέχεται να περιορίσουν τα κίνητρα για επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων γίνεται ολοένα εντονότερος.

Από την άλλη, υποστηρικτές της αναθεώρησης θεωρούν ότι η μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να περιορίσει το κόστος συμμόρφωσης και να επιτρέψει στις εταιρείες να προσαρμόσουν τις επενδύσεις τους στην πραγματική ζήτηση.

Τι σημαίνει η συμφωνία για τους οδηγούς στην Ελλάδα

Για τους Έλληνες οδηγούς, η νέα εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επηρεάζει τις μελλοντικές επιλογές αγοράς αυτοκινήτου. Εφόσον εγκριθούν οι προτεινόμενες αλλαγές, η βενζίνη και τα υβριδικά ενδέχεται να παραμείνουν διαθέσιμα σε καινούργια αυτοκίνητα και μετά το 2035, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι επέτρεπε το αρχικό ευρωπαϊκό σχέδιο.

Αυτό θα μπορούσε να έχει σημασία για οδηγούς που δεν διαθέτουν ιδιωτική θέση στάθμευσης ή πρόσβαση σε σταθερή υποδομή φόρτισης. Δεν συνεπάγεται, ωστόσο, ότι οι τιμές των αυτοκινήτων θα μειωθούν αυτομάτως ή ότι θα σταματήσει η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα θα συνεχίσουν να έχουν καθοριστικό ρόλο, καθώς οι στόχοι μείωσης των εκπομπών παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί.

Επιπλέον, δεν αλλάζει τίποτα στη δυνατότητα κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί. Ακόμη και ο αρχικός στόχος του 2035 αφορούσε τα νέα αυτοκίνητα και όχι την απαγόρευση χρήσης των υφιστάμενων βενζινοκίνητων ή diesel.

Πότε θα οριστικοποιηθεί η απόφαση;

Παρά τη σημασία της πολιτικής συμφωνίας, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η συμφωνία των τριών πολιτικών ομάδων πρέπει πρώτα να αποκτήσει την απαιτούμενη επίσημη υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών θα πρέπει να καταλήξουν σε κοινό νομοθετικό κείμενο, μέσα από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο ισχύων στόχος παραμένει η μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 100% από το 2035.

Αυτό που έχει ήδη αλλάξει είναι η πολιτική κατεύθυνση της συζήτησης. Για πρώτη φορά διαμορφώνεται συμφωνία μεταξύ των τριών μεγάλων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία από εκείνη που προέβλεπε το αρχικό πλαίσιο.

Εάν η προσέγγιση αυτή αποτυπωθεί τελικά στη νομοθεσία, το 2035 δεν θα σηματοδοτήσει τον απόλυτο τερματισμό των νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη, αλλά τη μετάβασή τους σε έναν σαφώς πιο περιορισμένο ρόλο μέσα σε μια αγορά όπου η ηλεκτροκίνηση θα εξακολουθεί να κυριαρχεί.

Τι κρατάμε;