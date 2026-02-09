quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίσημο: Η λιγότερο αγαπητή AMG στην ιστορία της Mercedes αποτελεί παρελθόν

ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.02.2026
Autotypos Team
episimo-i-ligotero-agapiti-amg-stin-istoria-tis-mercedes-apotelei-parelthon-792370

Στο άκουσμα πως ολόκληρη Mercedes-AMG θα βγάλει μοντέλο με τετρακύλινδρο κινητήρα πολλοί είχαν βγάλει… σπυριά

Πρόσω ολοταχώς για «τσεκούρωμα» οδεύει η λιγότερο αγαπητή AMG ever, φυσικά αναφερόμαστε στην τελευταία C63, στην οποία η Mercedes επέλεξε για κάποιον λόγο να «κόψει» στη μέση τον κινητήρα, αντικαθιστώντας τον αγαπημένο V8 με έναν υβριδικό τετρακύλινδρο.

Οι Γερμανοί προσπάθησαν αρχικά να υπερασπιστούν αυτήν την απόφαση, ωστόσο, τελικά έχασαν την μάχη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η επιβεβαίωση από το στόμα του Michael Schiebe

Μετά από αρκετούς μήνες φημολογίας, η Mercedes επιβεβαίωσε πως η πιο αντιπαθητική AMG όλων των εποχών θα δώσει τη θέση της στη C53, ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερο κινητήρα και χωρίς υβριδική υποβοήθηση. Μπορεί αυτός να μην είναι ακόμα ένας θηριώδης V8, αλλά η είδηση πως στη θέση του τετρακύλινδρου υβριδικού συστήματος θα βρίσκεται πια ένας θερμικός Ι6 ήταν αρκετή για να κάνει τους φανατικούς της AMG να χαμογελάσουν ξανά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AMG, Michael Schiebe, δήλωσε στον Edmunds ότι η τρέχουσα C63 θα δώσει τη θέση της σε μια καθαρά βενζινοκίνητη έκδοση με εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα. Αυτός θα είναι ένας turbo 3,0 λίτρων ο οποίος διαθέτει ισχύ 443 ίππων και 560 Nm ροπής στη CLE 53.

Μπορεί αυτοί να ακούγονται λίγοι δίπλα στους 671 ίππους και τα 1.020 Nm ροπής της απερχόμενης «μισητής» C63, ωστόσο, οι άνθρωποι της Mercedes-AMG σίγουρα δεν θα αφήσουν τα πράγματα έτσι. Επίσης, η απουσία του υβριδικού συστήματος θα ρίξει κατακόρυφα το βάρος της νέας C53, βελτιώνοντας τόσο τις επιδόσεις, όσο και τη δυναμική της στον δρόμο.

To μέλλον του τετρακύλινδρου κινητήρα

Κι αν νομίζατε πως ο μισητός τετρακύλινδρος υβριδικός κινητήρας 2,0 λίτρων της C63 πάει στο ράφι λόγω του ατελείωτου «κραξίματος», κάνετε λάθος. Τουλάχιστον, η Mercedes δεν το παραδέχεται, με τον επικεφαλής της AMG να λέει πως ο λόγος πίσω από την απόσυρση είναι το γεγονός πως είναι «αρκετά δύσκολο» να προσαρμοστεί στους κανονισμούς Euro 7, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ αργότερα φέτος.

Όποια και να είναι η αλήθεια, το σίγουρο είναι πως τελικά ο λαός της Mercedes θα πάρει αυτό που ζήταγε: ένα μοντέλο που θα φοράει επάξια το σήμα AMG.

Τι κρατάμε:

  • Πρόσω ολοταχώς για «τσεκούρωμα» οδεύει η λιγότερο αγαπητή Mercedes-AMG ever
  • Η μισητή C63 με τον υβριδικό τετρακύλινδρο κινητήρα θα δώσει τη θέση της στη νέα C53
  • Αυτή θα τροφοδοτείται από έναν εξακύλινδρο σε σειρά χωρίς υβριδική υποβοήθηση
  • H Mercedes λέει πως ο λόγος είναι οι κανονισμοί Euro 7 και όχι το… «κράξιμο» – ΟΚ
Πρόσφατες Ειδήσεις