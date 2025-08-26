Επίσημο: Η Mercedes πούλησε το μερίδιο της στη Nissan – Ανησυχία για το μέλλον

Η Mercedes-Benz πούλησε το μερίδιό της στη Nissan για 279,6 εκατ. ευρώ. Η ιαπωνική φίρμα προχωρά σε περικοπές θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, με μειωμένες πωλήσεις και ελπίδες ανάκαμψης από τα νέα της μοντέλα.

Η Mercedes αποχωρεί από τη Nissan

Το συνταξιοδοτικό ταμείο της Mercedes-Benz ανακοίνωσε την πώληση του μεριδίου της στη Nissan έναντι 279,64 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό συμμετοχής ανερχόταν σε 3,8%, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Μετά την είδηση, οι μετοχές της Nissan κατέγραψαν πτώση περίπου 6%, επιβεβαιώνοντας την ανησυχία των επενδυτών για την πορεία της ιαπωνικής φίρμας.

Η Nissan σε δύσκολη συγκυρία

Η Nissan έχει ήδη μπει σε κύκλο αναδιάρθρωσης, καθώς αντιμετωπίζει:

Δασμούς στις βασικές αγορές της (ΗΠΑ και Κίνα).

Πτώση πωλήσεων στην Ευρώπη.

Οικονομικές ζημίες που ανήλθαν σε 460,33 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Automotive News Europe.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε διαβουλεύσεις με το συνδικάτο για περικοπές προσωπικού στο ευρωπαϊκό της γραφείο στο Montigny-le-Bretonneux της Γαλλίας, το οποίο απασχολεί περίπου 560 εργαζόμενους και καλύπτει αγορές από την Ευρώπη μέχρι την Ωκεανία.

Περικοπές στο ευρωπαϊκό γραφείο

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Reuters, η διοίκηση και το συνδικάτο συζητούν πρώτα εθελοντικές αποχωρήσεις, πριν προχωρήσουν σε αναγκαστικές απολύσεις. Οι συζητήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, με τις τελικές αποφάσεις να κοινοποιούνται στους εργαζόμενους τον Νοέμβριο.

Η Nissan απασχολεί συνολικά 19.000 άτομα σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία και Ωκεανία, με σχεδόν το 60% στην Ευρώπη.

Μειωμένες πωλήσεις στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στοιχεία της ACEA, οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων της Nissan στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν κατά 5,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με 167.301 μονάδες και μερίδιο αγοράς 2,5%.

Ελπίδες για ανάκαμψη

Η Nissan ποντάρει στα επερχόμενα μοντέλα για να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη:

Η νέα γενιά Micra .

Το αμιγώς ηλεκτρικό Leaf .

Το ανανεωμένο μικρό SUV Juke .

Ένα μίνι EV βασισμένο στο Renault Twingo.

Η εταιρεία φιλοδοξεί ότι αυτά τα λανσαρίσματα θα σηματοδοτήσουν την πολυπόθητη ανάκαμψη.

Τι κρατάμε;

Η Mercedes-Benz πούλησε το μερίδιό της στη Nissan (279,64 εκατ. ευρώ).

Η Nissan αντιμετωπίζει πτώση πωλήσεων και εργασιακές περικοπές στην Ευρώπη.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την ανάκαμψη της ιαπωνικής φίρμας.

Τα νέα μοντέλα (Micra, Leaf, Juke, νέο μίνι EV) είναι το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον.

