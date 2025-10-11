Επίσημο: Ο V12 της Ferrari δεν πρόκειται να πεθάνει – Υπάρχει ελπίδα;

Η Ferrari ετοιμάζει το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, την Elettrica, που θα παρουσιαστεί στα τέλη του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ιστορική μάρκα.

Ταυτόχρονα όμως, η Elettrica είναι μονάχα ένα από τα 12+ αυτοκίνητα που η Ferrari έχει προγραμματίσει να αποκαλύψει μέχρι το 2030. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα θα χρειαστούν ένα κινητήρα, για αυτό η Ferrari θα συνεχίσει να επενδύει σε εξακύλινδρους, οκτακύλινδρους και δωδεκακύλινδρους κινητήρες εσωτερικής καύσης διασφαλίζοντας ότι θα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων, ενώ παράλληλα «θα επικεντρωθεί στην αύξηση της ισχύος και στη διασφάλιση της συμβατότητας με εναλλακτικά καύσιμα».

Όλοι οι κατασκευαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν αρχίσει να εξερευνούν τη πιθανότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στους θερμικούς τους κινητήρες, με στόχο να πετύχουν τους στόχους χαμηλών εκπομπών, διατηρώντας όμως τη βασική δομή του μοτέρ. Το περασμένο έτος, ο Benedetto Vigna, CEO της Ferrari, είχε δηλώσει πως οι κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από την αγορά πολυτελών αυτοκινήτων.

Παρά τις επενδύσεις σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Ferrari δηλώνει πως χρειάζεται το 60% της γκάμας της να εξηλεκτριστεί μέχρι το 2030 -περίπου 40% υβριδικά και 20% ηλεκτρικά- ώστε να ακολουθήσει την αναμενόμενη εξέλιξη της αγοράς. Με άλλα λόγια, από τη νέα δεκαετία οι καθαρά θερμικοί κινητήρες θα αποτελούν μειονότητα στη γκάμα της Ferrari.

Ταυτόχρονα, τα μελλοντικά μοντέλα της Ferrari θα επαναφέρουν τα φυσικά κουμπιά για τους χειρισμούς τους. H εταιρεία έχει ανακοινώσει πως σκοπεύει να εισάγει μια νέα γενιά χειρισμών με φυσική προσέγγιση, αλλά συνδυασμό αναλογικών και ψηφιακών στοιχείων.

Μπορεί να έχουμε ήδη δει τα πρώτα σημάδια αυτής της στρατηγικής, καθώς στο ντεμπούτο της νέας Ferrari Amalfi το περασμένο καλοκαίρι, είδαμε ένα ανασχεδιασμένο τιμόνι με φυσικούς χειρισμούς. Οι ιδιοκτήτες των προηγούμενων μοντέλων είχαν εκφράσει δυσαρέσκεια με τους χειρισμούς αφής, λέγοντας πως είναι εκνευριστικοί αντί για προοδευτικοί.

Μπορεί η Ferrari να λέει πως το 20% των μοντέλων της θα είναι ηλεκτρικό, αλλά στη πραγματικότητα μιλάμε απλώς για ένα EV. Η αγορά για πολυτελή ηλεκτρικά αυτοκίνητα επιδόσεων δεν υπάρχει, με τους κορυφαίους κατασκευαστές να βάζουν τα σχέδια τους για ηλεκτροκίνηση «στο ράφι», λόγω χαμηλής ζήτησης. Το πρώτο EV της Ferrari είναι ένα μεγάλο ρίσκο -όπως απέδειξε η πτώση της τιμής της μετοχής της εχθές- αλλά η Ιταλική μάρκα θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να το κάνει ξεχωριστό και μοναδικό.