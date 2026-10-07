Επίσημο: Οι Porsche Boxster και Cayman δεν θα επιστρέψουν με θερμικό κινητήρα

Η Porsche αλλάζει ξανά τα σχέδιά της για Boxster και Cayman, εγκαταλείποντας την επιστροφή του θερμικού κινητήρα στις νέες 718.

Τέλος στις ελπίδες όσων περίμεναν ότι οι Porsche Boxster και Cayman θα συνέχιζαν να προσφέρονται με κινητήρα εσωτερικής καύσης βάζει η τελευταία στρατηγική της γερμανικής εταιρείας. Η Porsche είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2025, όταν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση είχε ανακοινώσει ότι οι κορυφαίες εκδόσεις της επόμενης γενιάς 718 θα μπορούσαν να διατηρήσουν θερμικούς κινητήρες. Το σχέδιο αυτό, όμως, δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Στη νέα στρατηγική «Sportwagenschmiede ’35», η Porsche αναφέρεται ξεκάθαρα στις επόμενες 718 Boxster και Cayman ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, χωρίς να προβλέπει παράλληλες εκδόσεις βενζίνης.

Η Porsche είχε σχεδιάσει την επιστροφή του θερμικού 718

Η ιστορία της επόμενης γενιάς των δύο μικρών κεντρομήχανων Porsche έχει περάσει ήδη από αρκετές ανατροπές. Το αρχικό σχέδιο ήθελε τις επόμενες Boxster και Cayman να περάσουν αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Στη συνέχεια, όμως, η επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η γενικότερη επανεξέταση της στρατηγικής της Porsche οδήγησαν σε αλλαγή πορείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει ότι ορισμένες κορυφαίες εκδόσεις της επόμενης 718 θα αποκτούσαν ξανά κινητήρα εσωτερικής καύσης, παράλληλα με τα ηλεκτρικά μοντέλα. Η προοπτική αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους της Boxster και της Cayman, καθώς άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβιώσει ο χαρακτήρας που καθόρισε τα δύο μοντέλα για δεκαετίες. Τελικά, η Porsche φαίνεται ότι έκανε ακόμη μία στροφή.

Οι νέες Boxster και Cayman θα είναι μόνο ηλεκτρικές

Στο νέο πλάνο της εταιρείας δεν υπάρχει πλέον αναφορά σε θερμικές 718. Αντίθετα, η Porsche επιβεβαιώνει ότι το μελλοντικό της χαρτοφυλάκιο θα ξεκινήσει με τις αμιγώς ηλεκτρικές 718 Boxster και Cayman, οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν στις πωλήσεις της εταιρείας κατά το πρώτο πλήρες έτος παραγωγής τους, το 2028.

Αυτό ουσιαστικά ακυρώνει το προηγούμενο σχέδιο για επιστροφή ενός θερμικού κινητήρα στις ισχυρότερες εκδόσεις. Και πρόκειται για σημαντική απόφαση, καθώς η Porsche την παίρνει την ίδια στιγμή που επαναφέρει κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in hybrid τεχνολογία σε άλλα σημεία της γκάμας της.

Δεν σημαίνει ότι η Porsche εγκαταλείπει τη βενζίνη

Το ενδιαφέρον είναι ότι η απόφαση για τις Boxster και Cayman δεν αποτελεί μέρος μιας γενικευμένης στροφής προς αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μάλλον το αντίθετο. Η γερμανική μάρκα έχει ξεκαθαρίσει ότι πλέον ακολουθεί στρατηγική τριών διαφορετικών τύπων κίνησης, επενδύοντας παράλληλα σε θερμικούς κινητήρες, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα νέο compact SUV που προγραμματίζεται να παρουσιαστεί το 2028 και θα προσφέρεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in hybrid σύστημα, παράλληλα με την ηλεκτρική Macan. Άρα η διατήρηση της ηλεκτρικής φύσης των νέων 718 είναι συγκεκριμένη επιλογή για τη συγκεκριμένη οικογένεια και όχι συνέπεια μιας απόφασης της Porsche να εγκαταλείψει συνολικά τους θερμικούς κινητήρες.

Το τέλος μιας εποχής είχε ήδη έρθει το 2025

Οι τελευταίες θερμικές 718 Boxster και Cayman ολοκλήρωσαν την παραγωγή τους τον Οκτώβριο του 2025. Η σταδιακή απόσυρσή τους είχε ξεκινήσει νωρίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα αυτοκίνητα σταμάτησαν να διατίθενται λόγω των νέων κανονισμών κυβερνοασφάλειας.

Η Porsche είχε κρίνει ότι η προσαρμογή της υπάρχουσας πλατφόρμας στις νέες απαιτήσεις δεν ήταν πρακτικά βιώσιμη τόσο κοντά στο τέλος του κύκλου ζωής της. Η παραγωγή συνεχίστηκε για ένα διάστημα σε άλλες αγορές, μέχρι να σταματήσει οριστικά παγκοσμίως τον Οκτώβριο του 2025.

Έτσι έκλεισε ένα κεφάλαιο που είχε ξεκινήσει με την πρώτη Boxster τη δεκαετία του 1990 και αργότερα επεκτάθηκε με την Cayman.

Οι ηλεκτρικές 718 δεν έχουν ακυρωθεί

Η εξέλιξη της επόμενης γενιάς δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Τα νέα ηλεκτρικά sports cars έχουν καθυστερήσει σημαντικά σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ενώ κατά τη διάρκεια του 2026 υπήρξαν ακόμη και πληροφορίες ότι η Porsche εξέταζε αν θα συνεχίσει συνολικά το project.

Τελικά, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Οι νέες Boxster και Cayman θα βασιστούν σε ειδική ηλεκτρική αρχιτεκτονική, με διαφορετική διάταξη μπαταρίας από το κλασικό «skateboard» που συναντάμε στα περισσότερα EV. Αντί η συστοιχία να απλώνεται σε ολόκληρο το δάπεδο, η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κυρίως πίσω από τα καθίσματα, σε μια θέση αντίστοιχη με εκείνη του κινητήρα στις σημερινές κεντρομήχανες 718.

Ο στόχος είναι να διατηρηθούν όσο γίνεται τα χαρακτηριστικά που έκαναν την Boxster και την Cayman ξεχωριστές, όπως η χαμηλή θέση οδήγησης, η συγκέντρωση της μάζας κοντά στο κέντρο του αυτοκινήτου και η ευελιξία στις αλλαγές κατεύθυνσης. Η Porsche έχει επίσης επιβεβαιώσει αρχιτεκτονική 800 Volt, ενώ τα πρωτότυπα εξέλιξης χρησιμοποιούν και την τεχνολογία E-Shift με προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων.

Τι γίνεται όμως με όσους θέλουν ακόμη boxer κινητήρα;

Για τους φίλους των Boxster και Cayman που θεωρούν ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο πρέπει να έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης πίσω από τον οδηγό, η λύση πλέον βρίσκεται στην αγορά μεταχειρισμένου. Και η ίδια η Porsche φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά ότι οι προηγούμενες γενιές των μοντέλων αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως μελλοντικά κλασικά.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της νέας στρατηγικής, η Porsche Classic παρουσίασε έναν αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο για να φέρει τις παλιότερες Boxster και Cayman τεχνολογικά πιο κοντά στο σήμερα χωρίς να αλλοιώσει το εσωτερικό τους.

Μπορείς πλέον να βάλεις σύγχρονη οθόνη στην παλιά Boxster ή Cayman

Η νέα γενιά του Porsche Classic Communication Management Plus, PCCM Plus, είναι διαθέσιμη και για Boxster και Cayman προηγούμενων γενεών. Το εργοστασιακό σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικαθιστά το παλιό infotainment χωρίς να δείχνει σαν aftermarket λύση και καλύπτει πλέον τις 987.2 και 981, δηλαδή αυτοκίνητα από τα model years 2009 έως και 2016.

Η οθόνη αφής έχει διάσταση 7 ιντσών, όμως πίσω από την εμφάνιση που ταιριάζει στο αρχικό ταμπλό υπάρχουν αρκετές σύγχρονες δυνατότητες.

Περιλαμβάνονται:

ασύρματο Apple CarPlay

ασύρματο Android Auto

Bluetooth και Wi-Fi

σύγχρονο σύστημα πλοήγησης

over-the-air ενημερώσεις χαρτών

υποστήριξη 4G μέσω nano-SIM

ενσωμάτωση με τα εργοστασιακά συστήματα ήχου

απεικόνιση πληροφοριών πλοήγησης στον πίνακα οργάνων, όπου υποστηρίζεται

οπτική απεικόνιση των αισθητήρων παρκαρίσματος σε Boxster και Cayman

Σε ορισμένες αγορές προσφέρεται ακόμη και δυνατότητα αναπαραγωγής YouTube όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για εργοστασιακή λύση της Porsche, σχεδιασμένη ώστε να ενσωματώνεται αισθητικά και λειτουργικά στην αρχική καμπίνα.

Τι κρατάμε;