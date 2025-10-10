Επίσημο: Η ΑΑΔΕ τελείωσε τον πρώτο έλεγχο για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα

Με βαριά πρόστιμα απειλούνται πάνω από 218.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων που εντοπίστηκαν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) είτε να μην έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους είτε να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2025.

Συγκεκριμένα, από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που διενήργησε η ΓΓΠΣΨΔ προέκυψαν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε:

100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης

101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας

Οι διασταυρώσεις εντόπισαν και περίπου 700.000 οχήματα να μην έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), αλλά προς το παρόν τα στοιχεία αυτά παραπέμπονται για περαιτέρω ελέγχους προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι όντως τα οχήματα αυτά δεν εξαιρούνταν από την υποχρέωση του τεχνικού ελέγχου.

Η προτεραιότητα δίδεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν τα ασφάλισαν ή δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας για το 2025, όπως προκύπτει και από σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα όσα ορίζει η κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεωργίου Κώτσηρα, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημητρίου Παπαστεργίου, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γεωργίου Πιτσιλή:

Για τον εντοπισμό των εν κινήσει οχημάτων των οποίων οι ιδιοκτήτες τα έχουν ανασφάλιστα ή δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για το 2025 διενεργήθηκαν από τη ΓΓΠΣΨΔ έλεγχοι με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων που αφορούν στα οχήματα και στα σχετιζόμενα με αυτά πρόσωπα. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από:

α) τα Μητρώα Οχημάτων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, τα οποία τηρούνται, κατά περίπτωση, από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

β) τα Μητρώα ακινησίας, τα οποία τηρούνται, κατά περίπτωση, από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

γ) το αρχείο καταβολής τελών κυκλοφορίας του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Οι παραβάτες που εντοπίστηκαν να έχουν ανασφάλιστα τα οχήματά τους θα ειδοποιηθούν πρώτα από τη ΓΓΠΣΨΔ για τη μη συμμόρφωσή τους και θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα τα οποία θα ανέρχονται σε:

* 1.000 ευρώ, για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,

* 500 ευρώ, για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και

* 250 ευρώ, για τα δίκυκλα.

Τα πρόστιμα αυτά θα βεβαιωθούν και θα επιβληθούν από το ΣΔΟΕ.

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα θα επιβαρυνθούν και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Οσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας του 2025, όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να μην τα έχουν καταβάλει βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που θα είναι ισόποσα των οφειλόμενων τελών. Δηλαδή, θα καλούνται ουσιαστικά να καταβάλουν εις διπλούν τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Αφαίρεση άδειας και πινακίδων μέχρι την πληρωμή

Σκοπός της πρώτης φάσης είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις παραλείψεις συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί με ημερομηνία αναφοράς την 25η Αυγούστου 2025, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.

Αν σε επανέλεγχο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του υπόχρεου κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ως προς την ασφάλιση ή και την καταβολή τελών κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος θα αφαιρούνται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος θα επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου κατά περίπτωση.

