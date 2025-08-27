Επίσημο: Όμιλος-Κολοσσός ακυρώνει όλα τα σχέδια για αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 3 – Ποιες μάρκες αφορά;

Η Stellantis παγώνει το πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 λόγω κόστους και χαμηλής ζήτησης. Δες ποιες μάρκες επηρεάζονται και τι σημαίνει για το μέλλον.

Η Stellantis παγώνει την ανάπτυξη του συστήματος Level 3 AutoDrive, παρά το γεγονός ότι ήταν έτοιμο προς διάθεση

Ο λόγος: υψηλό κόστος, τεχνολογικές προκλήσεις και χαμηλή ζήτηση από τους καταναλωτές

Το σύστημα υπόσχονταν «hands-free, eyes-off» λειτουργία σε ταχύτητες έως 60 km/h, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες

Δες τις μάρκες του ομίλου που επηρεάζονται

Η τεχνολογία παραμένει «στο συρτάρι» και μπορεί να λανσαριστεί στο μέλλον, αν αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς

Τι συνέβη

Η Stellantis, ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκινητοβιομηχανικούς ομίλους στον κόσμο, αποφάσισε να παγώσει το πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 (Level 3), γνωστό εσωτερικά ως STLA AutoDrive.

Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση ελήφθη λόγω:

υψηλού κόστους ανάπτυξης ,

τεχνολογικών δυσκολιών ,

και περιορισμένης ζήτησης από τους καταναλωτές.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η τεχνολογία είναι έτοιμη, αλλά «δεν υπάρχει αρκετή αγορά για να δικαιολογηθεί το λανσάρισμά της».

Τι προσέφερε το AutoDrive

Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Stellantis είχε παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2025 και υποσχόταν:

Hands-free και eyes-off λειτουργία σε ταχύτητες έως 60 km/h, ακόμα και τη νύχτα ή σε κακές καιρικές συνθήκες.

Δυνατότητα να εξελιχθεί σε λειτουργία έως και 95 km/h.

Τη δυνατότητα για τον οδηγό να ασχοληθεί με μη οδηγικές δραστηριότητες (ταινίες, emails, διάβασμα) κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Παράλληλα, θα συνοδευόταν από ένα Level 2+ σύστημα για χρήση σε υψηλότερες ταχύτητες, με «hands-off αλλά eyes-on» οδηγική εμπειρία.

Η στρατηγική της Stellantis

Με την απόφαση αυτή, η Stellantis δείχνει πως προτεραιότητα δίνεται στην ηλεκτροκίνηση και στην αποδοτικότητα, και όχι στην επιθετική ανάπτυξη αυτόνομης οδήγησης.

Σήμερα, μόνο λίγες εταιρείες, όπως η Mercedes με το Drive Pilot σε EQS και S-Class, έχουν προχωρήσει σε εμπορική διάθεση συστημάτων Level 3.

Ποιες μάρκες επηρεάζονται

Η παύση του προγράμματος αφορά το σύνολο των εταιρειών που βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» της Stellantis:

Abarth, Fiat, Jeep, Dodge, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Lancia, Opel, DS Automobiles, Maserati και Leapmotor.

Τι κρατάμε;

Η Stellantis βάζει στον πάγο την αυτόνομη οδήγηση Level 3 , παρά τις υποσχέσεις και την τεχνολογική ετοιμότητα.

Η απόφαση στηρίχθηκε σε υψηλό κόστος και χαμηλή ζήτηση από τους οδηγούς.

Οι καταναλωτές χάνουν – προς το παρόν – τη δυνατότητα «πλήρους hands-free» εμπειρίας που θα άλλαζε τις καθημερινές μετακινήσεις.

Όλες οι μάρκες του ομίλου ( από Fiat και Peugeot μέχρι Maserati και Alfa Romeo ) επηρεάζονται.

Το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης παραμένει αβέβαιο – αλλά η τεχνολογία υπάρχει και ίσως επιστρέψει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.

