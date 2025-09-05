Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Μια εποχή φαντάζει να ξαναζωντανεύει, με τη Mercedes να φέρνει πίσω την πιο σπάνια εκδοχή της G-Class.

Η Mercedes επιβεβαιώνει την επιστροφή της G-Class Cabriolet.

Θα διατεθεί παγκοσμίως, για πρώτη φορά και στις ΗΠΑ.

Η τελευταία έκδοση, η Maybach G650 Landaulet, είχε μόλις 99 κομμάτια.

Η κυκλοφορία αναμένεται από το 2026, μετά το facelift του μοντέλου.

Μια επιστροφή που έμοιαζε απίθανη

Η G-Class είναι από μόνη της ένα θρύλος. Ένα αυτοκίνητο που ξεκίνησε πριν από σχεδόν μισό αιώνα ως στρατιωτικό εργαλείο και κατέληξε σε σύμβολο status, με την ίδια στιβαρή σχεδίαση να αντέχει στο χρόνο. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, λίγες εκδόσεις απέκτησαν τόσο μυθική διάσταση όσο η ανοιχτή, η Cabriolet. Είχαμε να τη δούμε σχεδόν δέκα χρόνια, κι όμως, η Mercedes ανακοίνωσε επισήμως ότι επιστρέφει.

Από τα στρατιωτικά στις πιο πολυτελείς εκδόσεις

Οι πρώτες G-Class Cabriolet ήταν απλές, δίθυρες, με μαλακή οροφή και βραχύ μεταξόνιο, προσαρμοσμένες κυρίως για στρατιωτικές ή σκληροτράχηλες χρήσεις. Σταδιακά όμως, η εικόνα άλλαξε. Η πιο γνωστή και ακριβή εκδοχή ήταν η Maybach G650 Landaulet, το 2017, η οποία συνδύασε το άγριο DNA της G-Class με τη χλιδή μιας Maybach: πίσω καθίσματα σαν σαλόνι, μαλακή οροφή μόνο για τους πίσω επιβάτες και μια τιμή που ξεπερνούσε τις μισές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Με μόλις 99 μονάδες, έγινε συλλεκτικό κομμάτι αμέσως.

Η νέα εποχή της G-Class Cabriolet

Η επόμενη Cabriolet δεν θα είναι ένα one-off για λίγους προνομιούχους. Η Mercedes θέλει να τη φέρει σε κανονική παραγωγή, σε μικρούς αριθμούς μεν, αλλά διαθέσιμη σε όλες τις αγορές. Και το πιο σημαντικό: αυτή τη φορά θα διατεθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά που δεν είχε ποτέ επίσημα την cabrio G-Class. Πρόκειται για στρατηγική κίνηση, αφού το κοινό εκεί δείχνει λατρεία για την G-Class, και μια ανοιχτή εκδοχή θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κύρος του μοντέλου.

Τι να περιμένουμε

Η νέα έκδοση αναμένεται να βασιστεί στην ανανεωμένη G-Class του 2025, με πιο σύγχρονες τεχνολογίες, βελτιωμένη αεροδυναμική και πιθανότατα επιλογές τόσο σε βενζίνη όσο και σε ηλεκτροκίνητες εκδόσεις. Ο σχεδιασμός θα παραμείνει πιστός στην αυστηρή γεωμετρία που γνωρίζουμε, με την αναδιπλούμενη οροφή να προσθέτει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Όλα δείχνουν πως θα πρόκειται για τετραθέσιο SUV με πλήρεις ανέσεις, αλλά με τη δυνατότητα να μεταμορφώνεται σε ένα cabrio που φέρνει τον ουρανό πιο κοντά στον οδηγό και τους επιβάτες.

Πολυτέλεια χωρίς όρια

Η G-Class Cabriolet θα εξακολουθήσει να παίζει το χαρτί της πολυτέλειας. Δεν μιλάμε για ένα σκληροτράχηλο εργαλείο εκτός δρόμου, αλλά για ένα premium SUV που θα προσφέρει ό,τι πιο σύγχρονο σε τεχνολογία και ανέσεις, με τη μοναδική δυνατότητα της ανοιχτής οροφής. Θα είναι σίγουρα πιο ακριβό από τις απλές εκδόσεις, πιθανόν να τοποθετηθεί ανάμεσα στις κορυφαίες εκδόσεις AMG και στις Maybach παραλλαγές, δημιουργώντας έναν δικό του κόσμο.

Το σημαντικό στην υπόθεση δεν είναι μόνο η επιστροφή, αλλά και το γεγονός ότι η νέα Cabriolet θα είναι ευρύτερα διαθέσιμη. Δεν θα περιοριστεί σε δεκάδες κομμάτια συλλεκτών, αλλά θα μπορεί να βρεθεί σε περισσότερα γκαράζ ανά τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι φθηνή, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι ένα άπιαστο όνειρο. Πρόκειται για μια κίνηση που κάνει τη G-Class Cabriolet πιο «δημοκρατική», χωρίς να χάνει την αίγλη της.

Τι κρατάμε;

Η G-Class Cabriolet επιστρέφει μετά από σχεδόν δέκα χρόνια απουσίας.

Για πρώτη φορά θα διατεθεί επίσημα και στις ΗΠΑ.

Η τελευταία φορά που είδαμε cabrio G-Class ήταν με την Maybach G650 Landaulet των 99 κομματιών.

Η νέα γενιά θα στηριχθεί στη facelift G-Class του 2025, με λανσάρισμα που αναμένεται το 2026.

