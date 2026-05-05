Επίσημο: Ποιο premium brand αποκλείει τις κόκκινες και κίτρινες αποχρώσεις από τα αυτοκίνητα της;

Η εταιρεία αφήνει πίσω της το «πολύχρωμο» παρελθόν και προσφέρει τα νέα της μοντέλα μόνο σε πιο μουντές ματ αποχρώσεις

Νέα εποχή και νέο καθεστώς σε ότι αφορά τα χρώματα για την Cupra, με τη θυγατρική της Volkswagen να αφήνει πίσω της το πολύχρωμο παρελθόν που τη συνδέει με τη Seat και να χαράσσει δική της πορεία. Η Cupra θέλει να χτίσει τη δική της premium ταυτότητα, δίνοντας έμφαση σε ματ φινιρίσματα και πιο «μουντά» χρώματα, αφήνοντας στον καθρέπτη τις κλασσικές κίτρινες και κόκκινες αποχρώσεις.

«Tα αφήνουμε για τη Ferrari»

Αυτά ήταν τα λόγια της Francesa Sangalli, Head of Color and Trim της Cupra και της Seat, σχετικά με τα «φανταχτερά» κόκκινα και κίτρινα που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αυτοκίνητα της Seat. Τα εν λόγω χρώματα είχαν γίνει συνώνυμα της ισπανικής μάρκας και θα παραμείνουν στη γκάμα της και στο μέλλον. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για την Cupra, μια premium μάρκα που θέλει να αποστασιοποιηθεί από αυτή της τη σύνδεση με το παρελθόν, χτίζοντας μια πιο ξεκάθαρη ταυτότητα που θα βασίζεται σε μια πιο περιορισμένη παλέτα πιο ουδέτερων αποχρώσεων.

«Η Cupra εστιάζει σε ουδέτερα χρώματα με μια ιδιαίτερη πινελιά. Γι’ αυτό δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στα ματ φινιρίσματα», δήλωσε η Sangalli στο Autocar. Όταν ερωτήθηκε σχετικά με το κόκκινο και το κίτρινο, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θα επιστρέψουν. Αυτά τα αφήνουμε στη Ferrari και σε άλλες μάρκες που βασίζονται σε έντονα χρώματα. Αυτό συνδέεται με τη δική τους ταυτότητα, αλλά σε εμάς δεν ταιριάζει».

Στροφή 180 μοιρών

Η εν λόγω απόφαση της Cupra δείχνει μια ξεκάθαρη αλλαγή πλεύσης από μια εταιρεία που, πριν γίνει αυτόνομη μάρκα το 2018, είχε τις έντονες κόκκινες και κίτρινες αποχρώσεις σα σήμα κατατεθέν, ιδιαίτερα σε δημοφιλή μοντέλα όπως το Leon και το Ibiza. Η Cupra πια πατά για τα καλά στα πόδια της και έχει υιοθετήσει σταδιακά πιο «σιωπηλές» ματ αποχρώσεις.

Η σημερινή της γκάμα έχει ήδη αρχίσει να εναρμονίζεται με τη νέα φιλοσοφία, με το νέο Terramar να κάνει τη διαφορά με τη χρωματική επιλογή, Desire Red, ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα κινούνται κυρίως σε πιο συμβατικά και «ώριμα» χρωματικά λημέρια. Η διαφορές με την αντίστοιχη γκάμα της Seat είναι πια εμφανέστατες, με μοντέλα όπως το νέο Ibiza να προσφέρονται σε έντονες αποχρώσεις, Liminar Red, Hypnotic Yellow και Fiord Blue.

Τι κρατάμε: