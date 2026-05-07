Επίσημο: Προχωρά το “Κοινωνικό leasing” αυτοκινήτου – Κρατική επιδότηση έως 13.000 ευρώ

Προχωρά το κοινωνικό leasing αυτοκινήτου με επιδότηση έως 13.000 ευρώ, έξτρα 2.000 ευρώ για ΑμεΑ και ενίσχυση για φορτιστή.

Το πρόγραμμα κοινωνικού leasing αυτοκινήτου παίρνει πλέον πιο επίσημη μορφή, καθώς έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και εντάσσεται στο νέο πακέτο παρεμβάσεων για πιο προσβάσιμες και δίκαιες μεταφορές. Το μέτρο προβλέπει κρατική επιδότηση έως 13.000 ευρώ, με πρόσθετη ενίσχυση για άτομα με αναπηρία και επιπλέον επιδότηση για οικιακό φορτιστή.

Η δράση παρουσιάστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις μεταφορές. Η λογική του προγράμματος είναι να μειωθεί το πραγματικό κόστος μετακίνησης για πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, συνδέοντας την κοινωνική πολιτική με τη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές κινητικότητας.

Τι είναι το κοινωνικό leasing αυτοκινήτου

Το κοινωνικό leasing είναι ένα σχήμα κρατικής υποστήριξης που στοχεύει να κάνει τη χρήση αυτοκινήτου πιο προσιτή σε νοικοκυριά ή κοινωνικές ομάδες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος αγοράς ενός νέου οχήματος.

Σε αντίθεση με μια κλασική επιδότηση αγοράς, το leasing βασίζεται στη χρήση του αυτοκινήτου μέσω μίσθωσης. Ο πολίτης δεν χρειάζεται απαραίτητα να καταβάλει εξαρχής το πλήρες κόστος απόκτησης, ενώ η κρατική ενίσχυση έρχεται να μειώσει το τελικό οικονομικό βάρος.

Στην πράξη, το πρόγραμμα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα πραγματικό πρόβλημα. H μετάβαση σε πιο σύγχρονα και καθαρότερα οχήματα έχει κόστος, το οποίο για αρκετούς πολίτες παραμένει απαγορευτικό. Το κοινωνικό leasing θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα, ώστε η πρόσβαση σε ένα νέο αυτοκίνητο να μη αφορά μόνο όσους έχουν υψηλή αγοραστική δυνατότητα.

Επιδότηση έως 13.000 ευρώ

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η μέση κρατική επιδότηση στο πρόγραμμα κοινωνικού leasing θα φτάνει τις 13.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί τον βασικό πυρήνα της δράσης και έχει στόχο να μειώσει ουσιαστικά το κόστος χρήσης του οχήματος για τον τελικό δικαιούχο.

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία, στοιχείο που δείχνει ότι το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την πολιτική προσβασιμότητας. Προβλέπεται επίσης πρόσθετη επιδότηση για την αγορά οικιακού φορτιστή, κάτι που δείχνει ότι η δράση θα έχει άμεση σχέση με την ηλεκτροκίνηση.

Με άλλα λόγια, το κράτος δεν επιδοτεί μόνο τη χρήση του οχήματος, αλλά επιχειρεί να καλύψει και ένα από τα πρακτικά εμπόδια της ηλεκτρικής μετακίνησης, που δεν είναι άλλο από την ύπαρξη υποδομής φόρτισης στο σπίτι.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο Κοινωνικό Leasing, δεν αρκεί μόνο να ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα. Πρέπει να βρίσκεται μέσα στα εισοδηματικά όρια που έχουν οριστεί για τις δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Τα ενδεικτικά όρια που έχουν δοθεί είναι τα εξής:

Εισοδηματικά όρια ανά τύπο νοικοκυριού

Μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία : 10.500 ευρώ

Μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία : 13.650 ευρώ

Μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία : 16.650 ευρώ

Έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία : 20.800 ευρώ

Έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία : 27.100 ευρώ

Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία : 30.100 ευρώ

Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 36.400 ευρώ

Αυτά τα όρια είναι ουσιαστικά η πρώτη “πόρτα” για να κριθεί αν ένα νοικοκυριό μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο.

Δεν αρκεί μόνο το εισόδημα

Εδώ υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Το ότι ένα νοικοκυριό βρίσκεται μέσα στα εισοδηματικά όρια δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πάρει το Κοινωνικό Leasing.

Για να μπορέσει να ενταχθεί, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο νέο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, το οποίο θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Μητρώο αυτό θα λειτουργεί ως βασική πύλη για όλες τις σχετικές δράσεις. Όσοι εντάσσονται σε αυτό θα εφοδιάζονται με ειδική κάρτα ευάλωτου, ώστε να έχουν ταχύτερη και πιο απλή πρόσβαση στις παροχές χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία. Το Μητρώο θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Η λειτουργία του μέτρου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, θα ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά.

Πρώτα το ενδιαφερόμενο νοικοκυριό θα πρέπει να εγγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης . Αν πληροί τα κριτήρια, θα μπορεί στη συνέχεια να ενταχθεί στη δράση της επιδοτούμενης μίσθωσης.

. Αν πληροί τα κριτήρια, θα μπορεί στη συνέχεια να ενταχθεί στη δράση της επιδοτούμενης μίσθωσης. Από εκεί και πέρα, ο δικαιούχος δεν θα διαλέγει ελεύθερα οποιοδήποτε ηλεκτρικό μοντέλο θέλει. Θα υπάρχει μια δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων, η οποία θα περιλαμβάνει τα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς.

Η λογική είναι ότι το πρόγραμμα δεν σχεδιάζεται για premium ή ακριβά EV, αλλά για προσιτές λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν καθημερινή μετακίνηση με χαμηλό κόστος.

Μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου 10 δράσεων

Το κοινωνικό leasing δεν ανακοινώθηκε μόνο του. Αποτελεί μέρος ενός συνολικού πακέτου 10 δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προσβασιμότητα, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η αναβάθμιση συρμών και σταθμών της Γραμμής 1, η προμήθεια νέων συρμών για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, η ψηφιακή καθοδήγηση σε σταθμούς για άτομα με οπτική αναπηρία, η αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών και οι υπηρεσίες μεταφοράς κατά παραγγελία.

Το πρόγραμμα κοινωνικού leasing ξεχωρίζει μέσα σε αυτό το πακέτο, γιατί αφορά άμεσα την ατομική μετακίνηση. Δεν περιορίζεται στις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά αγγίζει την καθημερινότητα πολιτών που χρειάζονται αυτοκίνητο για εργασία, θεραπευτικές ανάγκες, οικογενειακές υποχρεώσεις ή βασικές μετακινήσεις.

Μπορεί να αλλάξει την πρόσβαση στο αυτοκίνητο;

Η ιδέα του κοινωνικού leasing έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή μετατοπίζει τη συζήτηση από την απλή αγορά αυτοκινήτου στη δυνατότητα χρήσης του. Σε μια περίοδο όπου οι τιμές των νέων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά, ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει πιο στοχευμένα από μια γενική επιδότηση.

Αν σχεδιαστεί σωστά, μπορεί να βοηθήσει πολίτες που χρειάζονται αυτοκίνητο αλλά δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ενός νέου, σύγχρονου και αποδοτικού οχήματος. Παράλληλα, μπορεί να συνδέσει την κοινωνική στήριξη με την ενεργειακή μετάβαση, χωρίς να αφήνει εκτός τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Το κρίσιμο είναι να υπάρξει γρήγορη εξειδίκευση των όρων, ξεκάθαρη διαδικασία και πραγματικά διαθέσιμος αριθμός οχημάτων. Μόνο τότε θα φανεί αν η επιδότηση των 13.000 ευρώ μπορεί να μετατραπεί από εξαγγελία σε ουσιαστικό εργαλείο καθημερινής μετακίνησης.

