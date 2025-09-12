Επίσημο: Πρώτες τιμές της Changan στην Ευρώπη

Με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η Changan έκανε το επίσημο βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025).

Πρεμιέρα στη Γερμανία : Η Changan παρουσίασε τα νέα της μοντέλα στην IAA Mobility του Μονάχου.

: Η Changan παρουσίασε τα νέα της μοντέλα στην IAA Mobility του Μονάχου. Στρατηγική επέκταση : Ήδη διαθέτει σημεία πώλησης σε οκτώ χώρες, στόχος οι 18 έως το τέλος του 2025.

: Ήδη διαθέτει σημεία πώλησης σε οκτώ χώρες, στόχος οι 18 έως το τέλος του 2025. Τα δύο πρώτα μοντέλα : C-SUV Deepal S05 και D-SUV Deepal S07.

: C-SUV Deepal S05 και D-SUV Deepal S07. Στην Ελλάδα: Εκπροσώπηση από τον Όμιλο Βασιλάκη, με πρώτο κατάστημα στο Χαλάνδρι.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε δύο νέα ηλεκτρικά SUV –τα Deepal S05 και Deepal S07– σηματοδοτώντας μια δυναμική είσοδο με μοντέλα σχεδιασμένα ειδικά για τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών.

Το χαρτοφυλάκιο και η στρατηγική

Η Changan δεν περιορίζεται μόνο στα δύο πρώτα λανσαρίσματα. Στην Ευρώπη θα προσφέρει τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και plug-in υβριδικά, με ορίζοντα οκτώ επιπλέον νέα μοντέλα έως το 2027. Ήδη δραστηριοποιείται σε οκτώ χώρες με 86 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης, ενώ ο στόχος είναι να βρεθεί σε άλλες δέκα αγορές μέχρι το τέλος του 2025, ανάμεσά τους και οι μεγάλες αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Όπως τόνισε ο Ethan Yin, Executive Deputy General Manager of Changan Europe:

«Ο στόχος μας είναι σαφής: να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πελατών με προϊόντα υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Για να το πετύχουμε, επενδύουμε μακροπρόθεσμα στο σχεδιασμό, την τεχνολογία, το προσωπικό και τις συνεργασίες μας».

Τα δύο νέα μοντέλα – τιμές

Deepal S05 (C-SUV) : Τιμή εκκίνησης 39.000€ , με έμφαση στην αποδοτικότητα, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την προσιτότερη τοποθέτηση στην αγορά.

Deepal S07 (D-SUV): Στα 45.000€, αποτελεί το κορυφαίο ηλεκτρικό SUV της μάρκας στην Ευρώπη. Το μοντέλο έχει ήδη κερδίσει το Red Dot Design Award και την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων στο Euro NCAP.

Δίκτυο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η Changan έχει επιλέξει διπλή στρατηγική: με δικές της θυγατρικές στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Δανία και η Ελλάδα η παρουσία γίνεται μέσω εισαγωγέων.

Στη χώρα μας, την αντιπροσώπευση αναλαμβάνει ο Όμιλος Βασιλάκη. Το πρώτο σημείο πώλησης ανοίγει τον Οκτώβριο στο Χαλάνδρι (Κηφισίας 292), ενώ μέχρι το τέλος του έτους το δίκτυο θα περιλαμβάνει έξι εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Λάρισα.

Τι κρατάμε;

Η Changan μπαίνει στην Ευρώπη με σαφή στρατηγική και στόχο 18 αγορές μέχρι το 2025.

Τα πρώτα δύο ηλεκτρικά SUV, S05 και S07, τοποθετούνται στα 39.000 και 45.000 ευρώ.

Η εταιρεία επενδύει σε ευρωπαϊκά κέντρα σχεδιασμού και προσαρμοσμένα προϊόντα.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Βασιλάκη ανοίγει το πρώτο σημείο Changan στις αρχές Οκτωβρίου.

