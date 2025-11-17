Επίσημο: Τελείωσε η παραγωγή του διασημότερου Ford όλων των εποχών

Η Ford έβγαλε το τελευταίο Focus στο Saarlouis. Τέλος εποχής μετά από 27 χρόνια – τι σημαίνει για τη στρατηγική της μάρκας στην Ευρώπη.

Μετά από 27 χρόνια συνεχούς παραγωγής, το Ford Focus αποτελεί πλέον παρελθόν για τις γραμμές συναρμολόγησης. Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στο εργοστάσιο της Ford στο Saarlouis (Γερμανία) ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τελευταίου αυτοκινήτου: ένα λευκό, πεντάθυρο hatchback. Είχε προηγηθεί, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η έξοδος του τελευταίου Focus ST, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο των σπορ εκδόσεων.

Το Focus υπήρξε για χρόνια πρότυπο στην κατηγορία των compact, με κορυφαία οδική συμπεριφορά και σημαντικές πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη. Η διακοπή του σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας για τη Ford, η οποία απομακρύνεται από τα «παραδοσιακά» επιβατικά αμαξώματα.

Γιατί σταμάτησε – η στροφή της Ford

Η απόφαση δεν ήρθε από το πουθενά. Η Ford Ευρώπης έχει ήδη τερματίσει Fiesta (2023), Mondeo (2022) και Ka (2020), αναπροσανατολίζοντας τη γκάμα σε SUV/crossover και ελαφρά επαγγελματικά. Επισήμως, το σκεπτικό είναι ότι τα περιθώρια κέρδους στα κλασικά hatch/sedan δεν δικαιολογούν νέες επενδύσεις, παρότι τα μοντέλα διατηρούσαν αξιοπρεπείς πωλήσεις. Ήδη από το 2024-2025, η διοίκηση είχε ξεκαθαρίσει πως η μάρκα επιδιώκει να επικεντρωθεί σε πιο «εικονικά» και επικερδή προϊόντα.

Επιπτώσεις στην αγορά – τι δείχνουν οι αριθμοί

Η αποχώρηση από τον «πυρήνα» των επιβατικών είχε κόστος σε μερίδιο αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται ευρωπαϊκές πηγές, το μερίδιο της Ford στην Ευρώπη από ~7,2% (2015) υποχώρησε σε ~3,3% έως τον Σεπτέμβριο 2025. Με το Focus εκτός κάδρου από το 2026, είναι λογικό να αναμένονται επιπλέον πιέσεις, τη στιγμή που ανταγωνιστές όπως Volkswagen, Renault, Stellantis, Toyota εξακολουθούν να πουλούν με επιτυχία «παραδοσιακά» compact και μικρά.

Την ίδια στιγμή, τα best-sellers της ηπείρου (Dacia Sandero, VW Golf, Renault Clio κ.ά.) επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για “κανονικά” αυτοκίνητα παραμένει υψηλή, παρά τον καλπασμό των SUV.

Τι έπεται για τη Ford στην Ευρώπη

Παρότι η γκάμα μικραίνει στα κλασικά αμαξώματα, δεν αποκλείεται επιστροφή με νέο προϊόν. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι έμποροι έχουν ενημερωθεί για νέα μοντέλα από το 2026 και μετά, με πιθανότερο ένα crossover μεγέθους Focus αντί για καθαρόαιμο hatch/sedan. Πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στο Kuga; Ακόμη δεν είναι σαφές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ford διπλασιάζει τις προσπάθειές της σε SUV, ηλεκτροκίνηση και ειδικά οχήματα, ενώ τα «εικονικά» ονόματα τύπου Mustang παραμένουν στη γκάμα ως niche πρόταση.

Η κληρονομιά του Focus

Από το ντεμπούτο του το 1998, το Focus καθόρισε την κατηγορία:

Έθεσε στάνταρ στην οδική συμπεριφορά και στο στήσιμο ανάρτησης .

Υπήρξε εμπορικό «βαρόμετρο» για τη Ford σε όλη την Ευρώπη.

Έδωσε χώρο να εξελιχθούν καίριες τεχνολογίες , από προηγμένα συστήματα ασφαλείας μέχρι αποδοτικούς κινητήρες.

Δημιούργησε ισχυρή οικογένεια εκδόσεων (Wagon, ST, RS), που τόνωσε την εικόνα της μάρκας στους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Η ολοκλήρωση της παραγωγής δεν ακυρώνει την αξία του ως μεταχειρισμένο: υπάρχει πλούσιο απόθεμα, μεγάλη γνώση συντήρησης στην αγορά και άφθονα ανταλλακτικά. Για όσους θέλουν ένα οδηγικά «ζωντανό» compact με λογικό κόστος κτήσης, το Focus παραμένει εξαιρετική επιλογή στην αγορά second-hand—αρκεί να δοθεί προσοχή στο ιστορικό service, στις καμπάνιες/ανακλήσεις και στην κατάσταση ανάρτησης/συμπλέκτη ανάλογα με την έκδοση.

Τι σημαίνει για τον οδηγό – και για την Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, όπου τα B-SUV και C-SUV κυριαρχούν, η απουσία του Focus ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στροφή σε ψηλότερα αμαξώματα. Όμως, το κενό στο “καθαρό” C-segment θα συνεχίσει να το καλύπτουν ισχυρά ονόματα (π.χ. Golf, 308, Astra, Corolla), ειδικά εκεί όπου στόλοι και εταιρικές πωλήσεις επιλέγουν οχήματα με χαμηλό κόστος χρήσης (φορολογία, κατανάλωση, συντήρηση). Για τους ιδιώτες, το Focus θα εμφανίζεται ολοένα και πιο ελκυστικό ως μεταχειρισμένο, με ωριμασμένες τιμές και καλό value.

Τι κρατάμε;