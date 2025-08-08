Επίσημο: Τι αλλάζει στα μοντέλα Μ της BMW;

Η BMW επιβεβαιώνει ότι τα νέα ηλεκτρικά Μ μοντέλα δεν θα αλλάξουν ονομασία. Τι σημαίνει αυτό και τι θα ισχύσει για τα M Performance;

Τα νέα ηλεκτρικά Μ μοντέλα της BMW δεν θα αλλάξουν όνομα – θα λέγονται X3 M, M3 κ.λπ., όπως και πριν

Η BMW δεν θα χρησιμοποιήσει το “i” μπροστά από κανονικά Μ μοντέλα , παρά μόνο στα M Performance (π.χ. iX3 M60)

Ηλεκτρικά Μ μοντέλα έρχονται από το 2027 , ξεκινώντας από την επόμενη X3

Οι εξακύλινδροι και V8 κινητήρες δεν αποσύρονται – συνεχίζουν με προσαρμογή στις Euro 7

Η BMW επιβεβαιώνει: Η παράδοση στα «Μ» συνεχίζεται

Η BMW ετοιμάζεται για τη νέα της εποχή με την πλατφόρμα Neue Klasse, όμως φαίνεται πως η παράδοση των εμβληματικών Μ μοντέλων της δεν πρόκειται να αλλάξει.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες από το φόρουμ Bimmerpost και επιβεβαίωση από πηγές της BMW στο Motor1, τα επερχόμενα ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων θα διατηρήσουν τις παραδοσιακές ονομασίες τους – χωρίς το “i” μπροστά.

Π.χ. το νέο X3 M θα είναι… X3 M

Παρότι η ηλεκτρική έκδοση του νέου SUV θα ονομάζεται iX3, η κορυφαία της έκδοση θα συνεχίσει να λέγεται απλά X3 M, όπως και στην εποχή των θερμικών κινητήρων.

Αντίθετα, τα μοντέλα M Performance θα διατηρούν το γράμμα “i”, όπως π.χ. iX3 M60 xDrive. Αυτή η διάκριση επιτρέπει στη BMW να διαφοροποιεί τα «κανονικά» M από τα πιο light sport μοντέλα, χωρίς να αλλοιώνει το DNA των κορυφαίων εκδόσεων.

Είχε προειδοποιήσει ο επικεφαλής της BMW M

Η επιλογή αυτή είναι συνεπής με δηλώσεις του 2023 από τον Frank van Meel, επικεφαλής της BMW M, που είχε πει χαρακτηριστικά στο Top Gear:

«Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσαμε το ‘i’ μπροστά από ένα Μ, ακόμα κι αν είναι ηλεκτρικό».

Παρότι η BMW είχε κατοχυρώσει το όνομα iM3, φαίνεται πως τελικά δεν θα το χρησιμοποιήσει.

Πότε ξεκινά η παραγωγή;

Η παραγωγή των πρώτων αμιγώς ηλεκτρικών M μοντέλων θα ξεκινήσει το 2027, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Εν τω μεταξύ, η νέα iX3 (στην οποία βασίζεται και το επόμενο X3 M) θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Σεπτέμβριο του 2025 και θα διατεθεί στις ΗΠΑ στις αρχές του 2026.

Οι θερμικοί κινητήρες δεν τελειώνουν (ακόμη)

Παρά το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση, οι εξακύλινδροι και V8 κινητήρες της BMW M δεν αποσύρονται. Αντίθετα, έχουν ήδη προσαρμοστεί ώστε να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές Euro 7 και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στις κορυφαίες εκδόσεις των Μ3, Μ4, Μ5 και όχι μόνο.

Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα χρόνια, η BMW M θα προσφέρει τόσο θερμικά όσο και ηλεκτρικά μοντέλα, δίνοντας στους αγοραστές τη δυνατότητα επιλογής.

Τι κρατάμε;

Η BMW κρατά αναλλοίωτη την ταυτότητα των «κανονικών» Μ μοντέλων , χωρίς το γράμμα “i” μπροστά

Τα ηλεκτρικά X3 M, M3, M5 θα διατηρήσουν τις ονομασίες τους , παρά την αλλαγή σε αρχιτεκτονική

Η παραγωγή των ηλεκτρικών Μ ξεκινά το 2027 , με το iX3 να ανοίγει τον δρόμο

Οι εξακύλινδροι και V8 παραμένουν στη γκάμα , συμβατοί με τις Euro 7

Η BMW δείχνει συνέπεια και σεβασμό στην ιστορία της σειράς Μ, ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

