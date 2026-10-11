Επίσημο: Το Citroen 2CV επιστρέφει με τιμή 15.000 ευρώ

Η Citroen επαναφέρει το θρυλικό 2CV ως προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο, με στόχο τιμής περίπου 15.000 ευρώ και άφιξη έως το 2028.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης επιστρέφει. Η Citroen αποκάλυψε το νέο 2 CV Concept, ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο που δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική άσκηση, αλλά προαναγγέλλει αυτοκίνητο παραγωγής που θα ενταχθεί στην γκάμα της μάρκας έως το 2028. Το νέο 2CV θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη και θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο μικροσκοπικό Ami και το C3, ακολουθώντας τη φιλοσοφία των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών E-Car.

Το 2CV επιστρέφει, αλλά όχι ως αντίγραφο του παλιού

Η Citroen είναι ξεκάθαρη ως προς τη φιλοσοφία πίσω από το νέο εγχείρημα. Δεν θέλει να δημιουργήσει μία σύγχρονη ρετρό απομίμηση του ιστορικού 2CV. Αντίθετα, θέλει να επαναφέρει την ιδέα που έκανε το αρχικό μοντέλο τόσο επιτυχημένο.

Το πρώτο 2CV παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1948 και είχε δημιουργηθεί με εξαιρετικά πρακτικές προδιαγραφές. Έπρεπε να είναι φθηνό, απλό, ελαφρύ, άνετο και ικανό να κινηθεί σχεδόν παντού. Δεν σχεδιάστηκε για να γίνει συλλεκτικό ή εμβληματικό αυτοκίνητο. Έγινε τέτοιο επειδή έδωσε σε εκατομμύρια ανθρώπους πρόσβαση στην προσωπική μετακίνηση. Αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία θέλει τώρα να μεταφέρει η Citroen στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Όπως εξηγεί ο CEO της Citroen, Xavier Chardon, στόχος δεν είναι η αντιγραφή ενός αυτοκινήτου του παρελθόντος, αλλά η επανεφεύρεση όσων το έκαναν ξεχωριστό. Της απλότητας, της προσιτής τιμής και της ελευθερίας μετακίνησης που προσέφερε.

Ηλεκτρικό με τιμή περίπου 15.000 ευρώ

Η Citroen αναφέρει ότι το μοντέλο παραγωγής που θα προκύψει από το 2 CV Concept θα έχει στόχο αρχικής τιμής γύρω στις 15.000 ευρώ. Δεν πρόκειται ακόμη για οριστικό ελληνικό ή ευρωπαϊκό τιμοκατάλογο. Το αυτοκίνητο παραγωγής δεν έχει παρουσιαστεί και η εμπορική του διάθεση τοποθετείται έως το 2028. Το ποσό όμως αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις προθέσεις της γαλλικής μάρκας.

Σε μία περίοδο κατά την οποία τα αυτοκίνητα γίνονται σταδιακά μεγαλύτερα, βαρύτερα, πιο περίπλοκα και ακριβότερα, η Citroen θέλει να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μικρότερο αυτοκίνητο, χαμηλότερο βάρος, μικρότερη μπαταρία και χαμηλότερο κόστος. Είναι ουσιαστικά η ίδια συνταγή που έκανε το αρχικό 2CV επιτυχημένο, προσαρμοσμένη όμως στις απαιτήσεις ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου του 21ου αιώνα.

Μήκος μόλις 3,76 μέτρα

Το νέο 2 CV Concept έχει μήκος 3,76 μέτρα, όντας μάλιστα μικρότερο ακόμη και από το ιστορικό 2CV. Η επιλογή αυτή δεν έγινε τυχαία. Η Citroen θεωρεί ότι τα μικρά αυτοκίνητα μπορούν να αποκτήσουν ξανά ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα καθώς το αυξανόμενο βάρος και οι διαστάσεις των σύγχρονων μοντέλων δημιουργούν προβλήματα τόσο στο κόστος όσο και στην κατανάλωση ενέργειας.

Με μήκος κάτω από τα τέσσερα μέτρα, το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο στην πόλη, ευέλικτο και απλό στο παρκάρισμα, χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά σε αστική χρήση. Η ίδια η Citroen κάνει μάλιστα λόγο τόσο για ένα «2CV πόλης» όσο και για ένα «2CV της επαρχίας», θέλοντας να τονίσει ότι ο χαρακτήρας του θα παραμένει πολυχρηστικός.

Στόχος ήταν να ζυγίζει περίπου 1.000 κιλά

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το βάρος. Η Citroen στοχεύει σε συνολική μάζα περίπου ενός τόνου, ιδιαίτερα χαμηλή για τα δεδομένα ενός σύγχρονου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι σημαντική. Όσο ελαφρύτερο είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτεί για να κινηθεί. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει τη χρήση μικρότερης μπαταρίας, η οποία είναι φθηνότερη και ελαφρύτερη.

Έτσι δημιουργείται ένας θετικός κύκλος που μπορεί να μειώσει τόσο την τιμή αγοράς όσο και το ενεργειακό κόστος. Η Citroen δεν έχει ανακοινώσει ακόμη χωρητικότητα μπαταρίας, ισχύ ή επίσημη αυτονομία. Ξεκαθαρίζει όμως ότι η αυτονομία θα είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες, αποφεύγοντας το κυνήγι μεγάλων αριθμών που θα απαιτούσαν μεγαλύτερη και ακριβότερη μπαταρία.

Σχεδιαστικά είναι ξεκάθαρα 2CV

Παρότι η Citroen δεν ήθελε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που θα βασίζεται αποκλειστικά στη νοσταλγία, δύσκολα μπορεί κάποιος να μπερδέψει την έμπνευση του concept. Η σιλουέτα παραπέμπει άμεσα στο αρχικό 2CV.

Μπροστά υπάρχουν στρογγυλοί προβολείς τοποθετημένοι ξεχωριστά από το αμάξωμα, ένα έντονα καμπυλωτό καπό και σχεδόν κάθετο παρμπρίζ. Στο πλάι ξεχωρίζουν η καμπύλη οροφή, τα στρογγυλεμένα φτερά και οι μεγάλοι ατσάλινοι τροχοί 18 ιντσών, οι οποίοι έχουν επίσης σχεδιαστεί ως αναφορά στο παρελθόν. Πίσω, η μαύρη πόρτα του χώρου αποσκευών εκτείνεται χαμηλά προς τον προφυλακτήρα, θυμίζοντας την πρώτη γενιά του 2CV.

Παράλληλα, πολλές από τις σχεδιαστικές επιλογές εξυπηρετούν και έναν πρακτικό σκοπό. Οι προφυλακτήρες είναι ανεξάρτητοι από το αμάξωμα ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν ευκολότερα, ενώ αρκετές επιφάνειες έχουν απλοποιηθεί με γνώμονα τόσο τη μαζική παραγωγή όσο και τις φθηνότερες επισκευές.

Ένα εντελώς διαφορετικό εσωτερικό

Η Citroen έχει αφαιρέσει ουσιαστικά το παραδοσιακό ταμπλό, δημιουργώντας μία ανοιχτή και ευρύχωρη καμπίνα. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ένας οριζόντιος κυλινδρικός άξονας επάνω στον οποίο τοποθετούνται το μονόμπρατσο τιμόνι, τα βασικά χειριστήρια και η ψηφιακή οθόνη Citroën Smart Vision.

Στο κέντρο υπάρχει μία τετράγωνη οθόνη αφής 8 ιντσών, με γραφικά που αντλούν έμπνευση από τον κόσμο των κόμικς. Τα καθίσματα χρησιμοποιούν την τεχνολογία Citroen Advanced Comfort, ενώ ένα από τα εμπρός καθίσματα μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ώστε να χρησιμοποιείται ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Αντί για συμβατική κεντρική κονσόλα υπάρχει αφαιρούμενο καλάθι αποθήκευσης, ενώ οι χειρολαβές των θυρών αποτελούνται από απλούς υφασμάτινους ιμάντες. Υπάρχει επίσης υφασμάτινη ανοιγόμενη οροφή, άλλη μία άμεση αναφορά στο ιστορικό 2CV.

Ακόμη και το ραδιόφωνο βγαίνει από το αυτοκίνητο

Η Citroen έχει χρησιμοποιήσει αρκετές μικρές ιδέες για να δώσει στο concept ιδιαίτερο χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Radioën», ένα αποσπώμενο ραδιόφωνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φορητό ηχείο έξω από το αυτοκίνητο.

Υπάρχουν επίσης μικρές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο ιστορικό μοντέλο. Οι αριθμοί 48, 90 και 26 στο παρμπρίζ συμβολίζουν το 1948, όταν παρουσιάστηκε το πρώτο 2CV, το 1990, όταν ολοκληρώθηκε η παραγωγή του, και το 2026, όταν παρουσιάστηκε το νέο concept. Ακόμη και τα πεντάλ έχουν διαφορετικά σύμβολα. Στο φρένο υπάρχει μια χελώνα και στο γκάζι ένας λαγός.

Η Citroen έχει φτάσει μέχρι και στο σημείο να σχεδιάσει τους αποθηκευτικούς χώρους στις πόρτες ώστε να μπορούν να συγκρατούν αυγά, ως αναφορά στις περίφημες αρχικές προδιαγραφές του 2CV.

Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο Citroën 2CV;

Η Citroen δεν έχει δώσει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης πωλήσεων. Έχει όμως επιβεβαιώσει ότι το 2 CV Concept αποτελεί προάγγελο ενός νέου μοντέλου που θα αποκαλυφθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, κάτι που τοποθετεί την παρουσίαση της τελικής έκδοσης το αργότερο μέσα στο 2028. Το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη και ο στόχος παραμένει η αρχική τιμή των περίπου 15.000 ευρώ.

Μέχρι τότε θα μάθουμε και τα στοιχεία που σήμερα απουσιάζουν, όπως χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία, ισχύς, φόρτιση και τις διαφορές που θα έχει το αυτοκίνητο παραγωγής από το εντυπωσιακό concept.

Το σημαντικότερο όμως έχει ήδη επιβεβαιωθεί. Το 2CV επιστρέφει πραγματικά, αυτή τη φορά όχι για να μεταφέρει τη μεταπολεμική Ευρώπη στους τέσσερις τροχούς, αλλά για να επιχειρήσει να κάνει κάτι παρόμοιο με την ηλεκτροκίνηση.

Τι κρατάμε;