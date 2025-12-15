Επίσημο: Το κλασικό smart #2 ξεκίνησε τις δοκιμές – Πότε παρουσιάζεται;

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 μπαίνει σε εντατικές δοκιμές πάνω στη νέα πλατφόρμα ECA. Διατηρεί το DNA του fortwo. Πρεμιέρα στα τέλη του 2026.

Η Electric Compact Architecture (ECA) είναι η ολοκαίνουργια, ιδιόκτητη ηλεκτρική πλατφόρμα της smart για τα μελλοντικά της city cars. Σε αντίθεση με παλαιότερες λύσεις που «προσαρμόζονταν» σε θερμικές αρχιτεκτονικές, η ECA σχεδιάστηκε εξαρχής για BEV, με στόχο υψηλή ακαμψία, αποδοτικότητα συστήματος κίνησης και βελτιστοποιημένη ενσωμάτωση μπαταρίας και ηλεκτρονικών. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη εκμετάλλευση χώρων, χαμηλότερο βάρος και πιο ευέλικτη ρύθμιση για αστικό περιβάλλον.

Έξυπνη μέθοδος δοκιμών: ECA μέσα σε αμάξωμα fortwo

Για να επιταχύνει την επικύρωση της νέας πλατφόρμας, η smart ενσωμάτωσε την ECA σε υφιστάμενα αμαξώματα fortwo, δημιουργώντας στόλο «μουλαριών» που προσομοιώνουν με ακρίβεια τις εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις του επερχόμενου #2. Έτσι, οι μηχανικοί μπορούν να «κλειδώσουν» από νωρίς τα βασικά δυναμικά μεγέθη (στήσιμο ανάρτησης, ακαμψία, πέδηση) και να ελέγξουν πραγματικές συνθήκες κίνησης στην πόλη.

Τι δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή

Η ομάδα R&D της smart τρέχει εκτεταμένα προγράμματα σε ειδικές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο. Ενδεικτικά:

Δυναμική συμπεριφορά : ρύθμιση ανάρτησης/διεύθυνσης για μέγιστη ευελιξία και σταθερότητα.

Δομική ακαμψία & παθητική ασφάλεια : crash tests και έλεγχος αντοχής.

Σύστημα πέδησης : αίσθηση/απόδοση σε διαφορετικά φορτία και επιφάνειες.

Μπαταρία & θερμική διαχείριση : απόδοση και αντοχή σε θερμικές καταπονήσεις.

Λογισμικό & ηλεκτρονικά: αξιοπιστία, ενεργειακή αποδοτικότητα, λειτουργία σε ποικίλες κλιματολογικές συνθήκες.

Τι διατηρεί από το DNA του fortwo

Το νέο smart #2 παραμένει πιστό στην εμβληματική συνταγή: δύο πόρτες, δύο θέσεις, πίσω κίνηση και τροχοί «στις άκρες» για ελάχιστους προεξέχοντες πρόβολους και κορυφαίο κύκλο στροφής στην κατηγορία. Ο στόχος είναι η αστική οδηγική εμπειρία που έκανε το fortwo σημείο αναφοράς: άμεσο τιμόνι, προβλέψιμο κράτημα, ευκολία παρκαρίσματος, χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Σχεδιασμός και καμπίνα: πλήρης διαφοροποίηση

Παρότι διατηρεί την αρχιτεκτονική fortwo, το #2 είναι εξολοκλήρου επανασχεδιασμένο από την ομάδα της Mercedes-Benz. Περιμένουμε καθαρούς όγκους, δυνατές αναλογίες και σύγχρονο light signature, καθώς και εσωτερικό με έμφαση στην εργονομία και την έξυπνη εκμετάλλευση χώρων. Η ECA υποστηρίζει ηλεκτρικό σύστημα κίνησης νέας γενιάς και προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ώστε το μοντέλο να ανεβάσει τον πήχη στην κατηγορία των city EVs.

Χρονοδιάγραμμα και τοποθέτηση στην αγορά

Η εξέλιξη προχωρά σύμφωνα με το πλάνο και η παγκόσμια πρεμιέρα του smart #2 έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026. Στόχος της μάρκας είναι να επανεφεύρει το πρακτικό, premium και αυθεντικά αστικό ηλεκτρικό διθέσιο, προσφέροντας σύγχρονη τεχνολογία σε πραγματικά μικρό αποτύπωμα. Με άλλα λόγια, επιστροφή στις ρίζες, αλλά με τεχνολογικό άλμα που ταιριάζει στη νέα δεκαετία.

Τι σημαίνει για τον οδηγό πόλης

Για τον καθημερινό χρήστη, το #2 υπόσχεται:

Ευκινησία που κάνει διαφορά σε στενούς δρόμους και παρκάρισμα.

Αισθητά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στη στοχευμένη BEV αρχιτεκτονική.

Ασφάλεια και άνεση που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία, με σύγχρονα ADAS και προσεγμένη NVH μόνωση.

Ψηφιακό οικοσύστημα τελευταίας γενιάς, με έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και στην απλότητα χρήσης.

Τι κρατάμε;