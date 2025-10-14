Επίσημο: Ξέρουμε πότε θα παρουσιαστεί το supercar της Toyota

Το νέο supercar της Toyota θα τροφοδοτείται από ένα υβριδικό σύστημα που θα βασίζεται σε έναν twin-turbo V8 κινητήρα.

Σύσσωμος ο λαός της αυτοκίνησης περιμένει να δει το νέο supercar που ετοιμάζει η Toyota, το αποτέλεσμα ενός τεράστιου project στο οποίο συμμετέχουν όλες οι εταιρείες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της Toyota, όπως, Lexus, Gazoo Racing, Century, και Daihatsu. Η ώρα της αποκάλυψης πλησιάζει, με την Toyota να σχεδιάσει να μας δείξει το νέο supercar για πρώτη φορά στις 4 Δεκεμβρίου, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της εταιρείας, Akio Toyoda.

H πρώτη του δημόσια εμφάνιση δε, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 10 και 12 Ιανουαρίου στα πλαίσια του Tokyo Auto Salon του 2026.

H νέα GR ναυαρχίδα

Η Toyota σκορπά τον ενθουσιασμό με φωτογραφίες που μοιράστηκε στο X, στις οποίες μπορούμε να δούμε μια νέα πινακίδα με το μπροστά αριστερά μέρος τριών μοντέλων της: Από δεξιά προς τα αριστερά, αυτά είναι τα, Toyota 2000GT του 1967, Lexus LFA του 2010 και ακόμα ένα, το οποίο φυσικά πρόκειται για το νέο supercar που θα φορά το έμβλημα “GR” με υπερηφάνεια.

Η συγκεκριμένη πινακίδα βρίσκεται στην θρυλική πίστα Fuji στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στη στροφή που εύστοχα ονομάζεται “GT Corner”.

Πως θα ονομάζεται;

Ενώ αρχικά το νέο supercar της Toyota προοριζόταν για αντικαταστάτης του Lexus LFA, παίρνοντας το όνομα “LFR”, η περιγραφή που η Toyota πρόσθεσε στη δημοσίευσή της μας βάζει σε σκέψεις. Η Toyota γράφει: «Δεξιά είναι το 2000GT, δίπλα του είναι το LFA, και δίπλα σε αυτό είναι το…;». Το ότι στη θέση του LFR μπήκαν τελίτσες ίσως σημαίνει πως το νέο supercar εξελίσσεται ως μια δημιουργία της Gazoo Racing.

Διαβάστε επίσης: Νέα Toyota Corolla: Το best-seller όλων των εποχών επιστρέφει με νέα γενιά

Ενώ το με τι όνομα θα βγει το νέο supercar της Toyota από την… κολυμπήθρα παραμένει άγνωστο, το γεγονός πως η εταιρεία το βάζει δίπλα στο 2000GT στην GT Corner, αλλά και το ότι βασίζεται στο Toyota GR GT3 concept μας κάνει να πιστεύουμε πως το όνομα “GR GT” να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Απ’ ότι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, σε φωτογραφίες από δοκιμές ανάπτυξης και σε εμφανίσεις του στο Goodwood FoS του 2025, το νέο supercar της Toyota εμφανίζεται με προβολείς LED, εισαγωγές αέρα σε καπό και προφυλακτήρα, ενώ η αγωνιστική του έκδοση διαθέτει πιο αιχμηρά αεροδυναμικά στοιχεία, πρόσθετα φώτα LED και εξατμίσεις στο πλάι.

Το νέο supercar βασίζεται σε ένα αλουμινένιο πλαίσιο, ενώ το αμάξωμά του είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Παράλληλα, φημολογείται πως θα τροφοδοτείται από έναν twin-turbo V8 κινητήρα με ήπια υβριδική υποβοήθηση.

Τι κρατάμε:

Στις 4 Δεκεμβρίου η αποκάλυψη του νέου supercar της Toyota – 10 Ιανουαρίου στο Tokyo Auto Salon η πρεμιέρα

Το όνομα “LFR” συγκεντρώνει πια λιγότερες πιθανότητες, ενώ το “GR GT” περισσότερες

Το hype χτυπάει κόκκινα για ένα μοντέλο που θα συνεχίσει τον θρύλο των, 2000GT και LFA

Πηγή: Carscoops.com

Τώρα παίρνεις υβριδικό Nissan Qashqai με κάτω από 27.000 ευρώ – Δες τι προσφέρει

Δακτύλιος: Γιατί δεν επέστρεψε ακόμα – Τι έχει συμβεί

Έτσι θα πάρεις τετρακίνητο υβριδικό Jeep με κατανάλωση κάτω από 2 lt/100km και όφελος 10.000 ευρώ