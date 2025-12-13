quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μητσοτάκης: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε σημείο διενέργειας αλκοτέστ

ΚΥΡΙΑΚΗ | 14.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
mitsotakis-episkepsi-tou-prothypourgou-se-simeio-dienergeias-alkotest-786524

Το αλκοτέστ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία πρόληψης στους ελληνικούς δρόμους, καθώς πίσω από έναν απλό έλεγχο κρύβεται συχνά η διαφορά ανάμεσα σε μια ασφαλή επιστροφή στο σπίτι και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Στους δρόμους της Αθήνας, εκεί όπου η πρόληψη συναντά την ευθύνη και οι αριθμοί μεταφράζονται σε ανθρώπινες ζωές, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψή του σε ένα από τα δεκάδες σημεία ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου διενεργούνται εντατικά αλκοτέστ και έλεγχοι για σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, είχε σαφές μήνυμα: η οδική ασφάλεια αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν σε υπηρεσία, ενημερώθηκε επιτόπου για τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων και συνεχάρη τους ένστολους για τη δουλειά που επιτελούν καθημερινά, κάτω από απαιτητικές συνθήκες και συχνά σε ώρες αυξημένου κινδύνου. «Κάνετε σπουδαία δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς παρουσίας της Αστυνομίας στους δρόμους, όχι μόνο ως μηχανισμού καταστολής, αλλά κυρίως ως παράγοντα πρόληψης.

Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία του αλκοτέστ, τον τρόπο με τον οποίο εξακριβώνεται το επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ ενός οδηγού, καθώς και για τα επόμενα βήματα που ακολουθούνται όταν διαπιστώνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου. Δεν δίστασε μάλιστα να δοκιμάσει και ο ίδιος τη συσκευή, θέλοντας να δώσει ένα σαφές, συμβολικό αλλά και ουσιαστικό μήνυμα συμμόρφωσης και σεβασμού στους κανόνες. «Εδώ στην κυριολεξία σώζουμε ζωές», σημείωσε, συνοψίζοντας με μία φράση τη φιλοσοφία πίσω από αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), οι οποίες αποτελούν τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα της ΕΛ.ΑΣ. για την οδική ασφάλεια στην Αττική. Όπως ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, από τα τέλη Οκτωβρίου οι ΟΕΠΤΑ έχουν ενισχυθεί με 100 επιπλέον αστυνομικούς, γεγονός που έχει επιτρέψει σημαντική αύξηση της παρουσίας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Πέρα από τις τακτικές δράσεις, οι ομάδες αυτές πλέον πραγματοποιούν ειδικές, στοχευμένες επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όταν η κυκλοφορία και η κατανάλωση αλκοόλ παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα.

Το αποτέλεσμα αυτής της ενίσχυσης αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία. Οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου στην Αττική έχουν διπλασιαστεί στα συγκεκριμένα τριήμερα, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και σε ισχυρότερο αποτρεπτικό μήνυμα προς τους οδηγούς.

Η αυξημένη δύναμη των ΟΕΠΤΑ επιτρέπει πλέον στην Ελληνική Αστυνομία να διατηρεί συνεχή και ορατή παρουσία στους δρόμους, ειδικά κατά τις ώρες αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το σχέδιο αυτό συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές, ιδίως για τους υπότροπους παραβάτες, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την αλλαγή νοοτροπίας στη συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαιώνουν ότι οι εντατικοί έλεγχοι δεν είναι απλώς επικοινωνιακή κίνηση, αλλά έχουν πραγματικό αποτύπωμα. Στο ενδεκάμηνο του έτους στην Αττική, περισσότεροι από 285.500 οδηγοί ελέγχθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αριθμός αυξημένος κατά 116,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από αυτούς τους ελέγχους προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, καταγράφοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν αφενός την κλίμακα του προβλήματος και αφετέρου τη σημασία της συστηματικής αστυνόμευσης. Η αύξηση των θετικών περιστατικών δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερη παραβατικότητα, αλλά περισσότερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζει και το μήνυμα της επίσκεψης: η οδική ασφάλεια δεν εξαντλείται σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης, αλλά απαιτεί συνεχή παρουσία, έλεγχο και εφαρμογή του νόμου.

Η εικόνα του Πρωθυπουργού δίπλα στους αστυνομικούς, σε ένα πραγματικό σημείο ελέγχου, λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι η ασφάλεια στους δρόμους είναι συλλογική υπόθεση. Από την Πολιτεία που θεσπίζει και εφαρμόζει κανόνες, μέχρι τους ένστολους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, και φυσικά τους ίδιους τους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να αντιληφθούν ότι κάθε υπεύθυνη επιλογή πίσω από το τιμόνι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σε τελική ανάλυση, όπως ειπώθηκε και επιτόπου, εδώ δεν μιλάμε απλώς για ελέγχους, αλλά για ζωές που σώζονται.

Τι κρατάμε

  • Περισσότερα αλκοτέστ, ειδικά τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα.
  • Διπλασιασμός ελέγχων στην Αττική σε ώρες υψηλού κινδύνου.
  • Αυστηρότερη εφαρμογή του ΚΟΚ για τους υπότροπους.
  • Ξεκάθαρο μήνυμα πρόληψης: λιγότερα τροχαία, περισσότερες ζωές σωσμένες.

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
