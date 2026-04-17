Επιστρέφει η αυθεντική Volkswagen: Νέα γενιά προσιτών μοντέλων – Τι έρχεται;

Η Volkswagen ξεκινά μια νέα φάση στη στρατηγική της, με μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα μοντέλων ειδικά σχεδιασμένων για την Ευρωπαϊκή αγορά

Η Volkswagen περνά στην αντεπίθεση με μια νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων για την Ευρώπη. Με τα ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTI και ID.3 GTI, η μάρκα επαναφέρει στο προσκήνιο τις βασικές της αξίες και ανοίγει ένα πιο δυναμικό κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση.

Επιστροφή στις ρίζες

Ο γερμανικός κολοσσός ενισχύει την παρουσία του στις πιο σημαντικές κατηγορίες της αγοράς και ταυτόχρονα επαναφέρει στο επίκεντρο τις αξίες που την έκαναν μία από τις πιο ισχυρές μάρκες αυτοκινήτου στην Ευρώπη: ποιότητα, λειτουργικότητα, τεχνολογία και προσιτότητα. Τα νέα μοντέλα ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTI και ID.3 GTI αποτελούν την αρχή της στρατηγικής «True Volkswagen».

Στόχος είναι η μεταφορά των κλασικών αρετών της μάρκας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, χωρίς συμβιβασμούς.

Το ID. Polo θα ξεκινά στη Γερμανία από τις 24.995 ευρώ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να γίνει πιο προσιτή. Τα μοντέλα είναι τα πρώτα που υιοθετούν τη νέα καθαρή σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive, ενώ βασίζονται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+, η οποία επιτρέπει υψηλότερη ποιότητα και χαρακτηριστικά ανώτερων κατηγοριών ακόμα και σε μικρότερα αυτοκίνητα.

Αληθινά Volkswagen

Η στρατηγική True Volkswagen βασίζεται στην ερώτηση: «Τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά τη Volkswagen ξεχωριστή;». Η απάντηση βρίσκεται στις διαχρονικές της αξίες: υψηλή ποιότητα, τεχνική αρτιότητα, καθαρός σχεδιασμός, εργονομία και η ικανότητα να εξελίσσει διαρκώς τα μοντέλα της, διατηρώντας ταυτόχρονα τον συναισθηματικό δεσμό με το κοινό.

Ο Thomas Schäfer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Volkswagen, CEO της μάρκας Volkswagen Passenger Cars και επικεφαλής του Brand Group Core, δήλωσε: «Το 2022, στο Διοικητικό Συμβούλιο της μάρκας, πήραμε μια ξεκάθαρη απόφαση: να οξύνουμε το προφίλ της Volkswagen και να επαναφέρουμε με συνέπεια στο επίκεντρο τις βασικές μας αρετές. Γιατί ακριβώς αυτές οι αρετές βρίσκονται στον πυρήνα της μάρκας μας – είναι το κλειδί για τους πελάτες μας και για το μέλλον της Volkswagen. Ονομάζουμε αυτή την επανατοποθέτηση “True Volkswagen”. Ξεκινώντας το 2026 με το ντεμπούτο των νέων ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo, λανσάρουμε τις πρώτες ηλεκτρικές σειρές προϊόντων που εκφράζουν αυτή τη νέα φιλοσοφία της Volkswagen και θα ενισχύσουν ουσιαστικά την κατηγορία των μικρών και compact μοντέλων.»









Η στρατηγική True Volkswagen στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

Aspiration (Φιλοδοξία): Η Volkswagen θέλει να παραμένει στην κορυφή των κατασκευαστών μαζικής παραγωγής, προσφέροντας υψηλή ποιότητα, τεχνολογική πρωτοπορία και αξιοπιστία, τόσο στα συμβατικά όσο και στα ηλεκτρικά μοντέλα.

Excitement (Συναρπαστικότητα): Κάθε Volkswagen πρέπει να εμπνέει με τον καθαρό σχεδιασμό, την premium αίσθηση, την ευρυχωρία και τα υλικά υψηλής ποιότητας. Η νέα γλώσσα Pure Positive αποτυπώνει αυτή την ταυτότητα στη σύγχρονη εποχή.

Modular toolkits (Αρθρωτές πλατφόρμες): Η πλατφόρμα MEB+ αποτελεί τη βάση, επιτρέποντας την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών (όπως το επόμενο Connected Travel Assist με αυτόματη ακινητοποίηση σε κόκκινο φανάρι) ακόμα και σε μικρότερες κατηγορίες.

Ο Kai Grünitz, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μάρκας Volkswagen με ευθύνη την Εξέλιξη, δήλωσε: «Υπάρχουν εντυπωσιακές λεπτομέρειες στη νέα τεχνολογική αρχιτεκτονική. Εκφράζουν αυτό το κάτι ξεχωριστό που διαφοροποιεί τη Volkswagen και για το οποίο είμαστε υπερήφανοι.»

Το χρονοδιάγραμμα του 2026

Το 2026 θα είναι χρονιά-σταθμός. Θα γίνουν οι παγκόσμιες πρεμιέρες των ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTI και ID.3 GTI, ενώ θα παρουσιαστεί και το νέο ID.4. Επιπλέον, θα λανσαριστούν τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά GTI: το ID. Polo GTI στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και το ID.3 GTI στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Την ίδια χρονιά το Golf GTI συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας.

Ο Dr. Erwin Gabardi, επικεφαλής Product Management και Strategy για τη μάρκα Volkswagen και το Brand Group Core, δήλωσε: «Το 2026 είναι η χρονιά της Electric Urban Car Family. Λανσάρουμε τέσσερα διαφορετικά μοντέλα από τρεις ισχυρές μάρκες. Αναπτύχθηκαν από κοινού, βασίζονται σε μία πλατφόρμα και αξιοποιούν μία κοινή τεχνολογική βάση, ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιούνται καθαρά ως προς τον σχεδιασμό, την τοποθέτηση και την υπόσχεση προς τον πελάτη. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τη συνεργασία πολλών μαρκών και τα μοντέλα αποδεικνύουν ότι η κλιμάκωση και οι υψηλές συνέργειες δεν σημαίνουν συμβιβασμό, αλλά προσιτή ηλεκτρική κινητικότητα και εκδημοκρατισμό χαρακτηριστικών από ανώτερα segments.»

Με τη στρατηγική True Volkswagen, η μάρκα στοχεύει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο ελκυστική και πιο ανταγωνιστική, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυθεντική ταυτότητα ενός Volkswagen.

