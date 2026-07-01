Επιστρέφει η Autobianchi μετά από 30 χρόνια;

Το Quattroruote «έπιασε» ένα πρωτότυπο του νέου Fiat Pandina να κυκλοφορεί στην Ιταλία, με το μόνο στοιχείο που ξεχωρίζει από το καμουφλάζ να είναι η επιγραφή «Autobianchi Tribute»

Η Fiat φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα ειδική έκδοση του Pandina, αποτίοντας φόρο τιμής σε ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Κατασκοπευτικές φωτογραφίες από δοκιμές εξέλιξης σε δημόσιους δρόμους της Ιταλίας αποκάλυψαν ένα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο, το οποίο κρύβει σχεδόν κάθε λεπτομέρεια του αμαξώματος.

Ωστόσο, ένα στοιχείο έμεινε σκόπιμα ακάλυπτο: η επιγραφή «Autobianchi Tribute», η οποία προδίδει τον ιστορικό χαρακτήρα της νέας έκδοσης.

Αναφορές στο ιστορικό Autobianchi

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθμό το Pandina Autobianchi Tribute θα διαφοροποιείται από τη συμβατική έκδοση. Όλα δείχνουν πάντως ότι θα βασίζεται στην έκδοση Cross, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά μαύρα προστατευτικά γύρω από τους εμπρός προβολείς, καθώς και τα ενσωματωμένα περιγράμματα για τα φώτα ομίχλης στη μάσκα.

Η Fiat δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα το συγκεκριμένο μοντέλο, όμως η έναρξη των δοκιμών εξέλιξης δείχνει ότι η παρουσίασή του πιθανότατα δεν βρίσκεται πολύ μακριά.

Το μοναδικό ορατό τμήμα του αυτοκινήτου αποκαλύπτει μια απόχρωση αμαξώματος που θυμίζει το χαρακτηριστικό καφέ χρώμα ορισμένων κλασικών μοντέλων της Autobianchi. Παράλληλα, το κάτω μέρος του εμπρός προφυλακτήρα παραμένει καλυμμένο, πιθανότατα για να κρύβει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως μια διαφορετική μάσκα με αναφορές στις χρωμιωμένες λεπτομέρειες των ιστορικών Autobianchi A112 και Y10.

Χωρίς αλλαγές στα μηχανικά μέρη

Σε ό,τι αφορά τον κινητήρα, δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις. Η ειδική έκδοση θα εξοπλίζεται με τον μοναδικό κινητήρα που διατίθεται σήμερα στην γκάμα του Pandina: τον mild hybrid 1,0 λίτρων με ισχύ 65 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές εκτιμάται ότι θα εντοπίζονται στην καμπίνα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιο premium υλικά και αναβαθμισμένο φινίρισμα, με στοιχεία που θα παραπέμπουν στα μοντέλα της Autobianchi που κατασκευάζονταν στο εργοστάσιο του Desio. Ανάμεσα στις πιθανές διαφοροποιήσεις περιλαμβάνονται και επενδύσεις καθισμάτων από βελούδο, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στην αισθητική των κλασικών μοντέλων της εταιρείας.

Η ιστορία της Autobianchi

Η Autobianchi ιδρύθηκε το 1955 ως κοινοπραξία των Bianchi, Fiat και Pirelli, με στόχο την επιστροφή της Bianchi στην αυτοκινητοβιομηχανία και την παραγωγή μοντέλων που βασίζονταν σε ήδη δοκιμασμένες τεχνικές λύσεις του ομίλου Fiat.

Η «καρδιά» της παραγωγής βρισκόταν στο εργοστάσιο του Desio, κοντά στο Μιλάνο, από όπου βγήκαν μοντέλα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ιταλικής αυτοκίνησης. Ανάμεσά τους ήταν η Bianchina του 1957, που βασιζόταν στο Fiat 500, το A112 του 1969, αλλά και το Y10, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα οικογένεια Lancia Y και Ypsilon.

Μετά το κλείσιμο του εργοστασίου του Desio το 1992, η παραγωγή του Y10 μεταφέρθηκε σε άλλα εργοστάσια του ομίλου Fiat και συνεχίστηκε έως το 1995, χρονιά που έπεσε οριστικά η αυλαία για την Autobianchi. Το νέo Fiat Pandina Autobianchi Tribute έρχεται, όπως όλα δείχνουν, να τιμήσει αυτή τη σημαντική κληρονομιά.

Αν και η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, οι πρώτες εικόνες αφήνουν να εννοηθεί ότι η επίσημη παρουσίασή της δε θα αργήσει.

Πηγή/Φωτογραφίες: Quattroruote.it