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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 23.09.2026
Autotypos Team
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι ο Δακτύλιος στην Αθήνα να κάνει την επιστροφή του μετά τις καλοκαιρινές διακοπές

Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, με την ακριβή ημερομηνία έναρξης της νέας περιόδου 2026-2027 να καθορίζεται τις επόμενες εβδομάδες μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη περίοδο ο Δακτύλιος τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2026.

Ποιοι δρόμοι ορίζουν τον Μικρό Δακτύλιο

Η κυκλοφορία εντός της οριοθετημένης ζώνης του Μικρού Δακτυλίου υπόκειται σε περιορισμούς. Στις οριακές λεωφόρους και οδούς η κίνηση των οχημάτων παραμένει ελεύθερη.

Η περίμετρος σχηματίζεται από τους εξής οδικούς άξονες:

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου
  • Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Αμβροσίου Φραντζή
  • Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού -Χαμοστέρνας -Πειραιώς -Ιερά Οδός
  • Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως -Πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου – Μάρνη
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) έως τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Τι ισχύει για τον Μεγάλο Δακτύλιο

Ο Μεγάλος Δακτύλιος καλύπτει ευρύτερο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Ενεργοποιείται μόνο έκτακτα, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σε περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ποια οχήματα δικαιούνται ειδικό σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας

Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου έχουν τα οχήματα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ηλεκτρικά
  • Εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου
  • Υβριδικά
  • Κατηγορίας Euro 6 που ταυτόχρονα εκπέμπουν κάτω από 120 gr CO₂ (NEDC) για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021 ή κάτω από 145 gr CO₂ (WLTP) για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά. Σημειώνεται ότι οι εκπομπές CO₂ δεν σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6

Πώς εκδίδεται το ψηφιακό σήμα

Για την έκδοση του απαιτούμενου ψηφιακού σήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη πλατφόρμα μέσω του Gov.gr. Θα χρειαστούν:

  • Τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
  • Τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η γνησιότητά του. Παράλληλα, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για ειδικές άδειες εισόδου μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας του δήμου.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

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Tags
#Αθήνα#Δακτύλιος
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