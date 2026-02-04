Επιστρέφει ο Paul Walker στο τελευταίο Fast & Furious – Πώς;

H νέα προσθήκη στη θρυλική σειρά ταινιών Fast & Furious αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2028

Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια και συνολικά 11 ταινίες (12 με το Hobbs & Shaw), η ιστορία του Fast & Furious αναμένεται να κλείσει με το Fast Forever, μια ταινία στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο Vin Diesel, ή για τους φανατικούς ο… Dom Toretto.

Kι αν αυτή η λεπτομέρεια δεν ξαφνιάζει κανέναν, η είδηση για μια επανεμφάνιση του Paul Walker σίγουρα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Η συνέχεια 5 χρόνια μετά το Fast X

H αναμονή για την επόμενη ταινία του εμβληματικού franchise έρχεται 5 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία προσθήκη, με το Fast X να κυκλοφορεί το 2023 και το Fast Forever να έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2028. Αρχικά, η 11η ταινία Fast & Furious θα ερχόταν μόλις έναν χρόνο μετά το Fast X, με όνομα Fast X: Part II.

Φαίνεται ότι η καθυστέρηση έχει σκοπό να δώσει στον σκηνοθέτη, Louis Leterrier, περισσότερο χρόνο, συνεχίζοντας την ιστορία απευθείας από εκεί που την αφήσαμε τον Μάιο του 2023.

Επιστροφή στις ρίζες και όχι μόνο

Η αρχή έγινε με τις δηλώσεις του Vin Diesel πέρσι, με τον ηθοποιό να ανάβει «φωτιές» αποκαλύπτοντας πως το franchise επιστρέφει στις ρίζες του: δηλαδή στο Λος Άντζελες, ενώ θα είναι μια ταινία που θα εστιάζει περισσότερο στο αυτοκίνητο, όπως τα παλιότερα F&F, και λιγότερο μια απλή ταινία δράσης, όπως οι νεότερες προσθήκες.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη «βόμβα» είχε να κάνει με την επανεμφάνιση του Brian O’Connor, του αγαπημένου χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο αδικοχαμένος Paul Walker. Ο πρωταγωνιστής των πρώτων δύο ταινιών Fast & Furious έφυγε από τη ζωή το 2013 σε ένα τραγικό ατύχημα με μια Porsche Carrera GT, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλη τη σκηνή και σε εκατομμύρια fans της σειράς ταινιών.

Η τελευταία εμφάνιση του Walker ήταν στο Furious 7, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον άτυχο θάνατό του σε τροχαίο ατύχημα το 2013. Αν και μεγάλο μέρος της ερμηνείας του είχε γυριστεί πριν από το ατύχημα, οι υπόλοιπες σκηνές του ολοκληρώθηκαν χρησιμοποιώντας τους αδελφούς του, Cody και Caleb, μαζί με το απαραίτητο CGI.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν μιλάμε για έναν πραγματικό ρόλο ή απλά ένα cameo, ωστόσο, και μόνο η είδηση πως θα ξαναδούμε τους, Toretto και O’Connor στο ίδιο πλάνο είναι αρκετό για να περιμένουμε τη νέα ταινία με ανυπομονησία.

