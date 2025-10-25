Επιστρέφει ο twin-turbo V6 των 500+ ίππων στα μοντέλα της Alfa Romeo

Εμπρός… πίσω από την Stellantis, αφού ενώ περιμέναμε να δούμε τα νέα μοντέλα της Alfa Romeo, αυτή ανακοίνωσε πως θα συνεχιστεί η παραγωγή των παλιών και όχι μόνο αυτό…

Νέα γενιά Alfa Romeo Giulia και Stelvio περιμέναμε, αλλά… «από αλλού μας ήρθε». Αλλαγή πορείας λοιπόν από την Alfa Romeo, η οποία θα συνεχίσει την παραγωγή των τρεχόντων μοντέλων της μέχρι το 2027, ενώ θα αναβιώσει και τα μοντέλα Quadrifoglio που είχαν μπει προσωρινά «στο ράφι», στέλνοντας σίγουρα τους Alfisti στον έβδομο ουρανό!

Αντίθετα, στο ίδιο ράφι φαίνεται πως μπαίνουν οι νέες σεντάν και SUV ναυαρχίδες που υπόσχονται εδώ και χρόνια οι επικεφαλής της Alfa Romeo.

Οι μεγάλες μπαίνουν «στον πάγο»

Ο CEO της Alfa Romeo, Santo Ficili, επιβεβαίωσε πρόσφατα πως η ιταλική μάρκα θα επικεντρωθεί στις «μικρές», Junior και Tonale, αλλά και στις «μεσαίες», Giulia και Stelvio, με τη μάρκα να κάνει μια στροφή 180 μοιρών από τα μεγάλα SUV που μας υποσχόταν τόσα χρόνια. Το μεγάλο νέο ηλεκτρικό SUV που τόσο διαφήμιζε ο προηγούμενος CEO, Jean-Philippe Imparato, μπαίνει «στον πάγο». Το εν λόγω μοντέλο είχε προγραμματιστεί για το 2027 και θα βασιζόταν στην αρχιτεκτονική STLA Large της Stellantis, με στόχο τις αγορές της Βόρειας Αμερικής και πιθανότατα και της Κίνας.

Κι αν αυτή η αλλαγή σχεδίων δεν σας έπεισε πως η Alfa Romeo πήρε το μάθημά της και αποφάσισε να προσφέρει στον λαό της αυτό που αυτός πραγματικά ζητά, η επόμενη είδηση σίγουρα θα το κάνει!

Το τριφύλλι επιστρέφει

Λίγος καιρός πέρασε απ’ όταν η Alfa Romeo και οι φανατικοί της οπαδοί αποχαιρέτησαν «με μισή καρδιά» τις κορυφαίες εκδόσεις, Quadrifoglio, των, Giulia και Stelvio. Τώρα, το αγαπημένο τριφύλλι επιστρέφει, με τον CEO της Alfa Romeo UK, Jules Tilstone, να αποκαλύπτει πως η παραγωγή τους θα ξαναρχίσει τον Απρίλιο του 2026. Όπως δήλωσε ο Tilstone, οι κινητήρες θα παραμείνουν «ουσιαστικά οι ίδιοι», διατηρώντας τον αγαπημένο θερμικό twin-turbo V6 2,9 λίτρων κάτω από το καπό.

Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η νέα Alfa Romeo Tonale: Με τι κινητήρες θα έρθει στην Ελλάδα και πότε

Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν μερικές μικρές αλλαγές (κυρίως λόγω κανονισμών εκπομπών ρύπων), αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Ο αγαπημένος V6 αποδίδει 513 ίππους στις εκδόσεις Quadrifoglio, ενώ φτάνει μέχρι και τους 532 στις, Giulia GTA και GTAm. Η Alfa Romeo φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει τόσο καλά εδώ και δεκαετίες και να βάλει τέλος στο άσκοπο κυνήγι εταιρειών όπως, BMW, Mercedes και Audi στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών SUV.

Μένει να δούμε αν αυτή η αλλαγή πλεύσης θα έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα, κάτι που ευχόμαστε με όλη μας την καρδία.

Τι κρατάμε:

Η Alfa Romeo βάζει στην άκρη τις ηλεκτρικές ναυαρχίδες και ποντάρει και πάλι στα μοντέλα που την στήριξαν

Το νέο καθεστώς στην ιταλική μάρκα φαίνεται πως ποντάρει αποκλειστικά στα μικρού και μεσαίου μεγέθους μοντέλα της

Εκτός από αυτό, το θρυλικό τριφύλλι της Quadrifoglio αναμένεται να κάνει την επιστροφή του

