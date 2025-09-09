Επιστρέφει το Hyundai i20 N – Τι κινητήρα θα έχει;

Νομίζαμε ότι το Hyundai i20 N«θυσιάστηκε» στο βωμό της ηλεκτροκίνησης, αλλά ευτυχώς θα κάνει σύντομα την επιστροφή του στις εκθέσεις της Hyundai.

Το τμήμα επιδόσεων “Ν” της Hyundai έχει ήδη εδραιωθεί στην αγορά με τα οδηγοκεντρικά και ταυτόχρονα προσιτά μοντέλα, ενώ δείχνει πως δεν πρόκειται να σταματήσει τη δυναμική του πορεία. Ενώ λοιπόν, είχε ανακοινωθεί πως τα θερμικά μοντέλα N θα καταργηθούν, η Hyundai δήλωσε πως ετοιμάζει την επόμενη γενιά των i20 N και Elantra N (που μπορεί να έρθει ως i30 Ν στην Ελλάδα) και μάλιστα, θα δούμε σημαντικές αλλαγές και στα δύο μοντέλα.

To i20 N καλωσορίζει την ηλεκτρική υποβοήθηση

Το i20 N είναι το πιο πετυχημένο Ν της Hyundai στην Ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας επιδόσεις και αίσθηση που το κάνει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό του. Ενώ το τρέχον μοντέλο χρησιμοποιεί έναν 1.6 τετρακύλινδρο turbo κινητήρα, το επόμενο i20 N θα εφοδιαστεί με έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα που θα βοηθά το θερμικό μοτέρ. Με αυτή την αναβάθμιση, θα καταφέρει να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς κανονισμούς ρύπων Euro 7 που έρχονται προσεχώς, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αυξήσει αρκετά την ιπποδύναμη, σε σχέση με τους 201 ίππους του προηγούμενου μοντέλου. Φήμες θέλουν να φτάσει τους 270 ίππους, πλησιάζοντας πολύ κοντά στην απόδοση του μεγαλύτερου i30 N αλλά σε ένα πολύ πιο ελαφρύ σύνολο!

Τα κακά νέα

Υπάρχει βέβαια και ένα αποτέλεσμα της υβριδικής κίνησης που μπορεί να στεναχωρήσει τους λάτρεις της αναλογικής αίσθησης: το νέο σύστημα θα αναγκάσει τη Hyundai να καταργήσει το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων που αγαπήσαμε στη προηγούμενη γενιά, βάζοντας στη θέση του ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το κιβώτιο θα μπορούσε να είναι to 8άρι του τοποθετείται στο i30 N ή ένα αναβαθμισμένο 7άρι που έχουμε δει στα αυτόματα, «απλά» i20.

Με το νέο κιβώτιο ταχυτήτων, τον υβριδικό κινητήρα και το μικρό πακέτο μπαταριών που θα προστεθεί, το νέο i20 N θα είναι σίγουρα αρκετά πιο βαρύ από τον προκάτοχο του, ενώ ταυτόχρονα, η Hyundai θα αναγκαστεί να το ακριβύνει, καθώς πλέον είναι ένα πιο πολύπλοκο σύνολο. Ακόμη και έτσι όμως, είμαστε απλώς χαρούμενοι θα δούμε μια ακόμη γενιά του ζωηρού supermini.

Τι γίνεται με το i30 N;

Ο Albert Biermann, πρώην επικεφαλής του τμήματος N, είχε δηλώσει πως το Elantra N θα αλλάξει τον δίλιτρο turbo κινητήρα του για έναν μεγαλύτερο (2.5) κινητήρα που μέχρι σήμερα είχαμε δει σε SUV της μάρκας. Αυτός ο κινητήρας είναι και αυτός που βρίσκουμε στο i30 N, άρα το αναμενόμενο είναι να τον δούμε και στο hatchback που έρχεται στη χώρα μας, καθώς είναι η πιο «εύκολη» λύση για να επιβιώσει στους νέους κανονισμούς Euro 7. Η δύναμη και οι επιδόσεις βέβαια, αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

Τι κρατάμε;

