Επιστρέφει το θρυλικό Renault Megane RS;

Renault Megane E-Tech: Από ηλεκτρικό hatchback σε «καυτό» hot hatch, η γαλλική εταιρεία ετοιμάζει ριζικό facelift με νέα δυναμική ταυτότητα

Η πτώση των πωλήσεων τα τελευταία δύο χρόνια ωθεί τη Renault σε αλλαγή στρατηγικής.

Ο CEO Fabrice Cambolive επιβεβαιώνει πως το Megane E-Tech θα επανατοποθετηθεί ως «hot hatch».

Σχέδια για κορυφαία σπορ έκδοση με ισχυρότερο κινητήριο σύνολο και μεγαλύτερη μπαταρία.

Από την κρίση στις πωλήσεις στη νέα ταυτότητα

Το Renault Megane E-Tech λανσαρίστηκε το 2022 ως ένα από τα πρώτα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της γαλλικής φίρμας. Η αρχική του επιτυχία όμως δεν είχε συνέχεια, με τις πωλήσεις του να υποχωρήσουν δραματικά: μείωση 67% στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024.

Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, η Renault αποφάσισε να δώσει στο μοντέλο μια νέα ταυτότητα και από οικογενειακό EV, να το επανσυστήσεις ως «καυτό» ηλεκτρικό hatchback, με στόχο να επαναφέρει το Megane στον πυρήνα της σπορ φιλοσοφίας της μάρκας. Ο επικεφαλής της Renault, Fabrice Cambolive, μιλώντας στη διεθνή έκθεση του Μονάχου, ξεκαθάρισε: «Θέλουμε να τοποθετήσουμε το Megane E-Tech ως hot hatch ή hot car. Αυτή είναι η κατεύθυνση».

Νέο ισχυρότερο μοντέλο στον ορίζοντα

Η εταιρεία έχει ήδη στα σκαριά μια νέα κορυφαία σπορ έκδοση του Megane E-Tech. Αν και οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί, το πιθανότερο είναι να αξιοποιηθεί το διπλό μοτέρ των 429 ίππων του Nissan Ariya Nismo, αδελφού μοντέλου στην πλατφόρμα Ampr Medium. Πρόκειται για τεράστιο άλμα από τον σημερινό μονοκινητήριο συνδυασμό με 215 ίππους.

Παράλληλα, το facelift του 2026 θα φέρει και μεγαλύτερη μπαταρία, πιθανότατα την 91 kWh του Scenic και του Ariya Nismo, με αυτονομία έως 500 χλμ. Αντίστοιχα, στο design θα δούμε νέα μάσκα, ανασχεδιασμένα φώτα ημέρας και πιο sport στήσιμο, που θα τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα.

Η κληρονομιά των Renault Sport και Alpine

Το τελευταίο αμιγώς σπορ Megane ήταν το RS Ultime των 296 ίππων, που αποσύρθηκε το 2023. Έκτοτε η Renault προωθεί τη σπορ εικόνα μέσω της Alpine, ενώ το όνομα Renaultsport παραμένει «στο ψυγείο». Ο Cambolive άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ξαναχρησιμοποιηθεί, με την Alpine να παραμένει η μάρκα-ομπρέλα για τα σπορ μοντέλα.

Ωστόσο, η στρατηγική αναβίωσης του Megane ως «καυτού» EV μπορεί να φέρει ξανά στο προσκήνιο τη σπορ φιλοσοφία της Renault. Το πρόσφατο 5 Turbo 3E – ένα 533 ίππων ηλεκτρικό hyper-hatch σε περιορισμένη παραγωγή – ήταν ήδη μια επίδειξη ικανοτήτων και ίσως προπομπός για το μέλλον.

Τι κρατάμε

Το Renault Megane E-Tech θα υποστεί ριζική ανανέωση το 2026

Θα υπάρξει κορυφαία σπορ έκδοση , πιθανόν με 429 ίππους

Νέα μπαταρία 91 kWh θα αυξήσει την αυτονομία έως 500 χλ.

Η σχεδίαση θα γίνει πιο επιθετική και δυναμική

Η Renault επιδιώκει να ξανακερδίσει το κοινό με μια «καυτή» ηλεκτρική πρόταση στην κατηγορία

*Η εικόνα που συνοδεύει το άρθρο αποτελεί προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση

Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι