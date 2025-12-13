Επιστρέφουν τα RS της Renault; – Υπάρχει ελπίδα;

Μπορεί η Renault να της έβαλε «ταφόπλακα», όμως υπάρχει ακόμα ελπίδα για τη θρυλική σειρά RS

Όταν η Renault κυκλοφόρησε το τελευταίο Megane RS, το 2023, υποτίθεται πως αυτό θα ήταν και το τελευταίο μοντέλο του τμήματος RenaultSport, μια απόφαση που έκανε πολλούς λάτρεις της γαλλικής μάρκας να «ξινίσουν». Ωστόσο, τώρα έρχονται καλά νέα από τον Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας, Bruno Vanel, ο οποίος δήλωσε πως το σήμα RS μπορεί να κάνει την επανεμφάνισή του.

Μιλώντας στο Auto Express, ο Vanel είπε πως η Renault διαθέτει τους πόρους να αναβιώσει το σήμα RS με ένα ακόμα μοντέλο επιδόσεων, όπως για παράδειγμα ένα νέο Clio RS, αφού στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων υπάρχει αρκετό υλικό που ταιριάζει σε ένα σύγχρονο hatchback.

Διαβάστε επίσης: Η Ford ξαναφέρνει το Fiesta αλλά με τεχνολογία Renault

Αυτό δύσκολα θα είναι το – πρόσφατα μεταμορφωμένο σε αμιγώς ηλεκτρικό crossover – Megane, οπότε όλα δείχνουν προς ένα νέο Clio RS. H νέα γενιά του κλασσικού μικρού hatchback της Renault παρουσιάστηκε πριν μερικούς μήνες και ταιριάζει «γάντι» στο εν λόγω σχέδιο.

«Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε την τεχνογνωσία για να φτιάξουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο (ένα Clio RS)», είπε ο Vanel, «Έχουμε επίσης υβριδικά συστήματα μετάδοσης κίνησης· λύσεις για υψηλή ισχύ με χαμηλές εκπομπές CO2. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα που αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες προκλήσεις για τις εκπομπές CO2».

Τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα

Καλά όλα αυτά, αλλά η Renault περιμένει να δει ποια θα είναι η αντίδραση του κοινού σε μια πιθανή επιστροφή ενός μοντέλου RS.

Ο Vanel πρόσθεσε ότι ενώ δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο για την επιστροφή της RenaultSport «προς το παρόν», είπε ότι με αρκετό ενδιαφέρον, «ίσως η Renault να μπορέσει να το ξανασκεφτεί. Θα περιμένουμε μερικούς μήνες και μετά θα το σκεφτούμε».

Το Clio RS θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τον ίδιο υβριδικό κινητήρα με το νέο Clio, ένα σύστημα που βασίζεται σε έναν κινητήρα 1,8 λίτρων που μαζί με έναν ηλεκτροκινητήρα ανεβάζει τη συνδυαστική απόδοση στους 158 ίππους. Με λίγα «μαγικά» από το τμήμα RS, η απόδοση του εν λόγω κινητήριου συνόλου θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τους 200 ίππους, καθιστώντας το νέο Clio RS μια ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των σπορ hatchback.

Tι κρατάμε:

Στη Renault σκέφτονται να επαναφέρουν το σήμα RS

Ωστόσο, πρώτα θέλουν να «τεστάρουν τα νερά»

Η επιστροφή του RS θα μπορούσε να γίνει μια νέα σπορ έκδοση του Clio

