quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστρέφουν τα σενάρια για πώληση της Ducati – Η κρίση της VW αναζωπυρώνει τις φήμες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
epistrefoun-ta-senaria-gia-polisi-tis-ducati-i-krisi-tis-vw-anazopyronei-tis-fimes-808712
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος Volkswagen επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα σενάριο που είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν: την πιθανή πώληση της Ducati

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Η πίεση από τους Κινέζους κατασκευαστές, οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για την ηλεκτροκίνηση και το λογισμικό, αλλά και η ανάγκη περιορισμού του κόστους, έχουν οδηγήσει τον γερμανικό κολοσσό σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες, εξετάζονται έως και 100.000 περικοπές θέσεων εργασίας και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία. Ωστόσο, ίσως η στρατηγική δεν περιοριστεί μόνο σε αυτά.

Η Ducati ξανά στο επίκεντρο

Με βάση τα δεδομένα, λοιπόν, επανέρχονται οι φήμες ότι ο όμιλος της Volkswagen θα μπορούσε να αποχωριστεί ορισμένες εταιρίες υπό την σκέπης της. Η Ducati, που ανήκει στην Audi από το 2012, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ένας ιδιαίτερα ελκυστικός στόχος, καθώς η αξία της εκτιμάται κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ.

Μια ενδεχόμενη πώλησή της θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα του ομίλου χωρίς να επηρεάσει άμεσα τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Αυτό που θα πρέπει να καταστεί σαφές σε κάθε περίπτωση, είναι το ότι η Ducati δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ζημιογόνο εταιρεία. Αντίθετα, αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση για πιθανούς αγοραστές, ακριβώς λόγω του ότι εμφανίζει κέρδη, πετυχαίνει ρεκόρ πωλήσεων στην ιστορία της και έχει γενικά, μια ζηλευτή ανάπτυξη.

Η πρόσφατη πώληση που άνοιξε ξανά τη συζήτηση

Τις φήμες ενίσχυσε η πρόσφατη συμφωνία για την πώληση του 51% της Everllence (πρώην MAN Energy Solutions) στο επενδυτικό κεφάλαιο Bain Capital, μια συναλλαγή που αποτιμάται περίπου στα 7,4 δισ. ευρώ. Η επιτυχία αυτής της συμφωνίας έδειξε στην αγορά υπάρχει κινητικότητα και ενδιαφέρον σε ότι αφορά σε εταιρείες που ανήκουν στην Volkswagen, γεγονός που οδήγησε αρκετούς αναλυτές να εκτιμήσουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες κινήσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Οι φήμες για πιθανή πώληση της Ducati πάντως, δεν είναι καινούργιες.Το 2017 είχαν κυκλοφορήσει αντίστοιχες πληροφορίες, όμως τότε το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen, με τη σημαντική επιρροή των εργατικών συνδικάτων, είχε απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αργότερα, το 2020, οι δηλώσεις του τότε CEO Herbert Diess περί επανεξέτασης του χαρτοφυλακίου των εμπορικών σημάτων του ομίλου είχαν αναζωπυρώσει τις εικασίες, χωρίς όμως να ακολουθήσει κάποια κίνηση.

Δεν υπάρχει απόφαση και «πωλητήριο»

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Volkswagen ούτε επιβεβαίωση ότι η Ducati βρίσκεται προς πώληση. Οι πληροφορίες βασίζονται σε εκτιμήσεις αναλυτών και δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου, τα οποία συνδέουν τις έντονες πιέσεις που δέχεται ο όμιλος με πιθανές κινήσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Audi#Ducati#Volkswagen#VW
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

germaniki-marka-kolossos-fimes-lene-oti-tha-kopsei-100-000-theseis-ergasias-ti-symvainei-808349

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.07.2026

Γερμανική μάρκα-κολοσσός φήμες λένε ότι θα “κόψει” 100.000 θέσεις εργασίας – Τι συμβαίνει;
ean-echeis-volkswagen-audi-i-skoda-des-an-plirois-tis-proypotheseis-oste-na-pareis-10-chronia-engyisi-765550

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.06.2026

Εάν έχεις Volkswagen, Audi ή Skoda δες αν πληροίς τις προϋποθέσεις ώστε να πάρεις 10 χρόνια εγγύηση
audi-nuvolari-to-neo-yvridiko-supercar-syntoma-kai-stin-ellada-805690

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.06.2026

Audi Nuvolari: Το νέο υβριδικό supercar σύντομα και στην Ελλάδα
to-pio-oraio-audi-epistrefei-des-tin-proti-timi-tou-a6-allroad-806808

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.06.2026

Το πιο ωραίο Audi επιστρέφει: Δες την πρώτη τιμή του A6 Allroad
des-ton-antikatastati-tou-audi-r8-me-tous-1-001-ippous-na-gazonei-stin-pista-806594

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.06.2026

Δες τον αντικαταστάτη του Audi R8 με τους 1.001 ίππους να “γαζώνει” στην πίστα
teras-axiopistias-afta-einai-ta-aftokinita-me-tis-perissoteres-pithanotites-na-xeperasoun-ta-400-000-km-805937

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.06.2026

Τέρας αξιοπιστίας: Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τις περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν τα 400.000 km

Πρόσφατες Ειδήσεις