Επιστρέφουν τα σενάρια για πώληση της Ducati – Η κρίση της VW αναζωπυρώνει τις φήμες

Οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος Volkswagen επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα σενάριο που είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν: την πιθανή πώληση της Ducati

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Η πίεση από τους Κινέζους κατασκευαστές, οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για την ηλεκτροκίνηση και το λογισμικό, αλλά και η ανάγκη περιορισμού του κόστους, έχουν οδηγήσει τον γερμανικό κολοσσό σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες, εξετάζονται έως και 100.000 περικοπές θέσεων εργασίας και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία. Ωστόσο, ίσως η στρατηγική δεν περιοριστεί μόνο σε αυτά.

Η Ducati ξανά στο επίκεντρο

Με βάση τα δεδομένα, λοιπόν, επανέρχονται οι φήμες ότι ο όμιλος της Volkswagen θα μπορούσε να αποχωριστεί ορισμένες εταιρίες υπό την σκέπης της. Η Ducati, που ανήκει στην Audi από το 2012, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ένας ιδιαίτερα ελκυστικός στόχος, καθώς η αξία της εκτιμάται κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ.

Μια ενδεχόμενη πώλησή της θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα του ομίλου χωρίς να επηρεάσει άμεσα τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Αυτό που θα πρέπει να καταστεί σαφές σε κάθε περίπτωση, είναι το ότι η Ducati δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ζημιογόνο εταιρεία. Αντίθετα, αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση για πιθανούς αγοραστές, ακριβώς λόγω του ότι εμφανίζει κέρδη, πετυχαίνει ρεκόρ πωλήσεων στην ιστορία της και έχει γενικά, μια ζηλευτή ανάπτυξη.

Η πρόσφατη πώληση που άνοιξε ξανά τη συζήτηση

Τις φήμες ενίσχυσε η πρόσφατη συμφωνία για την πώληση του 51% της Everllence (πρώην MAN Energy Solutions) στο επενδυτικό κεφάλαιο Bain Capital, μια συναλλαγή που αποτιμάται περίπου στα 7,4 δισ. ευρώ. Η επιτυχία αυτής της συμφωνίας έδειξε στην αγορά υπάρχει κινητικότητα και ενδιαφέρον σε ότι αφορά σε εταιρείες που ανήκουν στην Volkswagen, γεγονός που οδήγησε αρκετούς αναλυτές να εκτιμήσουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες κινήσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Οι φήμες για πιθανή πώληση της Ducati πάντως, δεν είναι καινούργιες.Το 2017 είχαν κυκλοφορήσει αντίστοιχες πληροφορίες, όμως τότε το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen, με τη σημαντική επιρροή των εργατικών συνδικάτων, είχε απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αργότερα, το 2020, οι δηλώσεις του τότε CEO Herbert Diess περί επανεξέτασης του χαρτοφυλακίου των εμπορικών σημάτων του ομίλου είχαν αναζωπυρώσει τις εικασίες, χωρίς όμως να ακολουθήσει κάποια κίνηση.

Δεν υπάρχει απόφαση και «πωλητήριο»

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Volkswagen ούτε επιβεβαίωση ότι η Ducati βρίσκεται προς πώληση. Οι πληροφορίες βασίζονται σε εκτιμήσεις αναλυτών και δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου, τα οποία συνδέουν τις έντονες πιέσεις που δέχεται ο όμιλος με πιθανές κινήσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του.