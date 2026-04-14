Επιστροφή Πάσχα: Αθηνών-Κορίνθου ή Αθηνών-Λαμίας; – Από ποια Εθνική πέρασαν περισσότερα αυτοκίνητα;

Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς την Αττική συνεχίστηκε με αυξημένο φόρτο στο εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς όσο περνούσε η ώρα η πίεση στους βασικούς άξονες μεγάλωνε. Η εικόνα δεν ήταν ενιαία σε όλα τα σημεία. Σε ορισμένα τμήματα η ροή παρέμενε ομαλή, ενώ σε άλλα καταγράφονταν καθυστερήσεις και αισθητή επιβάρυνση.

Από ποια Εθνική πέρασαν περισσότερα οχήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Δευτέρας του Πάσχα πέρασαν:

37.725 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου

32.972 οχήματα από την Αθηνών-Λαμίας

Αυτό σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο 12ωρο η Αθηνών-Κορίνθου δέχθηκε μεγαλύτερο όγκο επιστροφής, με διαφορά 4.753 οχημάτων σε σχέση με την Αθηνών-Λαμίας.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι ο δυτικός άξονας παρέμεινε ο πιο πιεσμένος στην πασχαλινή επιστροφή, κάτι που φάνηκε και επί του πεδίου, καθώς εκεί εντοπίστηκαν και τα σημαντικότερα προβλήματα.

Πού εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Το κυριότερο πρόβλημα καταγράφηκε στο ρεύμα της Αθηνών-Κορίνθου, ειδικά στο τμήμα από τα Ίσθμια έως την Κινέττα. Εκεί δημιουργήθηκε το βασικό μέτωπο καθυστερήσεων, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται περισσότερο όσο πλησίαζαν τα οχήματα προς την Αττική.

Στα διόδια της Ελευσίνας, αντίθετα, η εικόνα ήταν ηπιότερη, με μικρές μόνο αναμονές.

Μετά το ύψος της Κινέττας, η κατάσταση δυσκόλεψε περισσότερο επειδή παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός, με αποτέλεσμα όλη η ροή να διοχετεύεται υποχρεωτικά στη νέα εθνική. Αυτό αύξησε αισθητά την πίεση στο ήδη φορτωμένο ρεύμα επιστροφής.

Η εικόνα στους σταθμούς εξυπηρέτησης έδειχνε την ένταση της επιστροφής

Η ένταση της επιστροφής δεν φάνηκε μόνο πάνω στο οδόστρωμα, αλλά και στα σημεία στάσης. Χαρακτηριστικές ήταν οι ουρές που σχηματίστηκαν τόσο από οχήματα όσο και από κόσμο σε στάσεις με δημόσιες τουαλέτες, ένδειξη του πολύ μεγάλου κυκλοφοριακού φορτίου που δέχθηκε ο άξονας της Αθηνών-Κορίνθου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα αυτοκίνητα δεν χωρούσαν στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να παρκάρουν πριν ή μετά από αυτούς.

Τι έδειχναν τα προηγούμενα στοιχεία μέσα στο ίδιο 24ωρο

Η εικόνα υπέρ της Αθηνών-Κορίνθου φαινόταν ήδη από τα νωρίτερα στοιχεία της Τροχαίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας, πέρασαν συνολικά από τα δύο εθνικά δίκτυα 61.414 αυτοκίνητα:

32.948 από την Αθηνών-Κορίνθου

28.466 από την Αθηνών-Λαμίας

Ακόμη και στο πρώτο εξάωρο της Δευτέρας, από τις 06:00 έως τις 12:00, η ίδια εικόνα παρέμεινε:

7.665 οχήματα επέστρεψαν μέσω Αθηνών-Κορίνθου

3.851 οχήματα μέσω Αθηνών-Λαμίας

Άρα, σε όλες τις επιμέρους καταγραφές που παρατίθενται, η Αθηνών-Κορίνθου εμφανίζεται ως ο άξονας με τον μεγαλύτερο όγκο οχημάτων.

Αυξημένη ετοιμότητα της ΕΛ.ΑΣ.

Λόγω της αυξημένης κίνησης, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρέθηκαν τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, και ειδικά οι υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης. Τα αυξημένα μέτρα αφορούσαν όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με βασικό στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Πίεση και στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Ιδιαίτερη επιβάρυνση δέχθηκε και η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, καθώς το πορθμείο παρέμενε κλειστό λόγω ισχυρών ανέμων. Έτσι, όλος ο όγκος της κυκλοφορίας διοχετεύτηκε μέσω της γέφυρας, με περίπου 2.500 αυτοκίνητα ανά ώρα.

Παρά τον αυξημένο φόρτο, η κυκλοφορία εκεί εξελισσόταν ομαλά, με την Τροχαία να συνιστά χαμηλότερες ταχύτητες και αυξημένη προσοχή. Παράλληλα, ίσχυαν περιορισμοί για δίκυκλα, φορτηγά και πεζούς λόγω των καιρικών συνθηκών.

