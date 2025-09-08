Επιστροφή στις ρίζες: Η Ford Performance γίνεται ξανά Ford Racing

Η Ford επιστρέφει σε κάτι πολύ γνώριμο – το όνομα Ford Racing. Όχι απλώς μια αλλαγή τίτλου, αλλά μια πιο ξεκάθαρη δήλωση ταυτότητας: ο κόσμος των αγώνων είναι βαθιά ριζωμένος στο DNA της εταιρείας.

H Ford Performance επιστρέφει στις ρίζες της και γίνεται ξανά Ford Racing

Η αποστολή της Ford Racing είναι να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη σύνδεση ανάμεσα στα αγωνιστικά της προγράμματα και τα αυτοκίνητα που οδηγούμε καθημερινά – είτε πρόκειται για ασφάλτινους δρόμους είτε για off-road διαδρομές.

Και δεν μιλάμε για μακρινά σχέδια – από το 2026, η Ford Racing θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μεγαλύτερων αγωνιστικών διοργανώσεων παγκοσμίως: Formula 1, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), 24 Ώρες του Le Mans και Bathurst.

Αυτή η επιστροφή στις ρίζες δεν είναι τυχαία. Ίσως να θυμάστε την ιστορία του Henry Ford, ο οποίος το 1901 οδήγησε το αυτοκίνητο που είχε κατασκευάσει ο ίδιος, το Sweepstakes, απέναντι στον πιο γνωστό οδηγό αγώνων της εποχής στις ΗΠΑ. Δεν ήταν επαγγελματίας οδηγός. Αλλά έπρεπε να κερδίσει – και το έκανε. Αν είχε χάσει, η Ford Motor Company ίσως να μην υπήρχε σήμερα.

Αυτό το πνεύμα επιμονής, καινοτομίας υπό πίεση και απόλυτης αφοσίωσης στη νίκη, είναι αυτό που εκφράζει πλέον η Ford Racing.

Πρόκειται για μια νέα κατεύθυνση που δεν υπαγορεύεται από τάσεις marketing. Αντίθετα, είναι μια υπόσχεση: τα αγωνιστικά project και οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται μέσα από αυτά θα ενσωματώνονται πιο άμεσα και ουσιαστικά στα μοντέλα παραγωγής.

Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: μηχανικοί και σχεδιαστές θα δουλεύουν πλέον μαζί, εξελίσσοντας ταυτόχρονα αυτοκίνητα για την πίστα και για τον δρόμο. Ό,τι δοκιμάζεται και κερδίζει στις πιο απαιτητικές συνθήκες, θα μεταφέρεται στα οχήματα που βγαίνουν στην παραγωγή.

Για παράδειγμα:

Όσα δοκιμάζονται στο Baja 1000 θα βρουν θέση στο επόμενο F-150 Raptor .

Η αεροδυναμική τεχνογνωσία από τις Daytona και Le Mans θα αξιοποιηθεί στην επόμενη Mustang.

Το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης θα το δούμε τον Ιανουάριο, με το ντεμπούτο ενός νέου οχήματος παραγωγής που έχει αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία της Ford Racing.

Ήδη από τις αρχές της επόμενης χρονιάς, η νέα ταυτότητα της Ford Racing θα γίνεται όλο και πιο εμφανής. Η αρχή θα γίνει με την εκδήλωση Ford Racing Season Launch, και φυσικά με τη συμμετοχή στους πρώτους μεγάλους αγώνες της χρονιάς: το Ράλι Ντακάρ και τον 24ωρο αγώνα στη Daytona.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Η Ford Racing ετοιμάζεται για μια δυναμική παρουσία σε όλους τους σημαντικούς αγώνες του πλανήτη – Formula 1, WRC, Le Mans, Bathurst – με έναν και μόνο σκοπό: τη νίκη.

