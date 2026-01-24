quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιβεβαιώθηκε: Επιστρέφει το θρυλικό Toyota!

ΣΑΒΒΑΤΟ | 24.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
epivevaiothike-epistrefei-to-thryliko-toyota-747484

Η Toyota ετοιμάζει αθόρυβα την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά της σπορ μοντέλα, ενα νέο κεντρομήχανο αυτοκίνητο, που όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει την τέταρτη γενιά ενός θρύλου

Οι φήμες για την αναβίωση του MR2 δεν είναι καινούριες, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί αισθητά. Το ηλεκτρικό concept FT-Se του 2023 έδωσε ένα πρώτο σχεδιαστικό στίγμα, ενώ η σύντομη αναφορά σε MR2 Mk4 σε επίσημο βίντεο της Toyota την επόμενη χρονιά άναψε ακόμη περισσότερο τις ελπίδες των φίλων του μοντέλου.

Ακολούθησαν εμφανίσεις ενός κεντρομήχανου πρωτοτύπου GR Yaris, αιτήσεις κατοχύρωσης του ονόματος MR2 και δηλώσεις που άφηναν υποσχέσεις για κάτι «ιδιαίτερο». Αν και μια πρόσφατη «έκπληξη» στο Tokyo Auto Salon δεν ήταν τελικά το πολυπόθητο MR2, το project παραμένει ζωντανό.

Την πιο ξεκάθαρη επιβεβαίωση έδωσε ο πρόεδρος της Gazoo Racing, Tomoya Takahashi, αποκαλύπτοντας ότι ο νέος 2.0-λίτρων turbo κινητήρας της Toyota έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε εμπρός, πίσω ή κεντρομήχανη διάταξη. Ο κινητήρας αυτός θα αντικαταστήσει τον 2.4-λίτρων turbo, προσφέροντας μεγαλύτερη ισχύ και καλύτερη προσαρμοστικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράλληλα, ο Takahashi τόνισε ότι ο κινητήρας μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές Euro 7 χωρίς εξηλεκτρισμό, αν και στο μέλλον θα συνδυάζεται και με υβριδικά συστήματα. Σημαντικό είναι επίσης ότι είναι 10% μικρότερος από τον 2.4-λίτρων, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για μικρά και απαιτητικά σε συσκευασία μοντέλα, όπως το GR Yaris.

Όσο για το πότε θα δούμε το νέο κεντρομήχανο σπορ Toyota στους δρόμους, η αναμονή θα είναι μεγάλη. Οι μηχανικοί βρίσκονται ακόμη στο πρώτο από τα τέσσερα στάδια εξέλιξης πριν από τη μαζική παραγωγή, μια διαδικασία που συνήθως απαιτεί τέσσερα έως πέντε χρόνια.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Toyota#Toyota MR2
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

episimi-epistrofi-tou-toyota-mr2-pou-tha-to-doume-688088

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Επίσημη επιστροφή του Toyota MR2; – Πού θα το δούμε;
i-marka-me-tis-perissoteres-poliseis-stin-ellada-poulise-25-315-aftokinita-se-12-mines-779620

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.01.2026

Η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Πούλησε 25.315 αυτοκίνητα σε 12 μήνες
poia-marka-ftiachnei-ta-pio-axiopista-aftokinita-xepoulaei-stin-ellada-768609

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.01.2026

Ποιά μάρκα φτιάχνει τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα; – Ξεπουλάει στην Ελλάδα
to-entyposiako-video-tis-toyota-gazoo-racing-pou-den-ginetai-na-min-deis-788176

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.01.2026

Το εντυπωσιακό video της Toyota Gazoo Racing που δεν γίνεται να μην δεις
to-aerodromio-pou-chrisimopoiei-idi-aftonoma-ochimata-tis-toyota-787414

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.12.2025

Το αεροδρόμιο που χρησιμοποιεί ήδη αυτόνομα οχήματα της Toyota
to-toyota-rav4-pou-thes-alla-den-boreis-na-apoktiseis-giati-787188

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.12.2025

Το Toyota RAV4 που θες αλλά δεν μπορείς να αποκτήσεις – Γιατί;

Πρόσφατες Ειδήσεις