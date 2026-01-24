Επιβεβαιώθηκε: Επιστρέφει το θρυλικό Toyota!

Η Toyota ετοιμάζει αθόρυβα την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά της σπορ μοντέλα, ενα νέο κεντρομήχανο αυτοκίνητο, που όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει την τέταρτη γενιά ενός θρύλου

Οι φήμες για την αναβίωση του MR2 δεν είναι καινούριες, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί αισθητά. Το ηλεκτρικό concept FT-Se του 2023 έδωσε ένα πρώτο σχεδιαστικό στίγμα, ενώ η σύντομη αναφορά σε MR2 Mk4 σε επίσημο βίντεο της Toyota την επόμενη χρονιά άναψε ακόμη περισσότερο τις ελπίδες των φίλων του μοντέλου.

Ακολούθησαν εμφανίσεις ενός κεντρομήχανου πρωτοτύπου GR Yaris, αιτήσεις κατοχύρωσης του ονόματος MR2 και δηλώσεις που άφηναν υποσχέσεις για κάτι «ιδιαίτερο». Αν και μια πρόσφατη «έκπληξη» στο Tokyo Auto Salon δεν ήταν τελικά το πολυπόθητο MR2, το project παραμένει ζωντανό.

Την πιο ξεκάθαρη επιβεβαίωση έδωσε ο πρόεδρος της Gazoo Racing, Tomoya Takahashi, αποκαλύπτοντας ότι ο νέος 2.0-λίτρων turbo κινητήρας της Toyota έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε εμπρός, πίσω ή κεντρομήχανη διάταξη. Ο κινητήρας αυτός θα αντικαταστήσει τον 2.4-λίτρων turbo, προσφέροντας μεγαλύτερη ισχύ και καλύτερη προσαρμοστικότητα.

Παράλληλα, ο Takahashi τόνισε ότι ο κινητήρας μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές Euro 7 χωρίς εξηλεκτρισμό, αν και στο μέλλον θα συνδυάζεται και με υβριδικά συστήματα. Σημαντικό είναι επίσης ότι είναι 10% μικρότερος από τον 2.4-λίτρων, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για μικρά και απαιτητικά σε συσκευασία μοντέλα, όπως το GR Yaris.

Όσο για το πότε θα δούμε το νέο κεντρομήχανο σπορ Toyota στους δρόμους, η αναμονή θα είναι μεγάλη. Οι μηχανικοί βρίσκονται ακόμη στο πρώτο από τα τέσσερα στάδια εξέλιξης πριν από τη μαζική παραγωγή, μια διαδικασία που συνήθως απαιτεί τέσσερα έως πέντε χρόνια.