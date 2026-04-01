Έρχεται χαράτσι – σοκ στα καύσιμα: Πλαφόν μηνιαίας κατανάλωσης, ψηφιακή καταγραφή και φόρος υπέρβασης ορίου

Τέλος οι ανώνυμες πληρωμές στα πρατήρια και όριο στην κατανάλωση καυσίμων, πληρωμές με «άυλη κάρτα» και σύνδεση με ΑΦΜ

Η κρίση που πυροδοτείται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις οδηγεί σε ένα νέο πλαίσιο ελέγχου της κατανάλωσης καυσίμων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της ενεργειακής σπατάλης και ενίσχυσης της φορολογικής διαφάνειας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το νέο σύστημα θα βασίζεται στην «ψηφιακή παρακολούθηση» των αγορών καυσίμων ανά ΑΦΜ, με μηνιαίο πλαφόν δαπάνης και αυτόματη επιβολή πρόσθετου φόρου σε όσους υπερβαίνουν το όριο.

Το μέτρο συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού της ζήτησης και ελέγχου των εισαγωγών ενέργειας και εντάσσεται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στις ευρωπαϊκές συστάσεις για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης έως το 2030.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Fuel Pass

Η διαδικασία θα ξεκινά μέσω Taxisnet, όπου κάθε οδηγός θα δηλώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του, δημιουργώντας ένα ψηφιακό «πορτοφόλι καυσίμων» συνδεδεμένο με το ΑΦΜ του. Μετά την καταχώριση των στοιχείων, θα εκδίδεται μια νέα ψηφιακή κάρτα Fuel Pass με QR Code, η οποία θα αποθηκεύεται αυτόματα στο gov.gr wallet.

Κάθε συναλλαγή σε πρατήριο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω αυτής της κάρτας και το σύστημα θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο το ποσό της αγοράς, το υπόλοιπο του μηνιαίου ορίου και τα στοιχεία του οδηγού. Η διαδικασία θα θυμίζει τον online έλεγχο POS, αλλά με πρόσβαση σε φορολογικά δεδομένα κατανάλωσης, επιτρέποντας στο κράτος να έχει πλήρη εικόνα για τις δαπάνες καυσίμων ανά ΑΦΜ.

Πλαφόν σε ευρώ αντί για λίτρα

Το νέο πλαίσιο δεν θα ορίζει όριο σε λίτρα καυσίμου, αλλά σε συνολική μηνιαία δαπάνη. Ένας ιδιώτης, για παράδειγμα, μπορεί να έχει όριο 200 ευρώ τον μήνα, ανεξάρτητα από το πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό. Με αυτόν τον τρόπο το κράτος παρακάμπτει τις διαφορές τιμών ανά πρατήριο, ενώ οι οδηγοί αποκτούν κίνητρο να επιλέγουν φθηνότερες επιλογές ώστε να «κερδίζουν» περισσότερα λίτρα μέσα στο ίδιο budget.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, το μέτρο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός αυτορρύθμισης της αγοράς, καθώς οι καταναλωτές θα κατευθύνουν τη ζήτηση προς τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές.

Τι συμβαίνει όταν εξαντλείται το όριο

Με την εξάντληση του μηνιαίου ορίου ενεργοποιείται αυτόματα πρόσθετη επιβάρυνση σε κάθε επόμενη αγορά καυσίμων. Το ποσοστό του φόρου δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «κλιμακωτή επιβάρυνση» που θα εμφανίζεται άμεσα στην απόδειξη. Ο οδηγός θα μπορεί να παρακολουθεί το υπόλοιπο και τις συναλλαγές του μέσα από την εφαρμογή Fuel Pass, η οποία πλέον θα λειτουργεί ως πλήρης «μετρητής κατανάλωσης».

Διαφορετικά όρια για επαγγελματίες

Το σύστημα θα διαφοροποιεί αυτόματα τα όρια με βάση τον ΚΑΔ του ΑΦΜ. Επαγγελματίες που εξαρτώνται από τη μετακίνηση, όπως μεταφορείς, τεχνικά επαγγέλματα και διανομείς, θα έχουν αυξημένα όρια, ενώ για τα εταιρικά leasing εξετάζεται ειδική ρύθμιση. Η κατηγοριοποίηση θα γίνεται αυτόματα από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται επιπλέον δήλωση από τον οδηγό.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η διαφοροποίηση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς στόχος του μέτρου δεν είναι να περιορίσει την επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και στοχευμένο σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης.

Πρόβλεψη για όσους δεν διαθέτουν smartphone

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ειδική διαδικασία για τους πολίτες που δεν διαθέτουν smartphone ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές. Για τις περιπτώσεις αυτές θα εκδίδεται φυσική κάρτα Fuel Pass, παρόμοια με χρεωστική κάρτα, η οποία θα φέρει QR Code και θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στα πρατήρια.

Η κάρτα θα παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ, με την επίδειξη ταυτότητας και ΑΦΜ, και θα ενεργοποιείται αυτόματα στο σύστημα. Κατά τον ανεφοδιασμό, ο πρατηριούχος θα σαρώνει το QR Code της κάρτας, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση και η καταγραφή της συναλλαγής, χωρίς να απαιτείται χρήση κινητού τηλεφώνου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα εξουσιοδότησης σε συγγενικό πρόσωπο, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται την ψηφιακή κάρτα για λογαριασμό του δικαιούχου.

Το Fuel Pass αλλάζει ρόλο

Με το νέο πλαίσιο, το Fuel Pass παύει να λειτουργεί ως επιδότηση και μετατρέπεται σε μηχανισμό παρακολούθησης κατανάλωσης, παρέχοντας στο κράτος πλήρη εικόνα για το πόσα χρήματα δαπανά κάθε ΑΦΜ σε καύσιμα. Το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζει ότι το μέτρο θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς και στη μείωση των εισαγωγών ενέργειας, ενώ οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά το Πάσχα.

