Η Βρετανία εξετάζει φόρο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2028, με χρέωση 3 πενών ανά μίλι, για τη χρηματοδότηση του οδικού δικτύου

Η βρετανική κυβέρνηση μελετά την επιβολή φόρου στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων πόρων ενόψει της παρουσίασης του προϋπολογισμού σε τρεις εβδομάδες. Στόχος, σύμφωνα με κυβερνητικούς εκπροσώπους, είναι η δίκαιη συνεισφορά όλων των οδηγών στη χρηματοδότηση των έργων στο οδικό δίκτυο, καθώς σήμερα ο φόρος καυσίμων αφορά μόνο τα βενζινοκίνητα και ντιζελοκίνητα οχήματα.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ο φόρος καυσίμων αφορά τη βενζίνη και το ντίζελ, αλλά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα». Πρόσθεσε ότι στόχος είναι ένα «πιο ισορροπημένο σύστημα» που θα χρηματοδοτεί δρόμους, υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες από όλους.

Προβλεπόμενη χρέωση ανά μίλι

Σύμφωνα με τη Daily Telegraph, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς προσανατολίζεται σε φόρο 3 πενών (3,5 λεπτά του ευρώ) ανά μίλι – περίπου 1,6 χλμ. – που θα διανύει κάθε ηλεκτρικό όχημα. Το μέτρο θα μπορούσε να ισχύσει από το 2028, ύστερα από δημόσια διαβούλευση, και εκτιμάται ότι θα αποφέρει 1,8 δισ. λίρες ετησίως στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Για τους οδηγούς, το μέσο ετήσιο κόστος υπολογίζεται στις 250 λίρες.

Αντιδράσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η SMMT, η ομοσπονδία που εκπροσωπεί τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, προειδοποιεί ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν «στρατηγικό λάθος». Όπως αναφέρει, η φορολόγηση των ηλεκτρικών οχημάτων «θα αποθάρρυνε τους καταναλωτές» και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις στη χώρα, τη στιγμή που οι κατασκευαστές ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις πωλήσεις.

Παραδείγματα από το εξωτερικό

Παρόμοια μοντέλα χιλιομετρικού φόρου εφαρμόζουν ήδη η Ισλανδία και η Νέα Ζηλανδία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα είναι αμιγώς ηλεκτρικό, χάρη στις κρατικές επιχορηγήσεις.

Δημοσιονομικές πιέσεις

Το Γραφείο με Αρμοδιότητα τον Προϋπολογισμό (OBR) εκτιμά ότι οι φόροι καυσίμων θα αποφέρουν 24,4 δισ. λίρες το 2025-26, δηλαδή περίπου το 2% των κρατικών εσόδων. Η Ριβς, που έχει ήδη αυξήσει εισφορές εταιρειών και μειώσει δαπάνες, βρίσκεται υπό πίεση να ισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά χωρίς να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, αναφέρονται σκέψεις για αυξήσεις σε φόρους εισοδήματος ή ΦΠΑ, παρότι οι Εργατικοί είχαν δεσμευθεί να μην τις επιβάλουν.

