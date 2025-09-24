Έρχεται η πιο προσιτή νέα Mercedes-Benz – Τι ξέρουμε;

Η Mercedes-Benz αλλάζει στρατηγική στα μικρά της μοντέλα. Μετά από χρόνια παρουσίας της A-Class ως την είσοδο στη μάρκα, ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο: ένα μικρό και προσιτό SUV, που θα αναλάβει να καλύψει το κενό στη βάση της γκάμας.

Πρόκειται για την πιο ξεκάθαρη ένδειξη ότι η πολυτέλεια μπορεί να έχει και «εισαγωγικό» χαρακτήρα, ειδικά σε μια εποχή που η ηλεκτροκίνηση ανεβάζει το κόστος. Η Mercedes είχε ανακοινώσει πως θα περιορίσει τη γκάμα των compact μοντέλων της, για να εστιάσει σε πιο κερδοφόρες και premium κατηγορίες. Έτσι, το μέλλον της A-Class έμοιαζε αβέβαιο. Η απόφαση να αποσυρθεί χωρίς άμεσο διάδοχο φαινόταν σχεδόν δεδομένη.

Ωστόσο, η αγορά απέδειξε το αντίθετο. Η μεγάλη διαφορά τιμής ανάμεσα στην A-Class (που ξεκινά από 38.900€) και στη νέα CLA (περίπου 56.000 ευρώ στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές) δημιούργησε ένα κενό που ούτε οι GLA και GLB μπορούσαν να καλύψουν. Ένα κενό που δεν επιτρέπεται να μείνει αναξιοποίητο σε μια κατηγορία όπου Audi και BMW έχουν ήδη πιο προσιτές, premium C-SUV προτάσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιήσει τη Modular Mercedes Architecture (MMA). Πρόκειται για τη πλατφόρμα που είδαμε στη νέα CLA και έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την ηλεκτροκίνηση. Σχεδιάστηκε για καθαρά ηλεκτρικές εκδόσεις, αλλά μπορεί να δεχτεί και θερμικούς κινητήρες με mild hybrid ή plug-in hybrid υποβοήθηση.

Αυτό σημαίνει ότι το νέο SUV θα είναι ηλεκτρικό από τη φύση του, αλλά στις πρώτες φάσεις θα προσφέρει και υβριδικές επιλογές για όσους διστάζουν να περάσουν κατευθείαν στο κόσμο των EV. Έτσι, η Mercedes θα μπορεί να απευθυνθεί σε ευρύτερο κοινό, από οδηγούς πόλης που θέλουν μηδενικές εκπομπές μέχρι οικογένειες που αναζητούν πρακτικότητα με μεικτή χρήση.

Σχεδιαστικά, οι γραμμές θα ακολουθήσουν το μονοπάτι της CLA: καθαρές επιφάνειες, δυναμική σιλουέτα και λεπτά φωτιστικά σώματα. Στόχος είναι ένα νεανικό προφίλ που θα σταθεί απέναντι στον premium ανταγωνισμό με περηφάνεια.

Η τοποθέτηση στην αγορά

Το νέο SUV θα είναι το φθηνότερο μοντέλο της Mercedes-Benz και τοποθετείται ξεκάθαρα κάτω από τη νέα CLA. Αν και ακόμα δεν υπάρχουν επίσημα νούμερα, εκτιμάται πως η τιμή βάσης θα ξεκινά γύρω στις 35.000 – 37.000 ευρώ, ώστε να μην απομακρύνεται πολύ από τη παλιά A-Class και να παραμένει ελκυστική για νέα κοινά.

Η Mercedes στοχεύει σε νεότερους αγοραστές που μέχρι σήμερα κοιτούσαν premium μάρκες… από τη βιτρίνα. Το νέο SUV θα λειτουργήσει σαν γέφυρα, ώστε να γνωρίσουν τη μάρκα και να εξελιχθούν μελλοντικά σε πελάτες μεγαλύτερων μοντέλων. Σε μια εποχή που η πολυτέλεια κινδυνεύει να χάσει την προσβασιμότητά της, η ύπαρξη ενός τέτοιου αυτοκινήτου δείχνει εμπορικά και στρατηγικά απαραίτητη.

Βέβαια, αναμένεται να δούμε πως ένα τέτοιο μοντέλο θα επηρεάσει τις GLA και ΕQA,

Τι κρατάμε;

